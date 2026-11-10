AI-ügynökök kezdtek el bankolni az ügyfelek helyet, riadót fújtak a bankok

Havas András, a McKinsey & Company partnere előadásában négy nagy trendet emelt ki:
- Az AI-hype felől a világ egyre inkább a valós értékteremtés felé fordul — ezt a részvénypiaci események is jelzik —, és azt figyeli, hogy a nagy capex-elköteleződések mikor kezdenek pénzt termelni.
- Mainstreammé válnak a személyes AI-ügynökök.
- Egyre fontosabbá válik az AI-szuverenitás, amire az EU törekvései is példát adnak.
- Az AI-biztonsággal kapcsolatos incidensek erodálják a bizalmat.
Az AI-ügynökök első lépésben beszívják és kielemzik az adatokat, majd megmutatják, mit lehetne optimalizálni például a pénzügyeinkben. Egyre erőteljesebb trend, hogy az agentek segítenek az ügyfelek információs aszimmetriájának leküzdésében, és nem csak Amerikában: már minden negyedik brit ügyfél AI-agentekkel konzultál pénzügyei optimalizálása érdekében.
A második lépésben az ügyfelek helyett egyre inkább maguk az agentek veszik fel a kapcsolatot a bankkal, és kezdenek például alkuba. Ennek azonban részben biztonsági akadályai vannak, részben pedig a bankok a saját üzletüket védik ezzel szemben.
Stratégiai kérdéssé válik tehát számukra, hogy mit kezdjenek az AI-agentekkel.
2030-ig a bankszektor 170 milliárd dollárnyi profittömegét teszik kockára ezek az agentek által közvetített interakciók, ami a teljes profittömeg 9%-a.
Egy brit fogyasztók körében készült McKinsey-felmérés szerint ugyanakkor az ügyfelek 64%-a leginkább a saját bankjában bízik meg akkor is, amikor AI-alapú ötletekről van szó.
Összességében az AI a bankok számára gyorsabb innovációkat, rövidebb time-to-marketet, perszonalizált, testre szabott ajánlatokat és alacsonyabb költségbázist tesz elérhetővé. A banki marzsok azonban jelentős nyomás alá kerülnek, és egyre több bank kezdte el nagyítóval figyelni, illetve optimalizálni az AI-jal kapcsolatos költségeket.
Bosits Etele, a McKinsey & Company associate partnere két fő trendet említett:
- ahogy a bankrendszer a kísérletezéstől az egyedi use case-ekig jut, az 2-4-szer magasabb költségszintet von maga után. A magyar pénzügyi szolgáltatók nagy része éppen ez előtt a költségnövekedés előtt áll,
- az AI-költségek akár az IT-költségvetés negyedét is kitehetik.
Ma már szinte nincs olyan intézmény, amely ne használná készségszinten az AI-t, de csak a harmaduk látja ennek pozitív pénzügyi eredményeit. Az AI high performerek közé viszont csupán a pénzügyi szereplők 6%-a tartozik.
A sikeres transzformációk jellemzően domainoldalról, és nem izolált use case-ek felől indulnak el.
A hatás ott tud igazán realizálódni, ahol az AI-transzformáció teljes csapatokat és folyamatokat alakít át. A domain szinten megvalósuló transzformációkkal akár a költségek 50%-át is meg lehet takarítani az egyedi use case-ekből kiinduló megvalósításhoz képest.
A technológiai vezetők jelentős többsége az AI-költségek növekedésére számít, ugyanakkor már számos helyen vezettek be korlátozásokat ezek elszállásának kivédésére. Az AI-economicsot alapjaiban kell végiggondolni az use case-fejlesztések során is: nem elég egyetlen esetet megfogni és végiggondolni egy adott domainen belül, hanem a sikeres transzformációhoz a banküzlet teljes újragondolására van szükség.
Fő tanulságként a McKinsey előadói elmondták:
- Az ügyfelek bíznak a pénzügyi szolgáltatókban, ezt a bizalmat valós értékteremtéssel kell megtartani.
- A teljes banki működési modell áthuzalozására van szükség.
- Az értékteremtésnek kell a fókuszban lennie.
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