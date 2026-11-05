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Vége lehet a bankok aranykorának: demokrata szigort hozhat a hatalomátvétel Amerikában
Bank

Vége lehet a bankok aranykorának: demokrata szigort hozhat a hatalomátvétel Amerikában

Portfolio
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Fokozott felügyeletre és szigorúbb vizsgálatokra készülnek a Wall Street nagybankjai, miután a demokraták átvették az irányítást az amerikai kongresszus felett. Az iparági vezetők és az elemzők arra számítanak, hogy a januárban felálló új törvényhozás kiemelten vizsgálja majd a megélhetési költségek alakulását, a legnagyobb pénzintézetek vezetőit pedig kongresszusi meghallgatásokra idézhetik be - írja a Reuters.
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A jogászok és a piaci elemzők szerint a demokraták górcső alá veszik azokat a lakossági banki gyakorlatokat, amelyek növelhetik az ügyfelek terheit. Különös figyelmet kaphatnak a rejtett díjak, a tisztességtelen hitelezési gyakorlatok és a jelzáloghitelek, de a politikusok azt is vizsgálhatják, hogy

a szabályozás és a felügyelet korábbi lazítása okozott-e kárt a fogyasztóknak.

A demokraták emellett Donald Trump elnök és kormányzata üzleti ügyeinek kivizsgálására is készülnek. A pénzintézetek emiatt már most kockázatelemzést végeznek a Trump-adminisztrációval kötött ügyleteik kapcsán, és elkezdték felvenni a kapcsolatot a vezető demokrata politikusokkal, mivel a korábbi megkeresésekből januárra akár hivatalos idézés is lehet.

A pénzügyi szektor az elmúlt két évben komoly tőkeszabályozási könnyítéseket és felügyeleti engedményeket kapott a Trump-kormányzattól. A viszony ugyanakkor nem volt teljesen felhőtlen, hiszen az elnök politikai alapú diszkriminációval vádolta az ágazatot, a JPMorgant pedig személyesen is beperelte. A januártól mindkét házat irányító demokraták azonban

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újra előtérbe helyezhetik a fogyasztóvédelmi szempontokat.

A szenátus banki bizottságának élére várhatóan a Wall Street egyik leghangosabb kritikusa, Elizabeth Warren kerül, míg a képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságát jó eséllyel Maxine Waters vezetheti majd.

A két politikus rendszeresen bírálja a kormányzatot a fogyasztóvédelmi szabályok leépítése miatt, és

kiemelten foglalkozik a lakhatási válsággal.

Waters a korábbi elnöksége idején már beidézte a legnagyobb bankok vezérigazgatóit, a TD Cowen elemzői szerint pedig ez most megismétlődhet. A szakértők úgy vélik, a bankokra nézve kedvező törvényhozási időszak ezzel véget ért, sőt olyan, kétpárti támogatást élvező szigorítások is napirendre kerülhetnek, mint a hitelkártya-kamatok maximálása.

A várható szigorítások ellenére a pénzintézetek látnak lehetőséget arra, hogy bizonyos kérdésekben a maguk javára fordítsák a washingtoni erőviszonyok átalakulását. A bankok egységesen szeretnék elérni, hogy a technológiai óriásvállalatok és a közösségimédia-platformok tegyenek többet az ügyfeleket megkárosító, mesterséges intelligencia által vezérelt pénzügyi csalások visszaszorításáért.

Stephen Steinour, a Huntington Bancshares vezérigazgatója szerint jó esély van a kétpárti összefogásra abban a kérdésben, hogy

a technológiai vállalatokat a csalókhoz köthető fiókok törlésére kötelezzék.

A bankok a választóknak az AI-fejlesztésekkel és az adatközpontok terjedésével szembeni ellenérzéseit is kihasználnák a szigorúbb fellépés érdekében, emellett pedig a banki átutalásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáért is lobbizni kívánnak a törvényhozóknál.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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