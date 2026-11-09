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Van olyan bank, amelyik már befogadta az első Wekerle Plusz-hitelkérelmet
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Van olyan bank, amelyik már befogadta az első Wekerle Plusz-hitelkérelmet

Portfolio
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Megtörtént az első Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelem befogadása a Raiffeisen Banknál. Az első igénylő hétfő reggel Szolnokon nyújtotta be kérelmét, de Budapesten és az ország többi területén is folyamatosan érkeznek az érdeklődők az új támogatott hitel kapcsán - írta a bank.
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Információ és jelentkezés

A Wekerle Plusz új vagy használt lakás vásárlására vehető igénybe a Raiffeisen Banknál október 29-e óta. Legfeljebb 50 millió forint hitel igényelhető, maximum 25 éves futamidővel. Új lakás vásárlása esetén az ügyfél által fizetendő kamat legfeljebb évi 3 százalék, használt lakás vásárlásánál legfeljebb évi 5 százalék. A konstrukció a 18. életévüket betöltött, de 45. életévüket még be nem töltött igénylők számára érhető el. A program nem kötött házassághoz vagy gyermekvállaláshoz, ugyanakkor az ingatlanban öt évig életvitelszerűen kell élni. A jogszabály meghatározza a maximális ingatlanértéket is: ez lakás esetén 100 millió, egylakásos lakóépület esetén 150 millió forint, a négyzetméterár felső határa pedig 1,5 millió forint. 

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Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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