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Lépésre szánta el magát az EKB: a mesterséges intelligencia miatt indíthatnak szigorú banki vizsgálatokat
Bank

Lépésre szánta el magát az EKB: a mesterséges intelligencia miatt indíthatnak szigorú banki vizsgálatokat

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Az Európai Központi Bank (EKB) bankfelügyeleti részlege az adatközpontokhoz kapcsolódó hitelezés felülvizsgálatát fontolgatja, hogy felmérje a mesterséges intelligenciát övező piaci hangulat és az eszközértékelések ingadozásából fakadó kockázatokat. A globális szabályozók egyre éberebben figyelik a szektor gyorsan bővülő finanszírozását, miközben a befektetők és a hitelintézetek is igyekeznek csökkenteni a kitettségüket - számolt be a Bloomberg.
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A Bloomberg értesülései szerint az EKB vezető tisztségviselői belső egyeztetéseken, valamint a felügyelt pénzintézetekkel folytatott megbeszéléseken is felvetették a vizsgálat ötletét. A szabályozói aggodalmakat az táplálja, hogy a magasabb kamatszint és az adatközpont-fejlesztésekkel szembeni egyre erősebb társadalmi ellenállás nyomás alá helyezheti ezt a dinamikusan növekvő hitelezési területet.

A tervezett ellenőrzés akár helyszíni vizsgálatok formájában is megvalósulhat.

Ezek során azt tekintenék át, hogy a bankok miként számolják el a jövőbeli pénzáramlásokat, hogyan értékelik a fedezeteket, és milyen céltartalékot képeznek az esetleges nemteljesítésekre. A bennfentesek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eljárás nem lenne olyan átfogó, mint az EKB néhány évvel ezelőtti, a tőkeáttételes finanszírozást érintő vizsgálata, amely komoly feszültséget szült a szektorban. Az EKB nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A téma különös aktualitást kapott az e heti amerikai félidős választások után. A Nasdaq csütörtökön 2300 milliárd dolláros eladási hullámot szenvedett el, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a demokraták mindkét kongresszusi házban aratott győzelme lefékezheti a mesterséges intelligencia fejlesztését.

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A pénzintézetek világszerte már most is igyekeznek leépíteni az adatközpontok finanszírozásához kapcsolódó hitelkockázataikat. Ezt közvetlen hitelértékesítésekkel, jelentős kockázatátruházási ügyletekkel (SRT), hitelbiztosításokkal és származtatott ügyletekkel valósítják meg. Emellett a kötvénybefektetők is magasabb kockázati prémiumot várnak el az AI-hoz köthető eszközökért, így például az Alphabet a héten 6 milliárd eurót vont be idei második eurókötvény-kibocsátása során, ám ehhez a májusi tranzakciójánál jóval magasabb hozamot kellett kínálnia.

Az Európai Bankhatóság (EBA) elnöke a múlt hónapban úgy nyilatkozott, hogy egy esetleges AI-piaci összeomlás európai bankokra gyakorolt hatása korlátozott lenne, mivel az uniós pénzintézetek teljes kitettségének kevesebb mint 4 százaléka irányul a teljes információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektorra. A McKinsey & Co. tanácsadó cég előrejelzése szerint ugyanakkor a globális adatközpont-beruházások értéke 2030-ig elérheti a 6700 milliárd dollárt, ami a közelmúltbeli megtorpanások ellenére is gyorsan növelheti a hitelfinanszírozási igényt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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