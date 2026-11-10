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Banki innováció az AI korában: ma már nem a technológia, hanem az emberi tudás a szűk keresztmetszet
Bank

Banki innováció az AI korában: ma már nem a technológia, hanem az emberi tudás a szűk keresztmetszet

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A bankok számára az AI-fejlesztések korában ma már az a legnagyobb kérdés, megvannak-e az előrelépéshez szükséges emberi képességek. A mesterséges intelligencia paradox módon nagyon erősen felértékeli az emberi tudást és az emberi aspektusokat. Egyre kevésbé attraktív a kizárólag technológiai, fejlesztési tudással rendelkező munkaerő: felértékelődik az üzleti tudás és az innovatív képesség. Többek között erről is szó volt a Banking Technology konferencia 1. szekciójának panelbeszélgetésében.

Mennyi pénzük van a bankoknak innoválni?

Vinnai Balázs, az IVSZ elnöke, az MBH Bank elnöki főtanácsadója szerint ma a bankszektor többet költ extraprofitadóra, mint innovációra. Úgy látja, a fejlesztésintenzív korszakból egyre inkább a hatékonyságnövelés korszakába lépünk, ugyanakkor az adatvagyonra, a kibervédelemre és az AI-ra továbbra is masszívan kell költeni. Az AI a jövőben drasztikusan csökkentheti a fejlesztési időt, és egyre tisztábban fog látszani, hogy valójában tudjuk-e, milyen eredményt szeretnénk látni.

Sebők András, az OTP vezérigazgató-helyettese szerint az erőforrások korlátlan rendelkezésre állása önmagában nem jelenti azt, hogy a végén jó megoldások születnek. Az OTP-nek van elég pénze arra, hogy innováljon, de

sok esetben bebizonyosodik, hogy a szűkebb erőforrások jobb eredményre vezetnek.

Mára az üzleti vezetők is nagyon jól értik, mit jelent a technológia, és erős fejlődés történt abban, hogy a különböző területek jobban megértik egymást.

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Kaliszky András, az Erste vezérigazgató-helyettese szerint a fejlesztésre rendelkezésre álló források stagnálnak, az innovációkra költött források aránya azonban növekszik. A menedzsment egyik legfontosabb feladata az erőforrások priorizálása. A legtöbb szervezet ma már agilisan működik, így a menedzsment is ugyanazokat a korlátokat látja.

Kaliszky András
Erste Bank Hungary, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes
Kaliszky András 2025 januárjától az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezt megelőzően, 2022 augusztusától az Erste Bank Serbiánál
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Valóban hatékonyabbá teszi a munkát az AI?

Ma napi szinten közel 7 milliárd ember találkozik az AI-jal, néhány százmillióan használják „Google-helyettesítésre”, és mindössze 20 millióan alkalmazzák munkahatékonyságuk növelésére. Egyelőre nincs meg az a képesség, hogyan lehet hatékonyan együtt dolgozni az AI-jal. A programozási képesség mellett például az üzlet ismerete is felértékelődött - mondta Vinnai Balázs.

Az adatfelhasználás, a vállalati bankolás és payment ökoszisztéma területén jöhet szerinte a legnagyobb előrelépés.

Kaliszky András szerint minden munka-életciklust igyekeznek hatékonyabbá tenni az AI-jal, ezek közül a kódolás csak az egyik terület. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogyan lehet a szervezet egészét képessé tenni arra, hogy a fejlesztések szempontjából támogassa a fejlődést.

Sebők András szerint a szűk keresztmetszetet az emberi képességek jelentik. Másrészt, „ha nem tudja a megrendelő, mit akar, azon az se segít, ha fizet” – vagyis az emberi faktoron nagyon sok múlik. A sikeres AI-natív transzformációk 25-30%-os end-to-end hatékonyságnövelést tudnak letenni az asztalra. Szerinte kevés igazi AI-szakértő van Magyarországon, és a digital marketing, analytics, customer intelligence területén sincs elég munkaerő.

Vinnai Balázs
IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök
Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz
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Beleférnek-e a technológiai vakvágányok? Mennyire lehet kontrollálni a költségeket?

Vinnai Balázs szerint néha visszafelé kell lépni ahhoz, hogy előre tudjunk haladni. A világ is változik: korábban egy hotelnél az tudta elérni a legjobb szobaárat, aki online kalkulált, most viszont az, aki felhívja a hotelt – hozott egy példát. A legfontosabb kérdés az, hogyan tudja egy bank maximalizálni a fejlesztésekre fordított erőforrásokat. A szabályozás növekedése ezen csak rontani tud, miközben a piaci nyomás emelkedik.

Sebők András szerint soha nem látott sebességre kapcsoltak a fejlesztések. Az AI-modellek akár hetek, napok alatt is elavulhatnak, amit a banki compliance például nem tud lekövetni. Ha egy use case közben elavul a technológia, akkor le kell cserélni. A szervezeteket a „végtelen rendre” kell átállítani, mert a rendetlenség kezelhetetlen komplexitást szül. Szerinte a bankok szigorúan kontrollálják a költségeiket, de előfordulnak meglepetések, hiszen például a tokenárak nagyon gyorsan emelkednek.

Kaliszky András szerint erős törekvés, hogy

a change the bank típusú költések arányát javítsák a run the bank típusú kiadásokkal szemben.

A szabályozói megfelelés miatti költések aránya legalább most már nem nő tovább – említette.

Sebők András
OTP Bank, vezérigazgató-helyettes
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