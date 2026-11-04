Otthon Start: fontos döntést hirdetett ki a Tisza-kormány, az utolsó igénylőket érinti

Otthon Start: kijavította a kormány a határidők körüli ellentmondást
Rendezte az Otthon Start kivezetésének szabályaiban maradt határidő-ellentmondást a kormány: a november 15-ig benyújtott kérelmekre egyértelműen tovább alkalmazhatók lesznek a kifutó hitelprogram rendelkezései. A pontosítás az utolsó igénylők számára fontos, de új lehetőséget nem nyit: lakásvásárlásnál továbbra is az október 31-ig megkötött adásvételi szerződés az igénylés feltétele. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás a Wekerle Plusz kamattámogatását és hirdetési szabályait is érinti.
Az Otthon Start utolsó napjairól és a Wekerle Plusz indulásáról szóló bejelentések után a kormány a jogszabályban is összehangolta az átmenet határidőit. A november 3-i Magyar Közlönyben megjelent rendelet egyik legfontosabb eleme, hogy megszünteti a régi hitelprogram szabályainak továbbalkalmazása körüli bizonytalanságot.
Mi volt a probléma?
Az október 27-én kihirdetett szabályozás november 15-ig biztosított lehetőséget az utolsó Otthon Start-kérelmek benyújtására az átmeneti feltételeknek megfelelő ügyfeleknek. Egy másik rendelkezés azonban a korábbi szabályok továbbalkalmazását a rendelet kihirdetését követő 16. napot megelőzően benyújtott kérelmekhez kötötte.
Az október 27-i kihirdetésből számítva ez november 12. előtti benyújtást jelentett, így a november 12–15. között beadott kérelmek kezelésénél eltérés volt a két rendelkezés között.
A mostani módosítás ezt javítja ki: a relatív időmeghatározás helyére konkrétan a 2026. november 16. előtti időpont kerül. Az eddigi szabályok továbbélését biztosító rendelkezés így összhangba kerül a november 15-i igénylési határidővel.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a november 15-ig szabályosan benyújtott Otthon Start-kérelmekre a program november 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet hatályvesztése után is.
A pontosítás nem jelent újabb hosszabbítást, és nem törli el az átmeneti jogosultság feltételeit.
Lakásvásárlásnál azok nyújthatják be november 15-ig a hitelkérelmüket, akik legkésőbb október 31-én megkötötték az adásvételi szerződést.
Építkezésnél az építési engedélyezési eljárás október 31-ig történő megindítása vagy az egyszerű bejelentés addigi megtétele a feltétel.
A módosítás tehát azok helyzetét rendezi, akik már belefértek az átmeneti körbe, és a rendelkezésükre álló idő utolsó napjaiban adják be a kérelmüket. A javított átmeneti rendelkezés november 16-án lép hatályba.
A Wekerle Plusz kamattámogatását is módosították
A rendelet az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz lakáshitel állami kamattámogatásának számításához is hozzányúl.
A korábbi megfogalmazás a jogszabályban megengedett legmagasabb ügyleti kamatból és az ügyfél által ténylegesen fizetett kamatból indult ki. Az új szöveg ehelyett a hitel ügyleti kamatához, illetve az ügyfélre vonatkozó jogszabályi kamatplafonhoz köti a számítást.
Ennek a banki árazásnál lehet jelentősége: a módosított szöveg alapján a jogszabályi plafonnál kedvezőbb ügyfélkamat nem növeli automatikusan az állami kamattámogatás felső határát. Az ügyfelek számára meghatározott kamatplafon ugyanakkor változatlan: új lakásnál legfeljebb 3, használt lakásnál legfeljebb 5 százalék.
Az ingatlanhirdetésekre is kiterjesztik az arculati szabályokat
A módosítás a Wekerle Pluszhoz kapcsolódó hirdetési előírásokat is kibővíti.
Az ingatlanhirdetési online platformoknak és az üzletszerűen működő ingatlanközvetítő szervezeteknek arculati logót kell megjeleníteniük, ha a hirdetésben azt jelzik, hogy az adott lakás megfelel a programban meghatározott ingatlanfeltételeknek. Ez a hirdetéseket népszerűsítő online és közösségi médiás reklámokra is vonatkozik.
A részletes reklám- és logóhasználati szabályokat az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletben határozhatja meg. A banki hirdetésekben továbbra is jelezni kell, hogy a lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.
A módosítások főszabály szerint november 4-én lépnek hatályba, az Otthon Start átmeneti rendelkezésének javítása pedig november 16-án.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
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