Brutális számok: elképesztő tempóban terjeszkednek a neobankok Magyarországon

A fizetések szerepe a digitális korszakban gyökeresen megváltozott. Míg korábban a pénzintézetek jellemzően háttérműveletként és költségközpontként tekintettek a fizetési infrastruktúrára, mára ez vált az ügyfélkapcsolat, a lojalitás és az ügyfél-élettartamérték egyik legfontosabb alapjává.
Di Nella prezentációjában elmondta, hogy a banki ügyfélkapcsolat új szakaszba lép: a korábbi logika szerint „a bank az a hely volt, ahol a pénzem van”; az új korszakban azonban az ügyfelek egyre inkább azt az intézményt keresik, amely előre látja az igényeiket, és segít jobb pénzügyi döntéseket hozni.
Az ügyfelek elvárásai tehát gyorsan változnak. A Visa saját kutatásai alapján az ügyfelek akár 84 százaléka is bankot váltana egy releváns, AI-alapú, személyre szabott pénzügyi tanácsadási szolgáltatásért. Emellett a fogyasztók 76 százaléka valószínűbbnek tartja, hogy olyan márkától vásárol, amely személyre szabott interakciókat kínál.
A fintech szolgáltatók térnyerése már most erősen érezhető. Di Nella előadása szerint a fogyasztók 58 százaléka már kipróbált valamilyen fintech megoldást. Európában egyre nagyobb arányban választanak az ügyfelek alternatív pénzügyi szolgáltatókat: a fejlett nyugat-európai piacokon a fintech cégekhez és neobankokhoz áramló volumen éves szinten 26 százalékkal, Közép- és Kelet-Európában pedig közel 40 százalékkal nőtt.
Magyarországon ehhez képest kiugró növekedést mértek 2024 és 2025 között, a pénzkiáramlás itt több mint duplájára nőtt.
Az online, kártya jelenléte nélküli tranzakciókban is látványos a változás: ezek volumenének 21 százaléka fintech számlák feltöltéseként vagy neobankokhoz kapcsolódó pénzmozgásként jelenik meg.
A mesterséges intelligencia alapvetően módosítja a pénzintézetek szerepét: a statikus számlavezetőkből olyan dinamikus partnerekké kell válniuk, amelyek nemcsak megértik az ügyfél igényeit, hanem képesek a passzív ügyfeleket proaktív pénzügyi optimalizálókká formálni
– hangsúlyozta Claudio Di Nella.
A neobankok stratégiája jól felismerhető mintázatot követ. Először egy-egy konkrét használati esetre – például utazásra, kkv-szolgáltatásokra vagy tartalomkészítőkre – építenek, majd kényelmi funkciókkal mélyítik az ügyfélkapcsolatot. Ilyen funkció lehet a számlamegosztás, a digitális tárcák integrációja vagy az előfizetések kezelése. Ezt követik a célzott keresztértékesítési és felülértékesítési ajánlatok, a végső cél pedig a teljes banki kapcsolat megszerzése.
A piacon jelenleg a Revolut a lakossági pénzügyi innováció egyik meghatározó szereplője: 19 európai piacon vezeti az alkalmazás-letöltési listákat, ügyfélköre elérte a 80 millió főt, a számlaegyenlegek volumene pedig éves alapon 66 százalékkal nőtt. A társaság több európai országban, köztük Franciaországban, Németországban és Spanyolországban fizikai jelenlét kiépítésébe kezdett, valamint belépett a hitel- és jelzáloghitel-piacra is.
A Visa szerint
a mesterséges intelligencia nemcsak a személyre szabott ajánlatokban, hanem a működési hatékonyság és a kockázatkezelés területén is fordulatot hozhat.
A tranzakciókkal kapcsolatos reklamációk, vitás esetek és visszaélések kezelésében a valós idejű döntéshozatal csökkentheti a bankok működési költségeit, miközben javítja az ügyfélélményt: egy gyanús tranzakció esetén például nem feltétlenül szükséges azonnal letiltani az ügyfél teljes fizetőeszközét. Ehelyett az alkalmazáson keresztül automatikusan létrehozható egy új digitális kártyaazonosító, így az ügyfél fizetési képessége nem szakad meg, miközben a kockázat kezelhető marad.
Di Nella szerint a digitális bankolás első korszakában a teljes adminisztráció nagyrészt az ügyfélre hárult: neki kellett eligazodnia a menükben, funkciókban és folyamatokban. A társalgási alapon működő intelligens ágensek ezzel szemben visszahozhatják a korábbi bankfióki személyesség egy részét, miközben a bonyolult felhasználói felületeket automatizált, az ügyfél helyett is cselekvő megoldások válthatják fel.
Három fő feladatot azonosít a bankok számára az AI-korszakban:
- Az első az ügyfél megnyerése: ehhez megkülönböztető, egyszerűen használható és kontextusérzékeny értékajánlatokra van szükség.
- A második az adat- és AI-motor felépítése, vagyis azoknak a technológiai, adatkezelési és kontrollfolyamatoknak a kialakítása, amelyek lehetővé teszik a személyre szabást nagy ügyfélszám mellett is.
- A harmadik pedig a felhasználói élmény modernizálása.
Ez utóbbi Di Nella szerint nem pusztán dizájnkérdés. A sikeres banki felhasználói élménynek egyszerre kell biztosítania a kényelmet, az alacsony költséget, az ügyféloldali kontrollt, a megfelelő kontextust és azt a bizonyos „cool faktort”, amely miatt az ügyfelek szívesen használják az adott szolgáltatást.
Címlapkép forrása: Portfolio
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