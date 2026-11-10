Agentic commerce: hol tartunk, és merre tovább?
A mesterséges intelligencia alapú ügynökök gyors terjedése gyökeresen átalakítja a kereskedelmi folyamatokat, a kereséstől kezdve a termékek összehasonlításán át egészen a fizetésig – fejtette ki Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója a Portfolio Banking Technology konferencián. A szakember rámutatott: a kereskedelmi ökoszisztéma szereplőinek alkalmazkodniuk kell az úgynevezett ügynöki kereskedelemhez (agentic commerce), amelynek elterjedéséhez az adatbiztonság és a bizalom megteremtése a legkritikusabb tényező.
A mesterséges intelligencia nem elsősorban a keresési folyamat legelején veszi át az irányítást, hanem a konverzióhoz közeli szakaszokban, vagyis az összehasonlításnál és a végső döntésnél mutat egyre nagyobb befolyást
– emelte ki Juhász Katalin.
Ezért a kereskedőknek fel kell készíteniük rendszereiket arra, hogy az AI-ügynökök ne csak megtalálják, hanem értelmezzék is a termékeiket és szolgáltatásaikat, és beemeljék azokat a döntési listákra.
Az ügynöki kereskedelem fejlődésében három különálló szint különíthető el:
- 1. Első szint: Kockázatmentes keresés és tanácsadás, ahol a felhasználók természetes nyelvi alapon kommunikálnak az AI-val, amely javaslatokat tesz.
- 2. Második szint: Az ügynök már összeállítja a kosarat és kitölti a pénztári (checkout) űrlapot, de a végső jóváhagyást még az emberi felhasználó adja meg.
- 3. Harmadik szint: Teljesen autonóm működés, ahol az AI a felhasználó előzetes és folyamatos felhatalmazása alapján a fizetést is önállóan bonyolítja le.
Jelenleg a piacon működő éles megoldások döntő többsége az első és a második fázisba tartozik.
A régióban már működő, összetettebb feladatvégzésre képes éles példák között szerepel a Rohlik Group (a Kifli.hu anyavállalata) "Maja" nevű asszisztense. Ez a megoldás nemcsak recepteket ajánl a felhasználó igényei vagy a hűtő tartalmáról készült fotók alapján, hanem összeállítja a kosarat, és kezdeményezni tudja a megrendelést és a fizetési folyamatot is.
Amikor a folyamat eléri a fizetési szakaszt, a kockázatok növekedése miatt felértékelődik az adatvédelem és a biztonság. A felmérések szerint még a Z generációs fiatalok csaknem egyharmada is aggódik az adatai biztonsága és a tranzakciók védelme miatt az ügynöki kereskedelem használatakor.
Amint a pénz is bekerül a folyamatba, a bizalom, az azonosítás és az adatvédelem kérdése válik az egész ökoszisztéma legfontosabb feladatává, hiszen a skálázódás alapfeltétele a tranzakciók biztonsága
– hangsúlyozta a szakértő.
Az ügynöki kereskedelem terjedése a pénzügyi szektor minden szereplőjétől új fejlesztéseket követel meg:
- Kártyakibocsátók (issuers): Biztosítaniuk kell, hogy kártyáik elsődleges opcióként (top of wallet) szerepeljenek az ügynököknél, és alkalmazkodniuk kell a megváltozott hűségprogramokhoz.
- Elfogadók (acquirers): Új tranzakciós folyamatokat, ügynökazonosítást és kockázatkezelési szolgáltatásokat kell nyújtaniuk.
- Kereskedők: Többcsatornás (omnichannel) élményt kell biztosítaniuk, és meg kell tudniuk különböztetni a kártékony botokat a valódi ügyféligényt képviselő AI-ügynököktől.
Visa: a jövő fizetéseit már természetes nyelvű utasítások indíthatják el
Szincsák Gyula, a Visa termékfejlesztési szenior szakértője a Banking Technology 2026 konferencián arról beszélt, hogy a fizetési megoldások jövőjét két meghatározó trend formálja: a konvergencia és a programozhatóság, amelyek révén a felhasználóknak a jövőben nem kell érteniük a technológia nyelvét,
elegendő lesz természetes nyelven megfogalmazniuk szándékukat ahhoz, hogy pénzügyi tranzakcióik automatikusan végbemenjenek.
