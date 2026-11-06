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Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük
Bank

Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük

Portfolio
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Körülbelül 500 millió dollár értékű adatközpont-hitelportfóliótól válna meg egyetlen lépésben a holland ING bank - írja a Bloomberg.
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A Bloomberg csütörtöki értesülései szerint a pénzintézet egy versenyeztetéses eljárás keretében összesen egy tucat hitelre vár ajánlatokat. Az érdeklődők

november 19-ig nyújthatják be ajánlataikat a csomag elemeire, amelyeknél a minimális tétel eléri a 10 millió dollárt.

Az ING a Reuters megkeresésére nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Az eladásra kínált portfólió részét képezi egy 25 millió dolláros hitel is, amely egy hatalmas új-mexikói adatközponthoz kapcsolódik. Ez a létesítmény a Stargate nevű, mesterségesintelligencia-infrastruktúrát építő vegyesvállalat része, amely mögött az OpenAI, a SoftBank Group és az Oracle áll. A csomagban emellett olyan jelentős adatközpont-üzemeltetők tartozásai is szerepelnek, mint a Vantage Data Centers és a CyrusOne.

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A bank lépésére közvetlenül azután kerül sor, hogy

komoly eladási hullám söpört végig a tőzsdéken,

ami különösen érzékenyen érintete a félvezetőgyártókat és az új generációs felhőszolgáltatókat. A piaci pánikot a demokraták amerikai félidős választásokon aratott elsöprő győzelme váltotta ki, a befektetők ugyanis attól tartanak, hogy az új politikai erőviszonyok a technológiai szektor szigorúbb szabályozását vonják majd maguk után.

A piaci visszaesés következtében az S&P 500 indexben szereplő vállalatok együttes piaci kapitalizációja 3000 milliárd dollárral csökkent. Az adatközpontokat üzemeltető cégek részvényei szintén komoly veszteségeket könyvelhettek el, miután az Applied Digital, a Cipher Digital és az IREN árfolyama egyaránt több mint 14 százalékot zuhant.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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