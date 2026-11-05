Ezrével küldi el dolgozóit a legnagyobb svájci bank

A vállalati beszámolók szerint Svájc legnagyobb bankja 2026 első kilenc hónapjában a harmadával, egészen pontosan 825 millió dollárral költött kevesebbet tanácsadókra, alvállalkozókra és kiszervezett tevékenységekre, mint az előző év azonos időszakában. Ezzel párhuzamosan a pénzintézet

január óta több mint 5500 munkahelyet szüntetett meg, amivel a legtöbb versenytársát megelőzte a leépítések ütemében.

A költségek visszavágása és a létszámleépítés jól mutatja, hogy milyen előrehaladott állapotban van a két globális rendszerszinten jelentős bank (G-SIB) rendkívül összetett egyesülése. Miután a UBS 2023-ban egy államilag koordinált mentőakció keretében felvásárolta egykori riválisát, számos külső szakértőt vont be a folyamatba, a projekt fő vezetési tanácsadói megbízását pedig az Oliver Wyman nyerte el. A UBS már a felvásárlás előtt is igyekezett visszaszorítani a tanácsadói díjakat egy egymilliárd dolláros költségcsökkentési program részeként, ám az akvizíció átmenetileg felülírta ezt a bankszektorban egyébként általánosnak számító törekvést.

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A Credit Suisse felvásárlásával a UBS egyik napról a másikra mintegy 45 ezer alkalmazottat vett át, és több mint egymillió ügyfelet kellett átmigrálnia a saját rendszereibe. A két bank együttes létszáma 2023 júniusában érte el a csúcsot, amikor meghaladta a 119 ezer főt. Azóta a pénzintézet nagyjából

21 500 teljes munkaidős álláshelyet szüntetett meg, így szeptember végére körülbelül 97 500 munkavállalója maradt.

Az integrációtól függetlenül a UBS az elmúlt hetekben a befektetési banki üzletágában is újabb leépítési hullámot indított el. Belső információk szerint ez a lépés illeszkedik a bank szokásos év végi erőforrás- és teljesítményértékelési gyakorlatába. A létszámcsökkentés nem egyedi jelenség az európai bankszektorban, hiszen

az HSBC január óta több mint 4000 állást számolt fel,

a Barclays pedig a múlt hónapban jelentette be 5000 munkahely megszüntetését.

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Az integrációs folyamat mellett a UBS komoly politikai vitában áll a svájci kormánnyal a bankra vonatkozó tőkekövetelmények tervezett szigorítása miatt. A pénzintézet vezetése szeptemberben kudarcot vallott, amikor a svájci törvényhozók elutasították a kompromisszumos javaslatot, és ragaszkodtak a szigorúbb új szabályokhoz. A parlament alsóháza elé kerülő tervezet a bank számításai szerint mintegy 16 milliárd dollárnyi pótlólagos tőke tartására kötelezné a vállalatot.

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