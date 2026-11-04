8°C kissé felhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Újabb fordulat az OTP paraguayi befektetése körül: a jegybankelnök is benyújtotta lemondását
Bank

Újabb fordulat az OTP paraguayi befektetése körül: a jegybankelnök is benyújtotta lemondását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Santiago Peña államfő kérésére benyújtotta lemondását a paraguayi jegybank elnöke, miközben a hatóságok szanálási eljárást indítottak az ueno nevű digitális bank ellen. A pénzintézet körül kirobbant botrány komoly nyomás alá helyezte a kormányt, az ügyészség pedig már büntetőeljárást kezdeményezett, és nyolc, a bankhoz köthető személy letartóztatását rendelte el.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Carlos Carvallo jegybankelnök közölte, hogy a betétesek védelmét és a pénzügyi stabilitás megőrzését szolgáló szanálási eljárás lezárultáig még hivatalában marad. Távozását azzal indokolta, hogy így a központi bank és a bankfelügyelet politikai és médiavitáktól mentesen végezheti a munkáját. Emellett hozzátette, hogy a felügyelet könyvvizsgálókat rendel ki az ueno vagyoni helyzetének átvilágítására.

Az előzményekről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Bedőlt az OTP paraguayi befektetése, több millió ügyfél pénze vált elérhetetlenné

A jegybankot és annak vezetőjét az elmúlt hónapokban éles kritikák érték a törvényhozók részéről a pénzintézet nem megfelelő felügyelete, valamint a politikai összefonódások miatt.

Carvallo ugyanis 2023 augusztusáig maga is a gyorsan növekvő digitális bank élén állt, Santiago Peña államfő pedig 2025 márciusáig üzlettársa volt a pénzintézetet birtokló cégcsoportnak.

Még több Bank

Erste: 1000 milliárd forinttal eshet vissza a lakáshitelpiac, továbbra is vár a rendszerváltásra a bankszektor

Lezárult a kör: 115 milliárd dollárt ér a Revolut

Bombaformában a CIB Bank tulajdonosa, megkaparinthatja a világ legrégebbi bankját is

A botrány komolyan veszélyezteti Paraguay befektetői megítélését, pedig az ország az utóbbi időben a külföldi – különösen a brazil – tőke egyik kedvelt dél-amerikai célpontjává vált - részletezi a Reuters hírügynökség.

Kedden aggódó ügyfelek – köztük sok nyugdíjas, akik a bankon keresztül kapják állami juttatásaikat – gyűltek össze a bezárt bankfiókok előtt, hogy hozzájussanak a megtakarításaikhoz. A helyzet kezelésére az államfő megállapodott a kongresszusi vezetőkkel egy törvényjavaslat gyorsított elfogadásáról, amely lehetővé teszi az országos betétbiztosítási alap felhasználását a betétesek kártalanítására. A jogszabály emellett garantálja a banknál lévő közpénzek, valamint a társadalombiztosítási intézet és más állami nyugdíjalapok vagyonának visszafizetését is.

A Grupo Vázquez többségi tulajdonában álló ueno egy kisebb helyi fintech cégből nőtte ki magát közepes méretű bankká, amely jelenleg mintegy hárommillió ügyfelet szolgál ki, és körülbelül 850 millió dollárnyi közpénzt kezel. Az elmúlt hónapokban azonban a hatóságok célkeresztjébe került, mert a gyanú szerint túlzott mértékben hitelezett a tulajdonos cégcsoporthoz köthető vállalatoknak. Ez a gyakorlat elbizonytalanította a befektetőket, és nemcsak a bank 2031-es lejáratú dollárkötvényeinek, hanem Paraguay államkötvényeinek árfolyamát is lefelé nyomta.

A piaci aggodalmak ellenére a jegybank és az államfő is igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Mindketten hangsúlyozták, hogy egyetlen pénzintézet elszigetelt ügyéről van szó, ami nem jelent rendszerszintű kockázatot a paraguayi pénzügyi szektorra nézve. Peña emellett leszögezte, hogy a felelősöknek kivétel és kiváltságok nélkül felelniük kell az igazságszolgáltatás előtt. Az érintett bank és a tulajdonos Grupo Vázquez egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Bombaformában a CIB Bank tulajdonosa, megkaparinthatja a világ legrégebbi bankját is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility