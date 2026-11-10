Betörnek az AI-ügynökök a bankokba - De hogyan menedzselhetjük őket?

A szakember előadásában rávilágított, hogy a banki környezetben a nyelvi modellek (LLM) és az ágensek elméleti elválasztása a gyakorlatban technológiai korlátokba ütközik. Mivel a nyelvi modellek állapottal nem rendelkező matematikai függvényként működnek – azaz két egymást követő hívás között nem őriznek meg információt –, a beszélgetési előzményeket minden egyes hívásnál újra el kell küldeni a rendszernek. A döntéshozatalhoz szükséges bizalmas adatokat így elkerülhetetlenül továbbítani kell a modellt kiszolgáló szerverek felé.
Az ágensek működése azon alapul, hogy a modell eszközhívásokon (tool calling) keresztül saját magával folytat párbeszédet, és addig gyűjti az információkat a kontextusablakban lévő "jegyzetfüzetébe", amíg meg nem tudja adni a végső választ. Mivel a kontextus hossza minden lépésben növekszik, az ágensrendszerek erőforrásigénye és költsége a lépésszámmal arányosan, négyzetesen növekszik, amit a gyorsítótárazási (caching) technológiák csak részben tudnak csökkenteni.
A vállalati gyakorlatban gyakori tévhit, hogy a meglévő dokumentumvagyon átadása elegendő az AI-asszisztensek hatékony működéséhez. A céges dokumentumok ugyanis heterogének, elavulnak vagy hiányosak.
A céges dokumentumvagyon puszta betöltése önmagában nem oldja meg a releváns információk kinyerését, hiszen a vállalati tudásanyag természetéből adódóan hiányos és elavult. A hatékony működéshez a statikus adatokon túlmutató, dinamikusan frissülő szervezeti memóriára van szükség
– mutatta be a vállalati adatállományok kihívásait a szakértő.
Az emberi elme memóriarendszereire (munkamemória, epizodikus, szemantikus és procedurális memória) építve az ARDINSYS által fejlesztett Volumentor munkakörnyezetben bevezették a szervezeti memória rétegét. Ez a "törzsi tudás" összegyűjtését szolgálja, és több egymásra épülő szintből áll:
- Alapréteg: Statikus dokumentumok, forráskódok és konfigurációk kereshető adattáblái.
- Dinamikus réteg: A felhasználói beszélgetések leiratait független "kurátor ágensek" elemzik. Ha új információt vagy visszajelzést azonosítanak, azt automatikusan bevezetik a központi, Git-alapú Markdown-fájlokban tárolt tudástárba, míg az elavult adatokat archiválják.
- Asszociatív réteg: Előre előállított tudáselemek ("gyors irányjelző morzsák") beszúrása a kontextusba a beszélgetés indításakor, ami segíti az ágenst a helyes irány meghatározásában.
A mesterséges intelligencia alapját adó modellek mára felcserélhető közművé váltak, ezért a vállalati rendszerek tervezésénél kulcsfontosságú a beszállítói függőségek elkerülése és az architektúra függetlenségének megőrzése - tette hozzá Schäffer Krisztián.
Címlapkép: Schäffer Krisztián Fotó: Berecz Valter
Címlapkép forrása: Portfolio
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