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Kivégzi a home office-t a Magyarországon is ismert bank
Bank

Kivégzi a home office-t a Magyarországon is ismert bank

Portfolio
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Azonnali hatállyal eltörölte a távmunka lehetőségét a felsővezetők számára Olaszország második legnagyobb bankja, az UniCredit. A szakszervezetek tájékoztatása szerint a pénzintézet a jövő év elejétől a teljes dolgozói állományra kiterjeszti a szigorítást, ezzel gyakorlatilag megszüntetve az otthoni munkavégzés eddigi rendszerét - közölte a Reuters. A hír alapján nem egyértelmű, a magyar leánybankra is ki fog-e terjedni a döntés.

Az érdekképviseletek Andrea Orcel vezérigazgató levelére hivatkozva közölték, hogy a cégvezető közvetlen beosztottjai számára már nem elérhető a home office. A kedd este kiadott szakszervezeti közlemény szerint

az új szabályozás kivételessé teszi az otthoni munkavégzést, amelyet minden esetben előre kell majd engedélyeztetni.

A bank vezetőségével folytatott egyeztetés után a munkavállalói képviseletek arról számoltak be, hogy januártól a korlátozás gyakorlatilag minden alkalmazottra érvényes lesz. Bár a tervek szerint lesznek bizonyos kivételek, ezek pontos részleteit a vállalat egyelőre nem tisztázta a szakszervezetekkel.

Az UniCredit szóvivője a lépést azzal indokolta, hogy a pénzintézet álláspontja szerint a személyes együttműködés kulcsszerepet játszik

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  • a tudásmegosztásban,
  • a szakmai fejlődésben és
  • a hatékony csapatmunkában.

Hozzátették ugyanakkor, hogy a bank továbbra is elkötelezett a rugalmas munkavégzési keretek biztosítása mellett.

A szakszervezetek határozottan elutasítják a vállalat egyoldalú döntését.

A lépés azért is váltott ki komoly ellenállást, mert teljesen szembemegy az érdekképviseletek korábbi törekvéseivel, amelyek azt remélték, hogy más bankcsoportok gyakorlatához hasonlóan az UniCreditnél is kiterjesztik majd a távmunka lehetőségét a bankfiókokban dolgozó alkalmazottakra.

A bank árfolyama egyébként 5,5%-ot emelkedett szerdán az amerikai választásokat követő kedvező részvénypiaci hangulatban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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