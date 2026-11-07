Kapitány István: 25 milliárdos Piacépítő Exportprogramot indít a kormány, jön egy 200 milliárdos hitel- és tőkeprogram is

A több mint 900 ezer hazai kis- és középvállalkozás a magyar gazdaság gerincét adja, mintegy 2,2 millió embernek biztosít munkát, a vállalati hozzáadott érték több mint 40 százalékát állítja elő. Fejlődésük ezért nem csupán a saját érdekük, hanem az egész nemzetgazdaság ügye – hangsúlyozta kora délutáni posztjában Kapitány István. A magyar gazdaságban továbbra is jelentős szerepet töltenek be az alacsonyabb hozzáadott értékű, összeszerelésre épülő tevékenységek.
A kormány egyik legfontosabb célja, hogy a hazai vállalkozások korszerű technológiák alkalmazásával, tudásuk és innovációs képességeik fejlesztésével erősítsék versenyképességüket, és egyre nagyobb arányban végezzenek magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket. Ezáltal erősíthetik pozícióikat a hazai és nemzetközi beszállítói láncokban, saját fejlesztésű termékeikkel és szolgáltatásaikkal is sikeresen jelenhetnek meg a hazai és külpiacokon. „Ez a valódi felzárkózás útja: ha a magyar cégek egyre több tudást, innovációt és fejlesztést adnak hozzá a végtermékhez, akkor nő a termelékenység, magasabbak lesznek a bérek, és a megtermelt érték nagyobb része marad Magyarországon” – fogalmazott a miniszter.
„Folytatjuk a Széchenyi Kártya Programot, amelynek keretében 2027-ben 250 milliárd forintot fordítunk a hitelek kamat- és díjtámogatására” – emlékeztetett a már korábban bejelentettekre, hozzátette ugyanakkor:
A külpiaci terjeszkedést is ösztönözzük: 2027-ben 25 milliárd forintos Piacépítő Exportprogramot indítunk,
hogy minél több magyar vállalkozás jelenhessen meg saját termékeivel, márkájával és szolgáltatásaival a nemzetközi piacokon.
„Célunk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások ne csak résztvevői, hanem egyre meghatározóbb szereplői legyenek a nemzetközi értékláncoknak, és önálló piaci jelenlétüket is erősítsék”.
A miniszter késő délutáni Facebook-posztja szerint
akár 40 ezer új hitelügylet létrejöttét segíthetik a Széchenyi Kárta Program 250 milliárd forintos kamattámogatásáaval, 2200 milliárd forint értékű finanszírozást tehetünk lehetővé.
Emellett célzott forrást biztosítanak a kereskedelemfejlesztésre és az ipar zöld átállására.
Megújítjuk a támogatási rendszert. A programok eredményhez kötöttek lesznek, a vállalkozások valós igényeire, a velük folytatott párbeszédre épülnek - fogalmazott, hozzátéve: a cél a termelékenység javítása és a regionális különbségek mérséklése, partnerségben a vállalkozásokkal. Egyúttal bejelentette:
2027-ben pedig egy újabb, uniós forrásokra épülő hitel- és tőkeprogramot is elérhetővé teszünk 200 milliárd forint értékben.
Kiszámítható finanszírozás, célzott támogatás, valódi partnerség: ezzel állunk a magyar vállalkozások mellett – zárta posztját a miniszter, további részleteket egyelőre nem árulva el az új hitel- és tőkeprogramról.
A témáról részletesebben Gerendás Jánost a Magyar Fejlesztési Bank új elnök-vezérigazgatóját kérdeztünk interjúnkban:
Címlapkép forrása: Portfolio
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