Az előadó a kódolás demokratizálódásának analógiáján keresztül mutatta be, hogyan jutottunk el a kódsoroktól a grafikus felületeken át a szándékalapú, agentic commerce modellekig, ahol az ügyfélélmény lényege már nem a szolgáltatások mennyisége, hanem a megfelelő szolgáltatás megfelelő időben történő, személyre szabott nyújtása – mindezt olyan biztonsági megoldásokkal, mint a tokenizáció továbbfejlesztése (agentic token), a Click-to-Pay mint digitális natív credential és a Digital Identity alapú azonosítás (például azonnali age verification).
Legfontosabb üzeneteként kiemelte, hogy
a termékfejlesztés során már a tervezési fázisban be kell építeni a programozhatósági képességet,
hogy az ökoszisztéma elemei zökkenőmentesen kapcsolódhassanak egymáshoz, és a fizetés a felhasználó életét szolgálja ki, ne pedig fordítva.
Az AI egyszerre pajzs és fegyver: új kiberkockázatokkal néz szembe a pénzügyi szektor
A mesterséges intelligencia terjedése
egyszerre jelent új típusú biztonsági kockázatot, de hatékony védelmi eszközt is a pénzügyi szektorban és a kiberbűnözés elleni küzdelemben
– hívták fel a figyelmet a szakértők azon a pódiumbeszélgetésen, amelyen Biró Gabriella kiberbiztonsági szakértő, Borókai Bence, az OTP Bank csoportszintű kiberbiztonsági vezetője, Galló Csaba Márton, a CIB Bank biztonsági, csalásmegelőzési és üzletmenet-folytonossági vezetője, Halász Viktor, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, valamint Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója vettek részt.
A mesterséges intelligencia alkalmazása során az egyik leggyakoribb jelenség a hallucináció, amikor a nyelvi modellek valótlan adatokat közölnek tényként. Biró Gabriella rámutatott, hogy a felhasználók túlzott bizalma az algoritmusokban kritikus helyzetekben – mint például egy ötéves gyermek esetleges vitamin-túladagolásánál – akár egészségügyi kockázatot is jelenthet, ahelyett, hogy a hivatalos tájékoztatókat vagy szakembereket követnék.
A lakossági pénzforgalmi visszaélések terén a technológia újabb veszélyforrást teremtett a hangklónozás révén.
A bűnözők a közösségi médiából – például YouTube- vagy TikTok-videókból – megszerzett minták alapján képesek hozzátartozók, köztük gyermekek hangját manipulálni, majd emberrablásra hivatkozva sürgős pénzátutalásokat kicsikarni a szülőktől.
Az intézményi kiberbiztonság szempontjából ugyanakkor nem csak a téves információk jelentenek veszélyt, hanem a rendszerek túlzott cselekvőképessége is. A banki gyakorlatban előfordult olyan eset, amikor egy bejövő e-mailbe rejtett utasítással (prompt injektálással) próbálták megkerülni a védelmet: a fehér alapon fehér betűkkel írt szöveget az AI automatikusan feldolgozta, és belső adategyeztetést kezdeményezett. A visszaélés kizárólag azért hiúsult meg, mert a lekért adatmennyiség mérete meghaladta az e-mail rendszer átviteli korlátait.
A legnagyobb kockázatot nem feltétlenül az algoritmus tévedései, hanem a kritika nélküli cselekvőképessége jelenti, amikor a jóhiszeműen végrehajtott utasítások közvetlen adatvesztéshez vezethetnek
– mutatott rá Galló Csaba Márton.
A profilozási képességek fejlődése a HR-folyamatoktól a bűnüldözésig terjed. Borókai Bence kiemelte, hogy az AI segítségével nyilvánosan nem elérhető, régi szakmai anyagok és emberi tulajdonságok alapján is részletes profilok készíthetők a jelöltekről vagy a beszélgetőpartnerekről, ami kiberbiztonsági szemszögből komoly adatvédelmi aggályokat vet fel. Ugyanakkor a rendvédelem számára a viselkedési és stílusbeli mintázatok elemzése áttörést hoz a felderítésben. Halász Viktor beszámolt róla, hogy az NNI által is használt modellek már képesek kizárólag a szóhasználat, a helyesírási hibák és a kommunikációs stílus alapján összekapcsolni egymástól eltérő IP-címhez vagy névhez kötött darknetes profilokat.
A nyelvhasználat és a stílusjegyek alapján működő modellválasztás miatt a jövőben a digitális álprofilok gyakorlatilag megszűnnek létezni – fogalmazott Halász Viktor. Ez a technológia megfosztja a bűnözőket az online anonimitás lehetőségétől, mivel az egyéni gondolkodási és fogalmazási mintázatok a hálózaton keresztül is azonosíthatóvá válnak.
A panelbeszélgetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a pénzforgalmi visszaélések elleni védekezés nem kizárólag technológiai kérdés, hanem legalább annyira függ az egyéni tudatosságtól és a banki beavatkozásoktól: Luspay Miklós hangsúlyozta, hogy az ügyfelek pénzéhez a csalók nem férhetnek hozzá közvetlen cselekvésük – például adataik kiadása vagy megtévesztésen alapuló utalás indítása – nélkül, míg Galló Csaba Márton kiemelte, hogy a bankoknak bele kell avatkozniuk az ügyfélélménybe a gyanús tranzakciók megállításával, még ha a csalók folyamatosan alkalmazkodnak is a limitekhez (például az egymillió forintos küszöb bevezetése után azonnal 999 ezer forintos átutalásokra váltottak).
Halász Viktor elmondta, hogy az ellopott összegek mintegy 25-30 százalékát sikerül visszaszerezni, és a nyomozások elsősorban a bűnözői infrastruktúra – számlák, szerverek – felderítésére koncentrálnak, mivel a nemzetközi scam centerek felszámolása csak többoldalú együttműködéssel lehetséges.
A panelbeszélgetésben Biró Gabriella hangsúlyozta, hogy
a támadások mögött egyre gyakrabban államilag támogatott szereplők állnak
– példaként az ipari hűtőrendszerek ellen indított, Iránnak tulajdonított támadáshullámot említve –, és a biztonsági szemléletet a statikus védelemből a reziliencia irányába kell elmozdítani, mivel a sikeres támadás előbb-utóbb bekövetkezik.
Borókai Bence hozzátette, hogy a legnagyobb kockázatot a kényelemre törekvő felhasználók jelentik, akik a technológiai védelmet elsősorban a pénzügyi intézményektől várják el, miközben az alapvető kiberhigiénia – az oktatástól a tudatos digitális jelenlét kialakításáig – sok helyen hiányzik.
A beszélgetésben külön szó esett a neobankok és hagyományos bankok közötti különbségekről is: míg egyes neobankok inkább elfogadják a csalásból eredő ügyfélveszteséget és akár fél évre is zárolják a számlákat, addig a hagyományos hitelintézetek – részben szabályozói elvárások, részben a hosszú távú bizalmi kapcsolat, például akár 30 éves jelzáloghitelek miatt – erősebb ügyfélvédelmet nyújtanak, bár
a szakértők szerint jó lenne, ha létezne egy egységes szabályozás az eltérő védelmi szintek kiegyenlítéséhez.
Kiderült, pontosan hol fog eldőlni a bankok és a fintech-cégek ádáz küzdelme az előttünk álló években
A neobankok és a hagyományos bankok versenye ma már nem kifejezetten egymás kiszorításáról szól: az ügyfelek sokszor párhuzamosan használják a különböző szolgáltatókat, miközben a bankoknak a gyorsabb termékfejlesztés, a core rendszerek megújítása, a termékpaletta egyszerűsítése és az AI beépítése jelenti a következő nagy kihívást – hangzott el a Portfolio Banking Technology konferencia 3/B szekciójának záró panelbeszélgetésén.
Önálló szereplő lett az AI a kibertámadások területén
Marton László, az SMP Solutions IT security vezetője előadásában azt mutatta be, hogyan vált az AI a kibertámadások egyszerű eszközéből önálló szereplővé. Az elmúlt évből 20 olyan incidenst és biztonsági tesztet emelt ki, amelyek során az AI váratlanul átlépte a fejlesztők által elképzelt határokat: volt gyerekekkel veszélyes témákról beszélgető AI-játék, fejlesztőjét zsarolni próbáló ügynök, valamint sandboxból kitörni próbáló, kriptobányászattal kísérletező rendszer is. Két esetet különösen fontosnak nevezett: egy nemzetállami kampányt, amely 30, főként amerikai céget célzott, és amelyben az AI a támadási lánc 80–90%-át önállóan végezte el; valamint egy Hugging Face-hez köthető incidenst, amelyben 890 feladatból 190 végrehajthatatlannak bizonyult. Az eredetileg izolált AI-ügynökök emiatt kommunikálni kezdtek egymással, koordinátort választottak, kerülőutakat kerestek, és végül 17 600 támadási lépést hajtottak végre emberi tempóval már követhetetlen sebességgel. Az előadás fő tanulsága szerint innentől
nem az a kérdés, lesznek-e AI-alapú támadások, hanem az, hogy ezek mekkora hatást gyakorolnak majd a vállalatokra, a kritikus infrastruktúrákra és a mindennapi működésre.
A második részben az előadó a várható fenyegetéseket és a védekezési irányokat vázolta. Az AI különösen veszélyes a gyors, párhuzamos információgyűjtésben, ami drasztikusan lerövidíti a social engineering támadások előkészítését, miközben maga az AI is új támadási felületté válik, ha beépítjük a védelmi rendszerekbe. Kiemelte az IoT-eszközök kockázatát is: világszerte körülbelül 30 milliárd ilyen eszköz működik, számuk évente 14%-kal nő, védelmi szintjük viszont gyakran minimális. Rövid távon, 1–2 éven belül részben vagy teljesen automatizált AI-kampányokra, heti szintű sérülékenységi hullámokra és önterjesztő AI-férgekre számít; 3–5 éves távon pedig elkerülhetetlennek tartja az AI-alapú védelmet a biztonsági központokban és védelmi rendszerekben. A védekezéshez öt azonnali lépést javasolt: a szervezeti AI-használat feltérképezését, a jogosultságok szigorítását, az AI-támogatott detektálás bevezetését, az incidenskezelési forgatókönyvek frissítését az AI-ügynököket érő támadások és kompromittálódások kezelésére, valamint ezek rendszeres begyakorlását. Zárásként egy Symantec-honeypot példáját hozta, amely olyan kártevőt figyelt meg, amely kifejezetten AI-ügynököket keresett a hálózaton, hogy megszerezze az identitásukat, és átvegye felettük az irányítást.
MNB: a teljes ügyfélút digitalizációja a következő nagy feladat a bankok számára
Greinstetter Balázs, az MNB digitalizációért felelős igazgatója szerint a magyar bankszektor digitalizációja folyamatosan halad előre, de a következő fejlődési szakaszban már nem elég, ha egyes termékek digitálisan elindíthatók: a teljes ügyfélutat, a háttérfolyamatokat, az adatgazdálkodást és az AI kontrollált alkalmazását is fejleszteni kell. Az MNB 2020 óta készülő FinTech és Digitalizációs Jelentése idén hetedik alkalommal, a bankszektor mérlegfőösszegének mintegy 90 százalékát lefedve vizsgálta a digitalizáció állapotát. A friss, még nem publikált adatok szerint
javult a szektor digitalizációs indexe, egyre több termék és beyond banking szolgáltatás érhető el digitálisan,
ugyanakkor továbbra is vannak hiányok például az ügyintézési folyamatok végigkövethetőségében és egyes számlaműveletek digitális elérhetőségében. A jegybank különösen fontosnak tartja a jó minőségű, összekapcsolt adatok és modern háttérrendszerek kiépítését, mert ezek nélkül az automatizáció és a mesterséges intelligencia sem tud érdemben értéket teremteni. Greinstetter kiemelte: a bankok többségénél már megjelentek az AI-stratégiák, koordináló testületek és felelős vezetők, de az MNB elvárása az, hogy az AI alkalmazása ügyfélértéket teremtsen, mérhető eredményt hozzon, és közben a pénzügyi rendszer biztonsága is megmaradjon.
A neobankok egyelőre másodlagos szerepben, elkészült a Digitális Bizalmi Index
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója a Banking Technology 2026 konferencián a digitális bankolással kapcsolatos ügyfélfélelmeket és elvárásokat bemutató, 1048 fős online kutatás eredményeit ismertette. A felmérés szerint a mobilapp mára a digitális bankolás fő csatornájává vált, a válaszadók 70%-ának ez az elsődleges banki ügyintézési felülete, és 79%-uknak nagy nehézséget okozna a megszűnése. A bankváltási hajlandóság ugyanakkor továbbra is korlátozott: az ügyfelek alapvetően hűségesek, leginkább jelentős díjemelés, rosszul működő mobilapp, bonyolult ügyintézés vagy biztonsági incidens késztethetné őket váltásra. A neobankok használata már széles körben jelen van – a válaszadók 39%-a használ ilyen szolgáltatót –, de elsődleges banki szerepük még korlátozott; 32% tartja elképzelhetőnek, hogy néhány éven belül neobank legyen az elsődleges bankja. A kutatás szerint a neobankokat az ügyfelek főként olcsóbbnak és innovatívabbnak látják, miközben a hagyományos bankokhoz képest kevésbé megbízhatónak tartják őket, és úgy érzik, nehezebb náluk problémát megoldani.
