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Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban
Bank

Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban

Portfolio
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A bankszektor, az IT-szektor, a szabályozók és a fintech szektor egy helyen: Banking Technology konferenciánkon a bankok és a fintech támadók versenyéről, a pénzintézetek AI és digitális transzformációjáról zajlik egész napos szakmai vita. A szektor legfontosabb üzleti és technológiai kihívásairól a téma legmagasabb szintű szakértői és a bankok topmenedzserei mondják el véleményüket. A rendezvény fontosabb eseményeiről és üzeneteiről a nap folyamán ebben a cikkünkben számolunk be.
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AI-ügynökök kezdtek el bankolni az ügyfelek helyet, riadót fújtak a bankok

Az AI a bankok számára egyszerre ígér gyorsabb innovációt, személyre szabottabb ügyfélkiszolgálást és alacsonyabb költségbázist, miközben újfajta versenyhelyzetet, növekvő költségnyomást és stratégiai kényszert is teremt. A McKinsey előadói a Portfolio keddi Banking Technology 2026 konferenciáján arról beszéltek, a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy a pénzügyi szolgáltatók képesek-e a technológiát valódi értékteremtésre fordítani.

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AI-ügynökök kezdtek el bankolni az ügyfelek helyet, riadót fújtak a bankok
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Új fintech kihívó lép be Magyarországra: mesterséges intelligenciával újítaná meg a pénzügyeket

Magyarországon is elindította teljes szolgáltatási portfólióját a Zen.com, miután a hazai piac mindenféle marketingráfordítás nélkül, teljesen organikus módon bekerült a fintech vállalkozás tíz legfontosabb piaca közé – jelentette be Maciej Rynarzewski, a cég stratégiai igazgatója a Portfolio Banking Technology 2026 konferencián.

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Új fintech kihívó lép be Magyarországra: mesterséges intelligenciával újítaná meg a pénzügyeket
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Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban

A rendezvényről a nap folyamán ebben a cikkünkben számolunk be.

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