4°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bankváltás vagy maradás? Mutatjuk, miért intenek búcsút az ügyfelek a bankjuknak
Bank

Bankváltás vagy maradás? Mutatjuk, miért intenek búcsút az ügyfelek a bankjuknak

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Jelentős díjemelésnél a megkérdezett banki ügyfelek közel kétharmada megfontolná a váltást, de egy másik bank kedvezőbb ajánlata csak harmaduknál vetné fel ugyanezt. A 21 Kutatóközpont 1000 banki ügyfelet vizsgáló online kutatása arra is rávilágít, milyen szerepet kaphat a digitális ügyfélélmény és a biztonság a bankkapcsolatban.  A részletes eredményeket a Portfolio Banking Technology 2026 konferenciáján mutatjuk be november 10-én, azaz holnap.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Mi adhat okot a bankváltásra?

Csak minden kilencedik válaszadó mondta, hogy semmi miatt nem váltana bankot. A többiek megjelöltek legalább egy körülményt, amely mellett ezt megfontolnák. A díjemelés után a rosszul működő vagy nehezen használható mobilapp és a bonyolult ügyintézés következik; a biztonsági incidens a negyedik leggyakoribb említés.

bank01101011

A díjakra a harmincasok és a felsőfokú végzettségűek a legérzékenyebbek: mindkét csoportban 74 százalék mérlegelné a váltást jelentős emelésnél. A neobankhasználók körében ritkább a bankváltás teljes elutasítása (5%), mint az összes válaszadó között (11%).

Rigler András
21 Kutatóközpont, piackutatási igazgató
Rigler András szociológus, statisztikus és adattudós; tanulmányait az ELTE-n, a University of Stirlingen (Skócia), valamint a Johns Hopkins Universityn (USA) végezte. 2026 júliusa óta a 21 Kutatóközpo
Tovább

Baj esetén a bank reakciója is számít

Az incidens miatt váltást fontolgatóknál a döntés leggyakoribb szempontja az eset súlyossága, de a bank reakciója és a kárrendezés is fontos. E csoport 36 százaléka a gyors reagálást vagy a kár megtérítését nevezte meg döntő tényezőként.

Gyanús tranzakciónál az ügyfelek a három legfontosabb elvárás közé leggyakrabban az automatikus felfüggesztést, az azonnali értesítést és a pénz visszatérítését sorolták. A gyorsan elérhető emberi ügyintéző a negyedik helyre került a fontossági rangsorban.

Még több Bank

Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése

Kapitány István: 25 milliárdos Piacépítő Exportprogramot indít a kormány, jön egy 200 milliárdos hitel- és tőkeprogram is

Szinte hihetetlen, pedig igaz: ezután is lesz 3%-os hitel a használt lakásokra, így tudod felvenni

Mikor bosszantó az ellenőrzés?

A kutatásban egy elképzelt helyzetet is értékeltek az ügyfelek: 500 ezer forintot utalnának új számlaszámra, amit a bank rendszere szokatlannak ítél. Mindenki az öt lehetséges banki reakció egyikéről mondott véleményt.

A további azonosítást az adott kérdést értékelő válaszadók 90 százaléka elfogadhatónak tartaná. A beavatkozás nélküli teljesítés jelentős bosszúságot okozna az azt értékelők közel felének; a további azonosításnál ez az arány harmad körüli. A figyelmeztetés megítélése kedvezőbb a végrehajtásénál, de elfogadhatósága elmarad a további azonosításétól.

bankvaltas02

A banki védelem tehát a vizsgált helyzetben sokak számára elfogadható, bár a beavatkozás sem szünteti meg mindenkinél a bosszúságot. Hol húzódik a határ a megnyugtató ellenőrzés és a feleslegesnek érzett akadály között?

A november 10-i Banking Technology 2026 konferencián a 21 Kutatóközpont előadása a bankváltás mellett a mobilbanki szokásokról, a neobankok megítéléséről és a biztonsági elvárásokról is képet ad. A részletes eredményekből az is kiderül, miben térnek el az egyes ügyfélcsoportok.

Kapcsolódó cikkünk

Mobilbank, neobank, bizalom – mit várnak valójában az ügyfelek a bankjuktól?

Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility