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Újra az Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a kamatstop miatt
Bank

Újra az Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a kamatstop miatt

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Negyedszerre is az Alkotmánybírósághoz fordultak a bankok a 2022 óta élő jelzáloghiteles kamatstop ügyében. A taláros testület még nem hozott döntést az ügyben, pedig az első ilyen beadványt 2025 májusában adták be a hitelintézetek.

Újabb beadvány

Az OTP Bank Nyt. arról adott ki közleményt a Budapesti Értéktőzsde honlapján, hogy több más piaci szereplővel közösen pénteken újra alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a jelzáloghitelek kamatstopjáról szóló szabályozás miatt.

Az OTP több más piaci szereplővel közösen korábban már három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolta a kamatstop intézkedést, ezekben

még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság.

A bank álláspontja szerint a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az Alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek.

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A kérelmezők ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy

a testület állapítsa meg a 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusának alkotmányellenességét.

Előzmények

Bár júniusban bejelentette, sőt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Tisza-kormány, hogy szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja a jelenlegi formájában, végül nem született időben kormánydöntés a kérdésről. A kamatstop egyelőre fennmarad, de a bankszektornak nem okoz pótlólagos veszteséget a csúszás önmagában, a második negyedévben ugyanis a futamidő egészére elszámolták a határidő áprilisi eltörléséből fakadó veszteséget. A Pénzügyminisztérium legutóbbi közlése szerint folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak. Részletesen itt írtunk minderről:

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