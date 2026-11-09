Egy héten belül zöld jelzést kaphat Brüsszeltől az UniCredit a Commerzbank felvásárlására

Az ügyre rálátó források szerint a brüsszeli testület november 16-ig hozza meg döntését a tranzakcióról. Ez egybecsengene azzal a szabályozói törekvéssel, amely a határokon átnyúló banki fúziók révén kíván erős, európai szinten is meghatározó bankcsoportokat létrehozni.
Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója hétfőn közölte, hogy az irányítás megszerzéséhez szükséges összes fennmaradó hatósági engedély még november vége előtt, vagyis
a korábban vártnál hamarabb megérkezhet.
Az értesüléseket sem az Európai Bizottság, sem az olasz nagybank nem kívánta kommentálni.
Az akvizíció jogi felülvizsgálata során az uniós versenyhatóságnál felmerültek bizonyos aggályok a német kormány egyik követelésével kapcsolatban. Berlin ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy megtarthassa két helyét a Commerzbank felügyelőbizottságában, a brüsszeli testület pedig vizsgálta, hogy ez az igény összhangban áll-e az uniós joggal.
Az UniCredit vitatja a német kormány követelését, és jelezte, hogy a húszfős felügyelőbizottságban mind a tíz részvényesi képviselőt maga kívánja delegálni. Ezzel a lépéssel nem maradna hely a német állam küldötteinek, akik a bank 2009-es állami kimentése óta ülnek a testületben. A német kormány időközben 13,3 százalékra csökkentette a pénzügyi válság idején szerzett részesedését a hitelintézetben.
A felügyelőbizottsági helyek körüli jogi vita egyébként különválik magától az összefonódás-vizsgálattól, a szabályozók szerint pedig vagy rendeződik a november közepi uniós jóváhagyásig, vagy egy későbbi szakaszban vizsgálják majd felül. Bár Berlin kezdetben alapvető feltételként kezelte a testületi képviseletet az UniCredittel folytatott tárgyalásokon, a hangsúly idővel más területekre helyeződött át. A német kormány számára immár
- a munkahelyek védelme,
- a kisvállalati hitelezés fenntartása, valamint
- a Commerzbank frankfurti székhelyének és
- németországi tőzsdei jegyzésének
megőrzése jelenti a legfőbb prioritást.
Hétfőn 6,3%-ot emelkedett az olasz bankcsoport részvényárfolyama.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Kibertámadással okoztak tüzeket több száz üzletben – Irán állhat a példátlan akció mögött
Hűtőket hackeltek meg, tüzeket okoztak.
Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya
Távozik Fendler Judit.
Megszületne a világ legnagyobb áramszolgáltatója, de óriási botrány tört ki Amerikában
Drasztikus rezsiemeléstől tartanak.
2,5 millió ember jelenlétében üzent az argentin elnöknek XIV. Leó pápa
Buenos Airesben hívta fel a figyelmet a társadalmi válságra a katolikus egyházfő.
Meghosszabbították az EUMAM Ukraine megbízatását
Az Ukrajnát támogató katonai kiképzési misszió.
335 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most elképesztően olcsón megveheted!
Ez most az egész tőzsde egyik legolcsóbb papírja.
Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra
Kapitány Istvánnal és Orbán Anitával találkoztak a koreai vezetők.
Itt vannak az újabb szankciók Moszkva ellen - Bekeményített Anita Anand
Kanada már 4000 szankciót vezetett be.
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Az anyák sarkára lép az új költségvetés
A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.