A 21 Kutatóközpont Digitális Bizalmi Indexe alapján a hazai piac 75 pontot ért el a 100 pontos skálán;
az index a biztonság, a segítségnyújtás, a megbízható működés, az adatvédelem és a csalásfelismerés szempontjait is méri, a legalább 30 válaszadóval szereplő bankok közül pedig a Raiffeisen, az UniCredit és a CIB kapta a legmagasabb, 82 pontos értéket.
Elektronikus fizetési fordulat: már minden második tranzakció digitálisan zajlik Magyarországon
Magyarországon az elektronikus fizetések aránya átlépte az 50 százalékot – már minden második tranzakció elektronikus úton valósul meg, darabszámban tavaly meghaladva a 3 milliárd tranzakciót, értékben pedig 60 százalék feletti az elektronikus fizetések részesedése –, miközben Budapesten ez az arány már eléri a 70 százalékot, és az üzletek több mint felében szintén elektronikus fizetési többség tapasztalható - mondta el előadásában Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a Banking Technology 2026 konferencián. Az igazgató beszámolt arról, hogy
a mobilos tárca (wallet) megoldások már a tranzakciók 30 százalékát teszik ki, a qvik fizetési rendszer pedig az online kereskedelemben értékben 40 százalékos részesedést ért el,
marketingtevékenység nélkül. A közeljövőben az egyik legnagyobb hazai kiskereskedelmi áruházlánc és egy jelentős közműszolgáltató is tervezi a qvik bevezetését.
Kitért arra is, hogy az MNB által bevezetett és a GIRO által üzemeltetett központi visszaélésszűrő rendszer, valamint az átutalási értékhatárok bevezetése érdemi csökkenést hozott a pénzforgalmi csalások számában és értékében, a bankszektort pedig a PSR-szabályozásnak való megfelelés, az euróbevezetésre való felkészülés és a digitális euró potenciális egyidejű bevezetése jelentős, akár 4-5 éves átfutású informatikai fejlesztések elé állítja.
Több mint fizetés: így lettek a bankkártya-terminálokból komplex üzleti platformok
A bankkártya-elfogadó terminálok az elmúlt években egyszerű fizetési eszközökből komplex üzleti rendszerekké alakultak át, amelyek kezelése és felügyelete új típusú technológiai hátteret igényel. Az OTP Csoport (SimplePay és HelloPay) több százezer eszközt számláló hálózatában a Maxstore platform bevezetése tette lehetővé a valós idejű távfelügyeletet, a külső üzleti alkalmazások integrációját, valamint egy új, minden funkciót magában foglaló szolgáltatáscsomag elindítását - erről beszélgetett a fireside chat-ben Panos Chalkias, Transaction Systems CEO, Central, South and East Europe és Varga Norbert, a SimplePay fizikai fizetéselfogadási üzletágvezetője.
A fizikai fizetések piacán gyökeres változást hozott az Android-alapú okosterminálok, a SmartPOS-ok elterjedése. Míg korábban a POS-terminálok zárt, önálló eszközként működtek,
ma már a kereskedők elvárják, hogy a kártyaelfogadás szorosan illeszkedjen a meglévő ügyviteli rendszereikbe és pénztárgépeikbe.
A pénzforgalmi szolgáltatóknak így már nem pusztán hardvert kell biztosítaniuk, hanem egy költséghatékony és könnyen kezelhető ökoszisztémát is nyújtaniuk kell.
Egy több százezer terminálból álló hálózat esetében a szoftverfrissítések, a paraméterek módosítása és a hibaelhárítás komoly üzemeltetési kihívást jelent. A digitalizáció miatt a kereskedők – különösen az olyan dinamikus szektorokban, mint a vendéglátás és a szállodaipar – ma már szinte zéró toleranciát mutatnak a rendszerleállásokkal szemben. Az említett platform egyik legnagyobb gyakorlati előnye a távoli ügyfélszolgálati támogatásban mutatkozik meg. Mivel a beérkező hibabejelentések 80 százaléka egyszerű felhasználói tévedésből vagy kezelési kérdésből fakad, hatalmas könnyebbséget jelent, hogy az operátorok közvetlenül rácsatlakozhatnak a terminálra, és a képernyőn keresztül mutathatják meg a teendőket a kereskedőnek. Ez nemcsak a hibaelhárítás idejét rövidíti le drasztikusan, hanem a kereskedői elégedettséget és az ügyfélhűséget is erősíti az egyre élesebb piaci versenyben.
