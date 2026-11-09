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Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése
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Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése

Portfolio
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A vártnál jóval erősebb, 24 százalékos éves profitnövekedést ért el az UniCredit a harmadik negyedévben. Olaszország második legnagyobb pénzintézete a kiemelkedő teljesítmény hatására megemelte az idei évre vonatkozó eredményvárakozását, miközben a tervek szerint már a jövő év elején átveszi az irányítást a német Commerzbank felett.

Az olasz nagybank július és szeptember között 3,3 milliárd eurós nettó profitot könyvelhetett el, ami jelentősen felülmúlta a 2,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. A kedvező negyedéves számok nyomán az UniCredit felfelé módosította az egész éves előrejelzését is, így az egyszeri tételektől tisztított 2026-os nyereség a korábban várt 11,5 milliárd euró körüli szint helyett jóval magasabban alakulhat.

A pénzügyi sikerekkel párhuzamosan az UniCredit hamarosan lezárja a Commerzbank felvásárlását.

A hátralévő hatósági engedélyezési eljárások várhatóan még ebben a hónapban lezárulnak, így az UniCredit rövidesen ténylegesen is birtokba veheti a részvényeket.

A bank közleménye szerint az új vállalatirányítási struktúra felállása és a "Commerzbank Unlocked" elnevezésű stratégiai program elindítása 2027 első negyedévére várható. Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója már jelezte a német pénzintézetnek, hogy januártól alkalmazzák a jövedelmezőség javítását célzó tervét. A bankvezér arra is készen áll, hogy még a rendes éves közgyűlés előtt rendkívüli közgyűlést hívjon össze a Commerzbank új felügyelőbizottságának megválasztására, valamint a jelenlegi menedzsment leváltására.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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