Fizetőgyűrű és okos megoldások: ötödik alkalommal díjazta a Visa a magyar banki és fintech szektor kiemelkedő szereplőit

Az idei díjazottak teljesítménye jól mutatja, milyen sok területen fejlődik egyszerre a magyar fizetési piac. Az innováció mellett az ügyfélélmény, a biztonság és a mindennapi használhatóság is megjelenik. A Visa Awards ötödik évében ezt a fejlődést és azokat a szereplőket szeretnénk elismerni, akik aktívan alakítják a hazai fizetések jövőjét
– mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője a díjátadón.
Az Erste Bank kapta a Visa #1 Issuer díjat
A kibocsátói elismerések között a Visa külön díjazta a lakossági és a vállalati kibocsátói teljesítményt. A lakossági kategóriában az aktív Visa kártyák száma és aránya alapján választották ki a nyertest.
A Visa #1 Issuer díjat idén az Erste Bank nyerte el. A bank ma Magyarország legnagyobb aktív Visa kártyaportfóliójával rendelkezik, miközben a kártyahasználat intenzitása is jelentősen nőtt. A kiemelkedő eredmény mögött egy nagyszabású kártyamigráció áll, amely régiósan is kimagasló eredménnyel zárult.
Az Erste a biztonság területén is erős teljesítményt mutatott: 2026 első negyedévében tízből nyolc csalási kísérletet sikerült megakadályoznia. A bank emellett a fiatal generáció pénzügyi edukációjára is hangsúlyt helyez, többek között már hétéves kortól elérhető bankkártyával, digitális megoldásokkal és interaktív pénzügyi kalandkönyvvel segíti a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését.
A Raiffeisen Bank lett a legjobb vállalati kibocsátó
A Visa #1 Issuer 2026 vállalati kategória díját a Raiffeisen Bank kapta. Az elismerést annak a banknak ítélték oda, amely a vállalati Visa kártyakibocsátás területén kiemelkedő teljesítményt ért el.
A Raiffeisen Banknál volt a legmagasabb az aktív vállalati Visa kártyák száma és aránya. A bank a közép- és nagyvállalati szegmens meghatározó szereplőjeként finanszírozási, treasury és innovatív fizetési megoldásokkal támogatja ügyfeleit, hozzájárulva a vállalati fizetések digitalizációjához.
Az OTP Bank és a SimplePay nyerte a Visa #1 Acquirer díjat
A Visa #1 Acquirer 2026 díjat az OTP Bank / SimplePay kapta. A kategória győztese komplex elfogadói ökoszisztémát épített ki, amely az online bankkártyás fizetéstől a digitális és fizikai POS-megoldásokig terjed.
A díjazott rendszerén 2025 decemberében volt olyan időszak, amikor mindössze két nap alatt egymillió tranzakció teljesült. Az OTP Bank és a SimplePay innovációs teljesítményét jelzi az is, hogy a Visa közreműködésével első hazai elfogadóként vezették be Magyarországon a Click to Pay elfogadást.
Mobilfizetésben is az Erste Bank lett az első
A Visa #1 Mobile Payment 2026 díj nyertese az Erste Bank lett. A kategóriában azt a bankot ismerték el, amelynek ügyfelei körében a legmagasabb volt a tokenizált tranzakciók aránya.
A mobilfizetés mára a mindennapi fizetés egyik meghatározó formájává vált Magyarországon: tízből már több mint négy kártyás vásárlás mobiltárcán keresztül történik. A tokenizáció és a biometrikus azonosítás egyszerre teszi gyorsabbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá a fizetést. Az Erste eredménye azt mutatja, hogy ügyfelei körében a digitális fizetési megoldások a mindennapi használat részévé váltak.
Online fizetésben a CIB Bank végzett az élen
A Visa #1 Online Payment 2026 díjat a CIB Bank nyerte el. Az elismerés annak a banknak járt, amelynek Visa-ügyfelei a legnagyobb arányban választják az online fizetést.
A kategória értékelésekor a teljes kártyás forgalomhoz viszonyított online fizetési arányt, valamint a tranzakciószám alapján mért online fizetési arányt is vizsgálták. A CIB Bank ügyfelei körében ezek alapján kiemelkedően magas az online vásárlások és digitális fizetések aránya.