A platform segítségével a pénzintézet idén februárban elindította a SimplePay All-in nevű csomagját, amelyet a HoReCa-szektor után már a kiskereskedelemben és a szolgáltatóiparban is bevezettek. A konstrukció lényege, hogy a kereskedő egyetlen szerződéssel és egyetlen eszközön kapja meg a fizetési megoldást, az online pénztárgépet és az ügyviteli szoftvert, miközben a szolgáltató a teljes csomagra vállalja a távoli és a helyszíni támogatást. A beépített mesterséges intelligencia már most is aktívan végzi az eszközök öndiagnosztikáját, a terminálokból érkező jelek optimalizálását és az alkalmazások biztonsági ellenőrzését, az Egyesült Államokban pedig már élesben működik a rendszerbe integrált PAX SoftPOS (telefonos kártyaelfogadási) és fizetési átjáró, azaz payment gateway modul is.
Ügynökalapú AI a pénzügyi szektorban: óriási a szakadék a vágyak és a valóság között
Jelentős szakadék tátong a pénzügyi szektor AI-jal kapcsolatos vágyai és elképzelései, illetve a compliance és a biztonsági elvárások által kijelölt valós mozgástér között – értettek egyet a Portfolio Bank Technology 2026 konferencia agentic AI-ról szóló panelbeszélgetésének résztvevői. Az AI ettől függetlenül olcsóbbá teheti a szolgáltatásokat, ugyanakkor sok munkahelyet is kiválthat. Alkalmazását ugyanakkor megnehezíti, hogy működése nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegű.
Így alakítják át az agentic alkalmazások a nagyvállalati üzleti szoftverek működési modelljét
Misek Márk, az Oracle Applications Account Executive-je a Banking Technology 2026 konferencián tartott előadásában bemutatta, hogyan alakítják át az úgynevezett agentic alkalmazások a nagyvállalati üzleti szoftverek működési modelljét: az Oracle Fusion platformon – amely a HCM, supply chain, CRM és ERP/finance területeket fogja át – a Fusion Flow mint stratégiai "szeniori vezető" komponens képes modulokon átívelően információkat összegyűjteni és komplex feladatokat (például erőforrás-átütemezést) önállóan, forgatókönyvekkel alátámasztva megoldani, míg a Fusion Agentic Home és a Fusion Companion felület
a magánéletből már ismert, szabad szöveges, természetes nyelvi interakciót hozza el a vállalati környezetbe,
megszüntetve azt a szakadékot, amely a privát AI-használat és a munkahelyi rendszerélmény között ma fennáll.
Az előadó hangsúlyozta, hogy az új megoldások nemcsak a bevezetési időt csökkentik drasztikusan, hanem paradigmaváltást hoznak az implementációs projektekben is: a hagyományos fejlesztői kompetenciák helyett
az iparági szaktudás és az AI-eszközök ismerete értékelődik fel.
Betörnek az AI-ügynökök a bankokba - De hogyan menedzselhetjük őket?
A mesterséges intelligencia ágensek vállalati és banki alkalmazásánál a dokumentumok puszta betöltése helyett a megfelelően strukturált, több rétegű szervezeti memória kiépítése a siker kulcsa – fejtette ki Schäffer Krisztián, az ARDINSYS AI stratégiai vezetője a Portfolio Banking Technology 2026 konferencián.
Az AI értéke a képességekben mérhető - avagy az égő hidak kérdése
A három éve az OTP-vel közösen indított Pulze Digital programot mutatta be Tóth Kata, a Shiwaforce Learning Methodology & Quality Lead-je a Banking Technology 2026 konferencián. A program mára 12 bankkal való együttműködéssé nőtte ki magát, keretében több mint 5600 tanulót értek el, több mint ezer tréningnapot tartottak, 150 órányi vezetői interjút készítettek, és számos digitális érettségmérést végeztek el.
