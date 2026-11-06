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Belenyúlnának a hatósági vezetők az európai pénzügyi rendszerbe, itt vannak a friss javaslatok
Bank

Belenyúlnának a hatósági vezetők az európai pénzügyi rendszerbe, itt vannak a friss javaslatok

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Közös javaslatokat tett közzé az Európai Központi Bank (ECB) és az Egységes Szanálási Testület (SRB) vezetője az európai bankszektor versenyképességét javító reformokkal kapcsolatban. A pénzügyi hatóságok egyszerre sürgetik a bankunió régóta hiányzó elemének, az egységes betétbiztosítási rendszernek a bevezetését, és a bankcsoportokonn belüli tőkeáramlás megkönnyítését, egyúttal óva intenek a meglévő biztonsági garanciák felpuhításától - írja a Reuters.

Claudia Buch, az EKB felügyeleti testületének elnöke és Dominique Laboureix, az SRB vezetője közös blogbejegyzésben foglalta össze az uniós jogalkotóknak szánt ajánlásait. A szakértők ezzel az Európai Bizottság azon tervére reagáltak, amely a banki versenyképesség élénkítése érdekében több ponton is átírná a jelenlegi pénzügyi szabályozást. A két vezető javaslatai között a meglévő keretrendszer módosítása éppúgy szerepel, mint az egységes szabálykönyv egyes szigorú elemeinek védelme.

A konkrét lépések között első helyen szerepel a közös európai betétbiztosítási rendszer (EDIS) felállítása,

amely a bankunió máig hiányzó, harmadik pillérét jelentené. Emellett a vezetők szerint elengedhetetlen a tőke és a likviditás szabadabb áramlásának biztosítása a bankcsoportokon belül. Ha a pénzintézetek rugalmasabban csoportosíthatják át a forrásaikat a leányvállalataik között, az

  • békeidőben javítja a működési hatékonyságot,
  • válsághelyzetben pedig erősebb védelmet nyújt a kedvezőtlen piaci sokkokkal szemben.

A javaslatcsomag kitér a szanálási folyamatok likviditási hátterének megerősítésére is. A hatóságok szerint hiteles mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy a bajba jutott bankok a szanálás alatt és közvetlenül utána is megfelelő likviditáshoz jussanak. Ez a lépés növelné a piacok és a felügyeleti szervek bizalmát abban, hogy egy alapvetően életképes pénzintézet az átstrukturálás után is zavartalanul tudja folytatni a működését.

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A szükséges változtatások mellett a vezetők határozott vörös vonalakat is meghúztak a tervezett lazításokkal szemben.

Hangsúlyozták, hogy a szabályok egyszerűsítése nem mehet a szektor ellenálló képességének rovására,

hiszen a jelenlegi előírásokat a korábbi válságok keserű tapasztalatai alapján építették fel, ezek a tanulságok pedig ma is érvényesek. Emellett az adminisztratív terhek csökkentése nem vezethet a nemzetközileg elfogadott pénzügyi sztenderdektől való eltávolodáshoz sem.

Buch és Laboureix arra is figyelmeztetett, hogy a szabályozás egyszerűsítése nem moshatja össze az egyes intézmények hatásköreit. A mikroprudenciális bankfelügyeleti, a makroprudenciális, valamint a szanálási hatóságok feladatai ugyanis kiegészítik ugyan egymást, de a mandátumuknak továbbra is világosan elkülönülőnek kell maradnia.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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