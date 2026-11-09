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Átszervezi régiós tevékenységét a Citi, a magyar piac is érintett
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Átszervezi régiós tevékenységét a Citi, a magyar piac is érintett

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A Citi egy újonnan létrehozott, kibővített közép-kelet-európai régióba vonja össze térségi működését, amelynek vezetésével Elżbieta Czetwertyńskát bízta meg. A szakember a jövőben hét ország, köztük Magyarország piacáért felel, miközben továbbra is megtartja a lengyel Citi Handlowy vezérigazgatói posztját - közölte a Citibank.

Az átalakított régió

Lengyelországot, Ukrajnát, valamint Közép-Európát – ezen belül Bulgáriát, Csehországot, Magyarországot, Romániát és Szlovákiát – foglalja magában.

Az új régióvezető közvetlenül Nacho Gutiérrez-Orrantiának, a Citi Europe vezérigazgatójának jelent. A bankcsoport a szervezeti összevonást a térség ipari és technológiai fejlődésével, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok bővülésével, valamint a védelmi és infrastrukturális beruházások iránti növekvő igénnyel indokolta.

Elżbieta Czetwertyńska

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több mint harminc éve dolgozik a pénzintézetnél.

Pályafutása során három kontinens hat országában – többek között Ecuadorban, Svájcban, Monacóban és Liechtensteinben – irányította a vállalat helyi működését. 2021 óta áll a lengyel Citi Handlowy élén, és jelenleg ő az egyetlen női bankvezér a varsói tőzsdén jegyzett pénzintézetek között. Komoly tapasztalattal rendelkezik a kockázatkezelés, a termékfejlesztés, a belső ellenőrzés (audit) és az ügyfélkapcsolati területen egyaránt.

A Citi több mint negyven éve van jelen a közép-kelet-európai térségben, ahol mintegy 11 500 munkatársat foglalkoztat. A bankcsoport a háború kitörése óta is fenntartja helyi jelenlétét Ukrajnában, az invázió kezdete óta pedig összesen 6,5 milliárd dollárnyi finanszírozást nyújtott az ukrán államnak.

A szervezeti változásokkal párhuzamosan Sztaniszlava Taneva felelősségi köre is kibővül. A Citi bulgáriai vezérigazgatója a jövőben a balti és a balkáni térség azon tizenegy országának – többek között Albánia, Horvátország, Szerbia és a balti államok – piacát is felügyeli, ahol a bank nem rendelkezik közvetlen helyi jelenléttel. Feladatait továbbra is Bulgáriából látja el, és közvetlenül az új régióvezetőnek jelent.

A magyar Citibank nemrég új vezérigazgatót kapott, itt írtunk erről:

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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