Az előadás fő üzenete az volt, hogy az AI-eszközök bevezetése önmagában még nem jelent üzleti transzformációt. Deloitte-adatok alapján a vállalati technológiai büdzsék 93 százaléka rendszerekre és eszközökre megy, miközben csak 7 százalék jut az emberek képzésére. A Shiwaforce és a Pulze Digital ezért hatlépéses AI-értékteremtési modellt javasol: assessment, vision, tooling, engagement, implementation és measurement. Ez a folyamat a szervezet valós digitális érettségének felmérésétől az üzleti hatás méréséig vezet, miközben az öt fő elakadási pontot - amit égő hídként aposztrofál - is kezeli, ezek az üzleti érték, a munkafolyamatok, a skálázás, a bizalom és az emberi képességek.
A Pulze Digital nem egyszeri oktatásként, hanem szerepköralapú fejlesztési rendszerként működik. Több mint 60 tanulói úttal, AI-, data-, cloud- és low-code/no-code képzésekkel, valamint C-1, C-2 és C-3 szintű vezetőknek szóló Eagle Journey programmal támogatja, hogy a digitális készségfejlesztés valódi viselkedésváltozásba és mérhető üzleti eredménybe forduljon át.
Az emberi kapcsolattól az AI-alapú skálázásig – növekedési motor az univerzális bankok számára
A fióki és telefonos tanácsadók fejében lévő kapcsolati intelligencia skálázása jelenti a bankok egyik legnagyobb meglévő versenyelőnyét, amelynek átültetése a digitális és MI-alapú csatornákba jelentősen növeli az értékesítés hatékonyságát
– fejtette ki előadásában Treso Károly, a Raiffeisen Bank International Group Integrated channels vezetője a Portfolio Banking Technology 2026 konferencián.
A szakember rámutatott, hogy a fizikai fiókok és a kapcsolatközpontok (contact centerek) továbbra is meghatározó profitcenterként működnek, a tanácsadói szerepkör pedig a videóhívásos csatornák terjedésével még inkább felértékelődik. A legnagyobb működési kihívást jelenleg az jelenti, hogy a fióki tanácsadók kiszolgálás közben akár 30–40 különböző örökölt (legacy) rendszert kénytelenek használni. Ennek a komplexitásnak a felszámolására a pénzintézet egy olyan architektúrát alakított ki, ahol a fiókban, a telefonos ügyfélszolgálaton és a videós csatornán dolgozó tanácsadók ugyanazt a mobilplatformot használják egy tablet eszközkészleten keresztül, mint amit az ügyfelek a saját telefonjukon látnak.
Ez az egységesített digitális megközelítés jelentős üzleti eredményeket hozott a bankcsoportnál. Az egyik leánybankban 29 százalékkal nőtt a személyi kölcsönök értékesítési volumene pusztán azáltal, hogy a tanácsadók a közös képernyőn keresztüli, átláthatóbb digitális demonstrációs eszközzel szolgálták ki az ügyfeleket. A tapasztalatok szerint az átlagos hitelösszegek tekintetében is számottevő a különbség a csatornák között.
"Bár az ügyfelek önállóan is képesek elindítani a mobilbanki folyamatokat, a tanácsadók jelenléte és útmutatása bizonyítottan magasabb konverziót és lényegesen nagyobb hitelösszegeket eredményez, mivel képesek célzottan motiválni és támogatni a döntéshozatalt" – mutatott rá Treso Károly.
A központosított mobilalapú kiszolgálás és az interakciók rögzítése arra ad lehetőséget a pénzintézet számára, hogy strukturált formában gyűjtse össze a humán tanácsadók fejében meglévő tudást. Ez a kapcsolati intelligencia négy fő tudástípusra bontható:
- Ügyfélalapú tudás: a tranzakciókból nem kimutatható személyiségtípusok és egyéni preferenciák.
- Szituációs tudás: az ügyfél pontos helyzetének megértése az ügyfélútban (Customer Journey).
- Meggyőzési tudás: az egyes ügyfélszegmenseknél ténylegesen működő és nem működő értékesítési technikák.
- Végrehajtási tudás: a folyamatosan változó digitális rendszerek és A/B tesztek valós idejű használati mintázatai, mint például a kattintási útvonalak és mezőkitöltési idők.
A felhalmozott kapcsolati intelligencia üzleti hasznosítása (monetizációja) három fő területen történik. A központi agyként működő CRM-rendszerekben a statikus kampányok helyett a teljes ügyfélevolúció menedzselése válik lehetővé egységes ügyfélprofilok (Unified Customer Profiles) alapján. A mobilapplikációkban a tranzakciós működést felváltja a személyre szabott döntéstámogatás és edukáció.