A Raiffeisen Bank lett a Cross-border Champion
Idén először adták át a Visa #1 Cross-border Champion 2026 díjat, amelyet a Raiffeisen Bank nyert el.
Az elismerés azt a bankot díjazza, amelynek ügyfelei kiemelkedő teljesítményt értek el a határon átnyúló fizetések területén. A Raiffeisen ügyfelei aktívan használják kártyáikat külföldi utazásaik során és nemzetközi online vásárlásaik alkalmával is, kihasználva a Visa globális elfogadottságának előnyeit.
A CIB Bank fizetőgyűrűje lett az év következő generációs fizetési termékbevezetése
A Visa #1 Product Launch of the Year 2026 – Next Generation Payment díjat a CIB Bank kapta.
A bank a Visával együttműködve vezette be a fizetőgyűrűt, amely telefon, pénztárca vagy akkumulátor nélkül teszi lehetővé a gyors és biztonságos fizetést. A megoldás biztonságáról a Visa tokenizációs technológiája gondoskodik. A termék bevezetését integrált kommunikációs kampány támogatta, amely segítette az új fizetési forma ismertségének növelését.
Az MBH Bank kapta a technológiai innovációs termékbevezetési díjat
A Visa #1 Product Launch of the Year 2026 – Technology Innovation díj nyertese az MBH Bank lett.
Az elismerést azért kapta a bank, mert a Visával együttműködve elsőként tette lehetővé a SZÉP Kártyák digitalizálását úgy, hogy ehhez nem volt szükség új fizikai vagy virtuális kártyára. Az ügyfelek meglévő SZÉP-kártyájukat egyszerűen hozzáadhatják mobiltelefonjukhoz, majd digitálisan fizethetnek vele.
A fejlesztés technológiai hátterét a Visa Európában elsőként alkalmazott, zárt rendszerű kártyák tokenizálására alkalmas megoldása biztosította.
Működési kiválóság és kiberbiztonság: ismét az Erste Bankot díjazták
A Visa #1 Operational Excellence and Cybersecurity díjat az Erste Bank kapta.
A kategória az online fizetések biztonságát és a működési kiválóságot ismeri el. Az elmúlt egy év adatai alapján Magyarországon az Ersténél volt a legalacsonyabb a visszaélések aránya, mind a teljes tranzakciós forgalmat, mind külön az online fizetéseket vizsgálva. A bank ezzel úgy biztosított magas szintű védelmet ügyfelei számára, hogy közben a digitális fizetés kényelme is megmaradt.
Az OTP Bank lett az év Digital Innovatora
A Digital Innovator díjat az OTP Bank nyerte el. A Visa megbízásából a Deloitte nemzetközi módszertannal mérte fel kilenc, magyar piacon működő bank digitális érettségét.
A kutatás próbavásárlásos módszertanra épült: valós lakossági folyószámlákat nyitottak, majd ezek használatával vizsgálták az egyes digitális funkciók tényleges elérhetőségét. A felmérés mintegy 260 kérdést és funkciót értékelt öt fő területen: elérhetőség, ügyfélszerzés és onboarding, tranzakciók, banki szolgáltatások kezelése, valamint problémamegoldás és ügyintézés.
Az OTP Bank többek között a digitális kártyakezelés, a hitelkártyák online menedzsmentje, a tranzakciós biztonság, a P2P-fizetések és a multibanking területén emelkedett ki. A vizsgált funkciók közös jellemzője, hogy nagyobb önállóságot és kontrollt adnak az ügyfeleknek a mindennapi bankolás során.
Az Intuitech nyerte a Fintech AI Solution of the Year díjat
A Fintech AI Solution of the Year díjat az Intuitech kapta. Ez a Visa és a Magyar Fintech Szövetség közös elismerése, amelynek nyertesét a Magyar Fintech Szövetség elnökségének jelölése alapján választották ki.
Az Intuitech magyar fejlesztésű mesterségesintelligencia-megoldásaival összetett pénzügyi és biztosítási folyamatok automatizálását támogatja. Technológiája már több pénzügyi szereplőnél működik éles környezetben, és kézzelfogható eredményeket hoz a folyamatok hatékonyabbá tételében.
Címlapkép forrása: Portfolio
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