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Egy héten belül zöld jelzést kaphat Brüsszeltől az UniCredit a Commerzbank felvásárlására
Bank

Egy héten belül zöld jelzést kaphat Brüsszeltől az UniCredit a Commerzbank felvásárlására

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Várhatóan feltétel nélkül jóváhagyja az Európai Bizottság, hogy az olasz UniCredit felvásárolja Németország második legnagyobb hitelintézetét, a Commerzbankot. A tervek szerint november közepéig megszülető versenyhatósági döntés az Európai Központi Bank múlt hónapban kiadott engedélyét követi, ugyanakkor a feleknek még rendezniük kell a német állam felügyelőbizottsági részvételével kapcsolatos jogi kérdéseket - írja a Reuters. Hétfőn 6,3%-ot emelkedett az olasz bankcsoport részvényárfolyama.

Az ügyre rálátó források szerint a brüsszeli testület november 16-ig hozza meg döntését a tranzakcióról. Ez egybecsengene azzal a szabályozói törekvéssel, amely a határokon átnyúló banki fúziók révén kíván erős, európai szinten is meghatározó bankcsoportokat létrehozni.

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója hétfőn közölte, hogy az irányítás megszerzéséhez szükséges összes fennmaradó hatósági engedély még november vége előtt, vagyis

a korábban vártnál hamarabb megérkezhet.

Az értesüléseket sem az Európai Bizottság, sem az olasz nagybank nem kívánta kommentálni.

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Az akvizíció jogi felülvizsgálata során az uniós versenyhatóságnál felmerültek bizonyos aggályok a német kormány egyik követelésével kapcsolatban. Berlin ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy megtarthassa két helyét a Commerzbank felügyelőbizottságában, a brüsszeli testület pedig vizsgálta, hogy ez az igény összhangban áll-e az uniós joggal.

Az UniCredit vitatja a német kormány követelését, és jelezte, hogy a húszfős felügyelőbizottságban mind a tíz részvényesi képviselőt maga kívánja delegálni. Ezzel a lépéssel nem maradna hely a német állam küldötteinek, akik a bank 2009-es állami kimentése óta ülnek a testületben. A német kormány időközben 13,3 százalékra csökkentette a pénzügyi válság idején szerzett részesedését a hitelintézetben.

A felügyelőbizottsági helyek körüli jogi vita egyébként különválik magától az összefonódás-vizsgálattól, a szabályozók szerint pedig vagy rendeződik a november közepi uniós jóváhagyásig, vagy egy későbbi szakaszban vizsgálják majd felül. Bár Berlin kezdetben alapvető feltételként kezelte a testületi képviseletet az UniCredittel folytatott tárgyalásokon, a hangsúly idővel más területekre helyeződött át. A német kormány számára immár

  • a munkahelyek védelme,
  • a kisvállalati hitelezés fenntartása, valamint
  • a Commerzbank frankfurti székhelyének és
  • németországi tőzsdei jegyzésének

megőrzése jelenti a legfőbb prioritást.

Hétfőn 6,3%-ot emelkedett az olasz bankcsoport részvényárfolyama.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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