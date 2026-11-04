Újabb fordulat az OTP paraguayi befektetése körül: a jegybankelnök is benyújtotta lemondását

Santiago Peña államfő kérésére benyújtotta lemondását a paraguayi jegybank elnöke, miközben a hatóságok szanálási eljárást indítottak az ueno nevű digitális bank ellen. A pénzintézet körül kirobbant botrány komoly nyomás alá helyezte a kormányt, az ügyészség pedig már büntetőeljárást kezdeményezett, és nyolc, a bankhoz köthető személy letartóztatását rendelte el.

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Carlos Carvallo jegybankelnök közölte, hogy a betétesek védelmét és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgáló szanálási eljárás lezárultáig még hivatalában marad. Távozását azzal indokolta, hogy így a központi bank és a bankfelügyelet politikai és médiavitáktól mentesen végezheti a munkáját. Emellett hozzátette, hogy a felügyelet könyvvizsgálókat rendel ki az ueno vagyoni helyzetének átvilágítására.

Az előzményekről itt írtunk:

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A jegybankot és annak vezetőjét az elmúlt hónapokban éles kritikák érték a törvényhozók részéről a pénzintézet nem megfelelő felügyelete, valamint a politikai összefonódások miatt.

Carvallo ugyanis 2023 augusztusáig maga is a gyorsan növekvő digitális bank élén állt, Santiago Peña államfő pedig 2025 márciusáig üzlettársa volt a pénzintézetet birtokló cégcsoportnak.

A botrány komolyan veszélyezteti Paraguay befektetői megítélését, pedig az ország az utóbbi időben a külföldi – különösen a brazil – tőke egyik kedvelt dél-amerikai célpontjává vált - részletezi a Reuters hírügynökség.

Kedden aggódó ügyfelek – köztük sok nyugdíjas, akik a bankon keresztül kapják állami juttatásaikat – gyűltek össze a bezárt bankfiókok előtt, hogy hozzájussanak a megtakarításaikhoz. A helyzet kezelésére az államfő megállapodott a kongresszusi vezetőkkel egy törvényjavaslat gyorsított elfogadásáról, amely lehetővé teszi az országos betétbiztosítási alap felhasználását a betétesek kártalanítására. A jogszabály emellett garantálja a banknál lévő közpénzek, valamint a társadalombiztosítási intézet és más állami nyugdíjalapok vagyonának visszafizetését is.

A Grupo Vázquez többségi tulajdonában álló ueno egy kisebb helyi fintech cégből nőtte ki magát közepes méretű bankká, amely jelenleg mintegy hárommillió ügyfelet szolgál ki, és körülbelül 850 millió dollárnyi közpénzt kezel. Az elmúlt hónapokban azonban a hatóságok célkeresztjébe került, mert a gyanú szerint túlzott mértékben hitelezett a tulajdonos cégcsoporthoz köthető vállalatoknak. Ez a gyakorlat elbizonytalanította a befektetőket, és nemcsak a bank 2031-es lejáratú dollárkötvényeinek, hanem Paraguay államkötvényeinek árfolyamát is lefelé nyomta.

A piaci aggodalmak ellenére a jegybank és az államfő is igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Mindketten hangsúlyozták, hogy egyetlen pénzintézet elszigetelt ügyéről van szó, ami nem jelent rendszerszintű kockázatot a paraguayi pénzügyi szektorra nézve. Peña emellett leszögezte, hogy a felelősöknek kivétel és kiváltságok nélkül felelniük kell az igazságszolgáltatás előtt. Az érintett bank és a tulajdonos Grupo Vázquez egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

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