Újra az Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a kamatstop miatt

Újabb beadvány
Az OTP Bank Nyt. arról adott ki közleményt a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy több más piaci szereplővel közösen pénteken újra alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a jelzáloghitelek kamatstopjáról szóló szabályozás miatt.
Az OTP több más piaci szereplővel közösen korábban már három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolta a kamatstop intézkedést, ezekben
még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság.
A bank álláspontja szerint a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az Alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek.
A kérelmezők ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy
a testület állapítsa meg a 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusának alkotmányellenességét.
Előzmények
Bár júniusban bejelentette, sőt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Tisza-kormány, hogy szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja a jelenlegi formájában, végül nem született időben kormánydöntés a kérdésről. A kamatstop egyelőre fennmarad, de a bankszektornak nem okoz pótlólagos veszteséget a csúszás önmagában, a második negyedévben ugyanis a futamidő egészére elszámolták a határidő áprilisi eltörléséből fakadó veszteséget. A Pénzügyminisztérium legutóbbi közlése szerint folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak. Részletesen itt írtunk minderről:
Címlapkép forrása: Shutterstock
A Doktor24 veszi át a Dimenzió-MED egészségügyi szolgáltatási tevékenységét
Új tranzakció a magánegészségügyben.
Magas szintről jött a figyelmeztetés: egyre közelebb a legrosszabb forgatókönyv, a NATO aktiválhatja az 5. cikkelyt
Moszkvának konkrét céljai vannak.
Mire jó a Tisza-kormány adócsomagja? A legfontosabb kérdések és válaszok egy helyen
Fajcsák Gábor, az RSM szakértője válaszol és értékel.
Ez nem vicc: szennyezés miatt felfüggesztették egy akkumulátor-beszállító üzemét
A Szentgyörgy-ér vizének elszíneződése miatt.
Kapitány bemondta: választási lehetőségre van szüksége az országnak
Az energetikában.
Élénkül az amerikai munkaerőpiac
Az még kérdés mennyire tartós ez.
Társadalmi egyeztetés indult a rugalmas iskolakezdésről
A szülők és az óvodapedagógusok kapnának meghatározó szerepet a beiskolázási döntésekben.
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.