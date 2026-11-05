Története legnagyobb nyereségét érte el a Commerzbank, jöhet az összeolvadás az UniCredittel

Az elemzői várakozásoktól minimális mértékben elmaradó harmadik negyedéves eredményről adott számot csütörtökön reggel a Commerzbank, ezzel együtt is a bank történetének legmagasabb első három negyedéves profitja jött össze. Egyre közelebb kerül eközben az olasz UniCredittel való egyesülés, miután a Reuters beszámolója szerint német pénzintézet vezetése immár értékteremtő lehetőségként tekint az akvizícióra.

Két évig tartó ellenállást ad fel a Commerzbank vezetése, a felek szerint a felvásárlási tranzakció néhány hónapon belül lezárulhat. Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója a társaság csütörtöki gyorsjelentése kapcsán hangsúlyozta, hogy

meggyőződésük szerint a két bank erősségeire építve közösen képesek értéket teremteni.

Az elemzői prezentációban a menedzsment kiemelte, hogy az UniCredit-csoporthoz való csatlakozás kézzelfogható előnyöket hozhat a költségek és a bevételek terén is.

A felvásárlási tárgyalásokkal párhuzamosan a Commerzbank története legjobb első kilenc hónapját zárta. A harmadik negyedévben a pénzintézet

nettó profitja 45 százalékkal, 859 millió euróra ugrott az egy évvel korábbi 591 millió euróról.

Ez az összeg alig marad el a bank által közzétett, 864 millió eurós elemzői konszenzustól, és jól illeszkedik az európai bankszektor – köztük a legfőbb hazai versenytárs, a Deutsche Bank – várakozásokat felülmúló negyedéves teljesítményéhez.

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A nettó kamatbevételek 3,5%-kal, a nettó díj- és jutalékbevételek 8,8%-kal szárnyalták túl a Commerzbanknál az egy évvel korábbit a harmadik negyedévben.

A működési költségek eközben mindössze 0,8%-kal emelkedtek, a kockázati költségek 2,3%-kal csökkentek.

A német nagybank álláspontja a nyár folyamán enyhült meg az UniCredittel való egyesülést illetően, néhány héttel azután, hogy a 45 milliárd eurós ellenséges felvásárlási kísérletet indító olasz bankcsoport bejelentette, hogy már közel 48 százalékos részesedést szerzett a pénzintézetben. Azóta az Európai Központi Bank is jóváhagyta az ügyletet, amivel elhárult a legfontosabb szabályozói akadály Olaszország és Németország második legnagyobb bankjának fúziója elől.

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A közeledés ellenére komoly vitás kérdések maradtak a felek között. Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója nem szeretné, ha Bettina Orlopp a posztján maradna, és azt is ellenzi, hogy a német állam megtartsa két helyét a felügyelőbizottságban. A berlini kormány a globális pénzügyi válság idején nyújtott bankmentés óta rendelkezik 13,3 százalékos tulajdonrésszel a pénzintézetben, és ragaszkodik a testületi képviselethez.

A Commerzbank korábbi átszervezéseibe és leépítéseibe belefáradt dolgozók szintén aggódnak a munkahelyükért. Alexander Michaut, a DBV szakszervezet tisztségviselője és a bank üzemi tanácsának tagja egy tájékoztatóban arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is hiányzik a méltányos vételár, az összes érintett fél érdekeinek figyelembevétele, valamint a hiteles szinergiákra és az észszerű integrációra vonatkozó terv. Az UniCredit eközben igyekszik eloszlatni a német vállalatvezetők azon félelmét, hogy a tulajdonosváltás után a bank hátat fordítana a német vállalati szektornak.

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