Lezárult a kör: 115 milliárd dollárt ér a Revolut

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A tranzakciót olyan nagy intézményi befektetők vezették, mint a Glade Brook Capital Partners, a Coatue, a Durable Capital Partners, a T. Rowe Price Associates és a Baillie Gifford. A tőkebevonásban a meglévő tulajdonosok mellett új globális befektetők is részt vettek.

A forrásbevonással párhuzamosan a jelenleg több mint 80 millió lakossági ügyfelet kiszolgáló vállalat jelentős lépéseket tett a globális terjeszkedés terén. 2026 eleje óta a már meglévő 30 európai (EGT) piacra építve a cég teljes körű banki szolgáltatásokat indított az Egyesült Királyságban, Mexikóban, Ausztráliában és Új-Zélandon. Ezzel egy időben banki licencet szerzett Franciaországban, Kolumbiában és Argentínában, az Egyesült Államokban pedig megkapta a szövetségi bankfelügyelet (OCC) feltételes országos banki engedélyét.

A Revolut 2025-ös árbevétele 46 százalékkal 6 milliárd dollárra, míg az adózás előtti eredménye 57 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt, ami 38 százalékos adózás előtti eredményhányadot jelent.

A vállalat vezetése szerint a mostani forrásbevonás és a sorozatos engedélyeztetések a digitális banki szolgáltatások megerősítését szolgálják a kulcspiacokon, illetve megnyitják az utat az Európán kívüli növekedés előtt. A cég hosszú távú célja, hogy

világszerte több mint 100 országban elérje a 100 milliós aktív felhasználói bázist.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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