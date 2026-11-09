Folytatódik a vállalkozások finanszírozása: 34 milliárd forintot folyósított az MFB

Az összesen 100 milliárd forintos jegyzett tőkéjű Demján Sándor Beruházási Magántőkealap célja, hogy tőkefinanszírozással segítse a hazai kis- és középvállalkozások tervezett beruházásait, fejlődését és versenyképességük erősítését. Az MFB a tulajdonosi joggyakorló minisztériummal egyetértésben és az alapkezelővel közösen még júliusban áttekintette a program addigi működését, a meghozott befektetési döntéseket, a folyósítás előtt álló ügyleteket.
Az átvilágítást követően az MFB a rendelkezésre álló keretösszeget azoknak a vállalkozásoknak a köréhez igazította, amelyeknél a befektetések üzletileg megalapozottak, pénzügyileg alátámasztottak, megfelelnek a program céljainak és feltételeinek.
Ezzel párhuzamosan a befektetési időszak négy hónappal hosszabbodott meg, így a már benyújtott és megfelelőnek ítélt ügyletek esetében elegendő idő áll rendelkezésre a szerződéskötésre és az egyenként 100-400 millió forint összegű források folyósítására.
Az alap rendelkezésére bocsátott 34 milliárd forintból megvalósuló befektetések legkésőbb 2026. december 10-ig biztosítják a szükséges finanszírozást a 109 érintett vállalkozás számára, független pénzügyi biztos közreműködésével és a szükséges pénzügyi kontroll mellett.
Az alap számára emellett további, legfeljebb 9,8 milliárd forintos lehívható keret áll még rendelkezésre, fedezetet biztosítva olyan vállalkozások finanszírozására is, amelyek a megadott időpontig pályázatukat már benyújtották, és megfeleltek a program feltételeinek.
Címlapkép forrása: Portfolio
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