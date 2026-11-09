8°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megduplázódtak a cégek hitelbiztosítási kárkifizetései Magyarországon
Bank

Megduplázódtak a cégek hitelbiztosítási kárkifizetései Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tavalyhoz képest 2026-ban megduplázódott a hitelbiztosítási kárkifizetések száma Magyarországon. A romló gazdasági környezet és a fokozódó fizetési nehézségek leginkább a fuvarozást, a mezőgazdaságot és az építőipart sújtják, ám a kedvezőtlen folyamatok több más ágazatban is komoly pénzügyi kockázatot jelentenek a vállalatok számára.

A magyarországi vállalatok közötti nemfizetések száma már 2025 második felében dinamikusan emelkedett, ami 2026 elejére a kárkifizetések volumenében és darabszámában is egyértelműen megmutatkozott. Ez a tendencia nemcsak hazánkban, hanem az egész közép-kelet-európai régióban megfigyelhető. A problémák hátterében a gyenge kereslet, a magas működési költségek és az egyre gyakoribb finanszírozási nehézségek állnak, amelyek együttesen ássák alá a cégek pénzügyi stabilitását - közölte az Atradius.

A legkockázatosabb ágazatok közé jelenleg a fuvarozás, az acélipar, a mezőgazdaság és az építőipar, valamint a tartós fogyasztási cikkek és elektronikai termékek kereskedelme tartozik, bár az egyes szektorok kilátásai eltérőek. Az élelmiszeriparban a kereslet ugyan viszonylag stabil maradt, de a magas energiaárak, az ellátási láncok átalakulása és az éles árverseny erősen szűkíti a vállalatok profitmarzsát. A mezőgazdaságban ennél is borúsabb a helyzet, mivel a finanszírozási gondokat a kedvezőtlen nemzetközi piaci folyamatok és a szélsőséges időjárás is súlyosbítja.

A kereskedelemben a visszaeső fogyasztás mellett a külföldi online piacterek agresszív árazása okoz komoly nehézségeket, ami növeli a hazai szereplők sérülékenységét és a készletfinanszírozási kockázatokat.

Az építőiparban eközben jelentős visszaesés tapasztalható. Az ágazat kibocsátása 2026 első fél évében 0,7 százalékkal, az új szerződések volumene pedig júniusban közel 42 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. Ebben a szektorban különösen nagy a lánctartozás veszélye, hiszen egy-egy nagyobb beruházás elakadása vagy a fővállalkozó fizetésképtelensége a teljes alvállalkozói hálózatot magával ránthatja. A kockázat mértéke nagyban függ attól, hogy az adott cég milyen jellegű projektekben vesz részt, és mennyire van kiszolgáltatva egyetlen megrendelőnek.

Még több Bank

Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét

Van olyan bank, amelyik már befogadta az első Wekerle Plusz-hitelkérelmet

Folytatódik a vállalkozások finanszírozása: 34 milliárd forintot folyósított az MFB

A romló mutatók ellenére a hitelbiztosítók nem terveznek teljes ágazatokat érintő, általános kockázatleépítést. Vanek Balázs, az Atradius Hitelbiztosító országigazgatója egy hazai kockázatkezelési konferencián elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben a szektorális korlátozások helyett az egyedi, cégspecifikus kockázatértékelésre helyezik a hangsúlyt.

A megváltozott gazdasági környezet megköveteli a vállalatok naprakész pénzügyi adatainak, fizetési fegyelmének és üzleti modelljének folyamatos vizsgálatát. A veszteségek elkerülése érdekében a cégek részéről is elengedhetetlen a proaktív információmegosztás, valamint a belső hitelkeretek és az üzleti partnerek fizetési moráljának szigorúbb, gyakoribb ellenőrzése - hívták fel a figyelmet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Bankváltás vagy maradás? Mutatjuk, miért intenek búcsút az ügyfelek a bankjuknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility