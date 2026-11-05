Itt az újabb súlyos kibertámadás: most egy banktól loptak el hatalmas vagyont a hackerek

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Az elkövetők egy külső szolgáltató rendszerén keresztül fértek hozzá a pénzintézet egyik saját számlájához, amelyről jogosulatlan utalásokat indítottak más bankokba.

A feltételezések szerint az ellopott összeget speciális platformok segítségével kriptovalutára válthatták át, és egyelőre nem tudni, hogy a pénzből mennyit sikerül majd visszaszerezni.

A pénzintézet szóvivője csütörtökön hangsúlyozta, hogy az ügyfelek vagyona végig biztonságban volt. Ugyanakkor biztonsági okokból bizonyos tranzakciókat ideiglenesen felfüggesztettek, ami némi fennakadást okozott az átutalásokban. A bank határozottan cáfolta azokat a sajtóhíreket is, amelyek szerint a támadók az online banki leányvállalatukon, a Fortuneón keresztül jutottak volna be a rendszerbe. Kiemelték, hogy sem az üzletág, sem annak ügyfelei nem voltak érintettek az incidensben.

A több mint 5,8 millió ügyféllel és 211,5 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkező, bretagne-i székhelyű bankcsoport nem nevezte meg azt a külső partnert, amelynek a felületét a támadáshoz felhasználták. Az esetről azonban haladéktalanul értesítették az Európai Központi Bankot, a francia pénzügyi felügyeletet, valamint az ügyészséget is. A párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni osztálya a szerdai feljelentés nyomán azonnal nyomozást indított automatizált adatfeldolgozó rendszer elleni szervezett támadás gyanújával.

A francia pénzintézet elleni akció egy tágabb nemzetközi támadássorozatba illeszkedik, hiszen a múlt héten 6,3 milliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el a Binance kriptotőzsdéről, miközben Európában okoshűtők tömegeit is kibertámadások érték. Bár a nagybankok sikeres feltörése ritkaságszámba megy, a pénzügyi felügyeletek világszerte egyre gyakrabban figyelmeztetnek a kiberkockázatokra, különösen a mesterséges intelligencia gyors terjedése miatt.

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Forrás: Reuters

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