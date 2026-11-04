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Lezárult a kör: 115 milliárd dollárt ér a Revolut
Bank

Lezárult a kör: 115 milliárd dollárt ér a Revolut

Portfolio
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Lezárta legújabb tőkebevonási körét a Revolut, amellyel a fintech cég értékeltsége elérte a 115 milliárd dollárt. A tranzakciót a vállalat intenzív nemzetközi terjeszkedése, új banki engedélyek megszerzése, valamint jelentős árbevétel- és profitnövekedés előzte meg - közölte a fintech gyökerű bank. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A tranzakciót olyan nagy intézményi befektetők vezették, mint a Glade Brook Capital Partners, a Coatue, a Durable Capital Partners, a T. Rowe Price Associates és a Baillie Gifford. A tőkebevonásban a meglévő tulajdonosok mellett új globális befektetők is részt vettek.

A forrásbevonással párhuzamosan a jelenleg több mint 80 millió lakossági ügyfelet kiszolgáló vállalat jelentős lépéseket tett a globális terjeszkedés terén. 2026 eleje óta a már meglévő 30 európai (EGT) piacra építve a cég teljes körű banki szolgáltatásokat indított az Egyesült Királyságban, Mexikóban, Ausztráliában és Új-Zélandon. Ezzel egy időben banki licencet szerzett Franciaországban, Kolumbiában és Argentínában, az Egyesült Államokban pedig megkapta a szövetségi bankfelügyelet (OCC) feltételes országos banki engedélyét.

A Revolut 2025-ös árbevétele 46 százalékkal 6 milliárd dollárra, míg az adózás előtti eredménye 57 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt, ami 38 százalékos adózás előtti eredményhányadot jelent.

A vállalat vezetése szerint a mostani forrásbevonás és a sorozatos engedélyeztetések a digitális banki szolgáltatások megerősítését szolgálják a kulcspiacokon, illetve megnyitják az utat az Európán kívüli növekedés előtt. A cég hosszú távú célja, hogy

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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