8°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét
Bank

Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Azonnali rendkívüli közgyűlést kezdeményez és lecseréli a Commerzbank vezetését az UniCredit, amint november végén megszerzi a tényleges irányítást a német pénzintézet felett. A második legnagyobb olasz bank rekordnyereséget ért el az idei harmadik negyedévben, eközben gőzerővel halad a német versenytárs bekebelezésével, az ötvenszázalékos tulajdoni küszöböt azonban egyelőre nem tervezi átlépni. A milániói tőzsdén 5,6%-os emelkedést mutat az olasz bankcsoport részvényárfolyama a gyorsjelentés közzététele után.

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója közölte, hogy az Európai Központi Bank október 15-i jóváhagyását követően a fennmaradó hatósági engedélyek november végére futhatnak be. Az olasz pénzintézet ezután haladéktalanul

rendkívüli közgyűlés összehívását kéri a Commerzbanktól, hogy új részvényesi képviselőket válasszanak a felügyelőbizottságba.

Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett az EKB engedélye: átveheti az UniCredit a Commerzbank irányítását

Orcel egy júliusban lezárult, nyomott árú vételi ajánlattal, valamint származtatott ügyletek segítségével közel 50 százalékos szavazati arányt biztosított az UniCredit számára. Ez a befolyás már elegendő ahhoz, hogy eldöntse a közgyűlési szavazásokat, és akár le is váltsa Bettina Orloppot, a Commerzbank vezérigazgatóját, aki a korábbi heves ellenállása után az elmúlt hetekben már nyitottabbnak mutatkozott a megállapodásra.

A tervek szerint 2027 első negyedévére állhat fel a Commerzbank új irányítási rendszere, és elindítják a nyereségesség javítását célzó programot is.

Még több Bank

Megduplázódtak a cégek hitelbiztosítási kárkifizetései Magyarországon

Van olyan bank, amelyik már befogadta az első Wekerle Plusz-hitelkérelmet

Folytatódik a vállalkozások finanszírozása: 34 milliárd forintot folyósított az MFB

Ez ugyanaz a stratégia, amellyel Orcel saját megfogalmazása szerint Európa legjobban teljesítő bankjává tette az UniCreditet. A Commerzbank teljes felvásárlása – amelyben a német állam még mindig 13,3 százalékos részesedéssel bír –, valamint az UniCredit helyi leányvállalatával, a HVB-vel való egyesülés csak 2028 után várható. Bár a folyamat minden német érintett támogatása esetén felgyorsítható lenne, Orcel leszögezte, hogy 2027-ben erre biztosan nem kerül sor, és belátható ideig

megállnak az 50 százalékos részesedésnél.

Ennek a küszöbnek az átlépése ugyanis a helyi törvények értelmében arra kötelezné az olaszokat, hogy kötelező nyilvános vételi ajánlatot tegyenek a Commerzbank lengyel leányvállalatára, az mBankra, amire a cégvezér szerint jelenleg sem szándékuk, sem felkészültségük nincs.

A hazai piacot illetően az UniCredit csupán megfigyelőként követi az olasz bankszektor konszolidációját, ahol a francia Crédit Agricole hétfőn javasolta helyi érdekeltségének összeolvasztását a Banco BPM-mel, létrehozva ezzel az ország harmadik legnagyobb bankját.

Kapcsolódó cikkünk

Titokban egyeztetett az olasz kormánnyal a francia nagybank: fúziót terveznek a bankszektorban

Orcel korábban vizsgálta, majd elvetette mind a Monte dei Paschi di Siena, mind a Banco BPM felvásárlását, végül azonban egy több milliárd eurós befektetés mellett döntött a Generali biztosítóban. A vezérigazgató közölte, hogy tíz különböző területen is lát lehetőséget a szorosabb együttműködésre és az értékteremtésre egy formális fúzió nélkül is, a következő hónapokban pedig

kereskedelmi partnerséget remél a biztosítótól.

Az UniCredit pénzügyi részesedéseiből – köztük a görög Alpha Bankból – származó osztalékbevételek éves összevetésben 90 százalékkal ugrottak meg a harmadik negyedévben, ami 12 százalékkal növelte a teljes bevételt. A csökkenő költségek mellett a július–szeptemberi időszak nettó nyeresége 24 százalékkal, 3,3 milliárd euróra emelkedett, felülmúlva a 2,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. Az erős eredmények hatására a bank felfelé módosította az idei évre vonatkozó eredmény-előrejelzését, így

az egyszeri tételektől tisztított 2026-os nyereség jóval meghaladhatja a korábban prognosztizált 11,5 milliárd eurót.

Kapcsolódó cikkünk

Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Bankváltás vagy maradás? Mutatjuk, miért intenek búcsút az ügyfelek a bankjuknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility