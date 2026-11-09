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Titokban egyeztetett az olasz kormánnyal a francia nagybank: fúziót terveznek a bankszektorban
Bank

Titokban egyeztetett az olasz kormánnyal a francia nagybank: fúziót terveznek a bankszektorban

Portfolio
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A francia Crédit Agricole előzetesen tájékoztatta az olasz kormányt arról a tervéről, hogy helyi leányvállalatát egyesítené a Banco BPM-mel. A tervezett fúzióval Olaszország harmadik legnagyobb bankja jönne létre, az ügylethez azonban a római vezetés jóváhagyására is szükség van.

Két, az ügyre rálátó forrás szerint a francia nagybank még azelőtt egyeztetett az olasz kabinettel, hogy hétfőn hivatalosan is nyilvánosságra hozta volna az egyesülésre vonatkozó ajánlatát.

A tranzakció keretében a Crédit Agricole olaszországi érdekeltsége és a Banco BPM olvadna össze.

Ez a lépés alapjaiban rajzolná át a helyi bankpiacot, hiszen a fúzió révén az ország harmadik legnagyobb pénzintézete jönne létre.

Az ügylet a stratégiai jelentőségű vállalatokat védő olasz szabályozás hatálya alá esik. Ez a különleges felhatalmazás – az úgynevezett "arany jogkör" (golden power) – lehetővé teszi a római kormány számára, hogy nemzetbiztonsági vagy gazdasági okokból beavatkozzon a kiemelt ágazatokat érintő felvásárlásokba és összeolvadásokba, így akár feltételekhez is kötheti vagy meg is vétózhatja a tranzakciót.

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A Banco BPM gyakori szereplője az olasz bankszektorban zajló felvásárlási törekvésekről szóló híreknek, többek között a Monte dei Paschi di Siena foga is fáj rá, de a Crédit Agricole nem fogadta el az olasz bank ajánlatát.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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