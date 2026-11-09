Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója közölte, hogy az Európai Központi Bank október 15-i jóváhagyását követően a fennmaradó hatósági engedélyek november végére futhatnak be. Az olasz pénzintézet ezután haladéktalanul
rendkívüli közgyűlés összehívását kéri a Commerzbanktól, hogy új részvényesi képviselőket válasszanak a felügyelőbizottságba.
Orcel egy júliusban lezárult, nyomott árú vételi ajánlattal, valamint származtatott ügyletek segítségével közel 50 százalékos szavazati arányt biztosított az UniCredit számára. Ez a befolyás már elegendő ahhoz, hogy eldöntse a közgyűlési szavazásokat, és akár le is váltsa Bettina Orloppot, a Commerzbank vezérigazgatóját, aki a korábbi heves ellenállása után az elmúlt hetekben már nyitottabbnak mutatkozott a megállapodásra.
A tervek szerint 2027 első negyedévére állhat fel a Commerzbank új irányítási rendszere, és elindítják a nyereségesség javítását célzó programot is.
Ez ugyanaz a stratégia, amellyel Orcel saját megfogalmazása szerint Európa legjobban teljesítő bankjává tette az UniCreditet. A Commerzbank teljes felvásárlása – amelyben a német állam még mindig 13,3 százalékos részesedéssel bír –, valamint az UniCredit helyi leányvállalatával, a HVB-vel való egyesülés csak 2028 után várható. Bár a folyamat minden német érintett támogatása esetén felgyorsítható lenne, Orcel leszögezte, hogy 2027-ben erre biztosan nem kerül sor, és belátható ideig
megállnak az 50 százalékos részesedésnél.
Ennek a küszöbnek az átlépése ugyanis a helyi törvények értelmében arra kötelezné az olaszokat, hogy kötelező nyilvános vételi ajánlatot tegyenek a Commerzbank lengyel leányvállalatára, az mBankra, amire a cégvezér szerint jelenleg sem szándékuk, sem felkészültségük nincs.
A hazai piacot illetően az UniCredit csupán megfigyelőként követi az olasz bankszektor konszolidációját, ahol a francia Crédit Agricole hétfőn javasolta helyi érdekeltségének összeolvasztását a Banco BPM-mel, létrehozva ezzel az ország harmadik legnagyobb bankját.
Orcel korábban vizsgálta, majd elvetette mind a Monte dei Paschi di Siena, mind a Banco BPM felvásárlását, végül azonban egy több milliárd eurós befektetés mellett döntött a Generali biztosítóban. A vezérigazgató közölte, hogy tíz különböző területen is lát lehetőséget a szorosabb együttműködésre és az értékteremtésre egy formális fúzió nélkül is, a következő hónapokban pedig
kereskedelmi partnerséget remél a biztosítótól.
Az UniCredit pénzügyi részesedéseiből – köztük a görög Alpha Bankból – származó osztalékbevételek éves összevetésben 90 százalékkal ugrottak meg a harmadik negyedévben, ami 12 százalékkal növelte a teljes bevételt. A csökkenő költségek mellett a július–szeptemberi időszak nettó nyeresége 24 százalékkal, 3,3 milliárd euróra emelkedett, felülmúlva a 2,8 milliárd eurós elemzői konszenzust. Az erős eredmények hatására a bank felfelé módosította az idei évre vonatkozó eredmény-előrejelzését, így
az egyszeri tételektől tisztított 2026-os nyereség jóval meghaladhatja a korábban prognosztizált 11,5 milliárd eurót.
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