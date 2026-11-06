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Budapesten járt az Európai Beruházási Bank elnöke, rögtön nyélbe is ütött 4 üzletet
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Budapesten járt az Európai Beruházási Bank elnöke, rögtön nyélbe is ütött 4 üzletet

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Az Európai Beruházási Bank (EIB) budapesti irodájának 10. születésnapja alkalmából látogatott Magyarországra Nadia Calvino, a szervezet elnöke. A pénzintézetnek a kormány és Karácsony Gergely főpolgármester is nagyobb szerepet kíván biztosítani a jövőben a magyarországi fejlesztésekben.

Kármán András pénzügyminiszter ma arról adott hírt, hogy a nyíregyházi víziközmű-korszerűsítésről mintegy 35 milliárd forintos szerződést szerződést írt alá az EIB-vel. "A beruházás korszerűsíti a város víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózatát, óvja a környezetet, és hosszú távon ellenállóbbá teszi Nyíregyházát a klímaváltozás hatásaival szemben" – írta a tárcavezető Facebookon.

Nem ez az egyetlen szerződés, amiről ma állapodott meg a bank magyarországi partnerekkel. Az MTI szerint a rendezvény végén négy, összesen 395 millió euró értékű finanszírozási megállapodást írtak alá, az előbb említett mellett:

  1. A Diákhitel Központ 100 millió eurós, húszéves futamidejű finanszírozásban részesül. Feltétel, hogy a kedvezményezettek 63 százaléka a kevésbé fejlett régiókból érkezzen.
  2. Az Eximbank 100 millió eurós keretösszegű finanszírozással segíti a magyar vállalkozások zöld átállását, energetikai beruházásait.
  3. A CIB Bank a kisvállalkozók számára nyújt 100 millió euró értékű garanciát az EBB támogatásával.

A kormány az EIB-re fontos partnerként tekint, amivel a jövőben szorosabbra fonnák a kapcsolatokat. Kármán András az eseményen elmondta, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) és a Magyar Fejlesztési Bank közös projektek előkészítésén dolgozik, amelyek keretében 688 millió euró fektetnek be.

Sajnos az elmúlt időszakban, különösen azt követően, hogy a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztották a nekünk járó uniós forrásokat, Magyarország és az EIB eltávolodott egymástól, és 2024-re töredékére esett vissza a Bank magyarországi hitelezése

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– írta Kármán. "Bár budapesti irodája csak 2016-ban jött létre, az EIB és Magyarország partnersége egészen 1990-ig nyúlik vissza. Magyarok milliói használják nap mint nap azt az infrastruktúrát, amely a Beruházási Bank támogatásának köszönhetően jöhetett létre az elmúlt három és fél évtizedben: számos iskola, vasútvonal és közműhálózat működik ma hazánkban a Beruházási Bankkal való együttműködés eredményeképpen."

Ezek közül a fővárosban megvalósult fejlesztéseket Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester együtt mutatták be.

Karácsony Gergely főpolgármester a szülinapi eseményen kitért arra is, hogy a Lánchíd felújítása nem valósulhatott volna meg az uniós fejlesztési bank támogatása nélkül. Az MTI kérdésére elmondta, hogy az EBB vezetésével megkezdődtek az egyeztetések új finanszírozási megállapodásokról, amelyek között a Parkváros projektet is említette.

Címlapkép: Kármán András pénzügyminiszter beszédet mond az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport budapesti irodája fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Budavári Palotában, a Királyi Lovarda épületében 2026. november 6-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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