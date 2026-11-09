Bankváltás vagy maradás? Mutatjuk, miért intenek búcsút az ügyfelek a bankjuknak

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Mi adhat okot a bankváltásra?

Csak minden kilencedik válaszadó mondta, hogy semmi miatt nem váltana bankot. A többiek megjelöltek legalább egy körülményt, amely mellett ezt megfontolnák. A díjemelés után a rosszul működő vagy nehezen használható mobilapp és a bonyolult ügyintézés következik; a biztonsági incidens a negyedik leggyakoribb említés.

A díjakra a harmincasok és a felsőfokú végzettségűek a legérzékenyebbek: mindkét csoportban 74 százalék mérlegelné a váltást jelentős emelésnél. A neobankhasználók körében ritkább a bankváltás teljes elutasítása (5%), mint az összes válaszadó között (11%).

Rigler András 21 Kutatóközpont, piackutatási igazgató Rigler András szociológus, statisztikus és adattudós; tanulmányait az ELTE-n, a University of Stirlingen (Skócia), valamint a Johns Hopkins Universityn (USA) végezte. 2026 júliusa óta a 21 Kutatóközpo … Tovább

Baj esetén a bank reakciója is számít

Az incidens miatt váltást fontolgatóknál a döntés leggyakoribb szempontja az eset súlyossága, de a bank reakciója és a kárrendezés is fontos. E csoport 36 százaléka a gyors reagálást vagy a kár megtérítését nevezte meg döntő tényezőként.

Gyanús tranzakciónál az ügyfelek a három legfontosabb elvárás közé leggyakrabban az automatikus felfüggesztést, az azonnali értesítést és a pénz visszatérítését sorolták. A gyorsan elérhető emberi ügyintéző a negyedik helyre került a fontossági rangsorban.

Mikor bosszantó az ellenőrzés?

A kutatásban egy elképzelt helyzetet is értékeltek az ügyfelek: 500 ezer forintot utalnának új számlaszámra, amit a bank rendszere szokatlannak ítél. Mindenki az öt lehetséges banki reakció egyikéről mondott véleményt.

A további azonosítást az adott kérdést értékelő válaszadók 90 százaléka elfogadhatónak tartaná. A beavatkozás nélküli teljesítés jelentős bosszúságot okozna az azt értékelők közel felének; a további azonosításnál ez az arány harmad körüli. A figyelmeztetés megítélése kedvezőbb a végrehajtásénál, de elfogadhatósága elmarad a további azonosításétól.

A banki védelem tehát a vizsgált helyzetben sokak számára elfogadható, bár a beavatkozás sem szünteti meg mindenkinél a bosszúságot. Hol húzódik a határ a megnyugtató ellenőrzés és a feleslegesnek érzett akadály között?

A november 10-i Banking Technology 2026 konferencián a 21 Kutatóközpont előadása a bankváltás mellett a mobilbanki szokásokról, a neobankok megítéléséről és a biztonsági elvárásokról is képet ad. A részletes eredményekből az is kiderül, miben térnek el az egyes ügyfélcsoportok.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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