A harmadik területet a mesterséges intelligencia alapú ügynökök (AI Agentek) és önálló cselekvési képességgel bíró MI-munkatársak képezik.
Ahelyett, hogy sok millió rendezetlen ügyfélszolgálati hívásból próbálnánk tudásbázist építeni, a legjobb humán tanácsadók célzott működését modellezzük, így a mesterséges intelligencia sokkal gyorsabban és biztonságosabban skálázható az egész szervezetben
– hangsúlyozta Treso Károly.
AI-beépülés: "érdemes meghallani, amit az emberek suttognak, mielőtt elkezdenek kiabálni"
Az AI-bevezetés nem pusztán technológiai vagy szabályozási projekt, hanem szervezeti tanulási folyamat - így fogalmaz Kormos Benjámin, a Clarity Consulting Head of BI & Data Solutions vezetője. Szerinte a vállalatok gyakran top-down módon, az EU AI Act, az AI-stratégia, a use case workshopok, a ROI-priorizálás, a tréningek és szabályzatok felől közelítenek, ám ettől az AI még nem feltétlenül épül be a mindennapi működésbe.
A tanácsadócég ezért coaching szemléletből indult ki: nem először „megmondani” próbálják, hogyan kell AI-t használni, hanem meghallani, hogy a meglévő szervezetben, gyakorlatokban, emberek és együttműködések között valójában hogyan jelenik meg már most a technológia. Ennek egyik eszköze az AI-tevékenységek naplózása volt, amely nemcsak mérésként, hanem kultúraformáló beavatkozásként működött: láthatóvá tette az alapvető használati mintázatokat, például az e-mailírást, fordítást, összefoglalást, prezentációkészítést vagy keresést, ugyanakkor feltárta azokat a pontokat is, ahol vezetői figyelemre, tudásmegosztásra, kockázatkezelésre vagy a jó gyakorlatok terjesztésére van szükség.
Így a naplózásból nem egyszerű statisztika, hanem beavatkozási térkép lesz, amely megmutaja, mire lehet építeni, hol vannak kockázatok, és hogyan válhat az AI a szervezeti működés természetes részévé.
Elmondása szerint a kultúraváltás komplex probléma, amelyhez mikroprojektekre, teljes munkaidős AI-championökre, kéthetente tartott gyakorlatorientált mikrotanulásra és a munkavállalók félelmeinek kezelésére lehet szükség, mert – ahogy fogalmazott –
érdemes meghallani, amit az emberek suttognak, mielőtt elkezdenek kiabálni.
Banki innováció az AI korában: ma már nem a technológia, hanem az emberi tudás a szűk keresztmetszet
A bankok számára az AI-fejlesztések korában ma már az a legnagyobb kérdés, megvannak-e az előrelépéshez szükséges emberi képességek. A mesterséges intelligencia paradox módon nagyon erősen felértékeli az emberi tudást és az emberi aspektusokat. Egyre kevésbé attraktív a kizárólag technológiai, fejlesztési tudással rendelkező munkaerő: felértékelődik az üzleti tudás és az innovatív képesség. Többek között erről is szó volt a Banking Technology konferencia 1. szekciójának panelbeszélgetésében.
Brutális számok: elképesztő tempóban terjeszkednek a neobankok Magyarországon
A mesterséges intelligencia és a fizetési adatok alapjaiban alakítják át a banki ügyfélélményt Claudio Di Nella, a Visa Consulting and Analytics európai senior alelnöke szerint. A szakember a Banking Technology 2026 konferencián tartott előadásában arról beszélt, hogy Magyarország különösen erős növekedést mutatott a fintech szolgáltatókhoz és neobankokhoz irányuló lakossági pénzáramlásokban, ahol a bővülés 2024 és 2025 között meghaladta a 149 százalékot.
AI-ügynökök kezdtek el bankolni az ügyfelek helyet, riadót fújtak a bankok
Az AI a bankok számára egyszerre ígér gyorsabb innovációt, személyre szabottabb ügyfélkiszolgálást és alacsonyabb költségbázist, miközben újfajta versenyhelyzetet, növekvő költségnyomást és stratégiai kényszert is teremt. A McKinsey előadói a Portfolio keddi Banking Technology 2026 konferenciáján arról beszéltek, a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a pénzügyi szolgáltatók képesek-e a technológiát valódi értékteremtésre fordítani.
Új fintech kihívó lép be Magyarországra: mesterséges intelligenciával újítaná meg a pénzügyeket
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