Kettészakadt az ország: kiderült, hol küzdenek a legtöbben fizetési nehézségekkel

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A felmérés adatai rávilágítanak arra, hogy a háztartások anyagi nehézségeit ma már ritkábban okozza a munkanélküliség. A foglalkoztatottság még a gazdaságilag sérülékenyebb hazai régiókban is magas,

a fizetőképességet sokkal inkább a reálbérek alakulása, a megélhetési költségek, valamint a korábban felhalmozott tartalékok nagysága határozza meg.

Ennek következtében a tényleges anyagi problémák területileg rendkívül egyenlőtlenül oszlanak el.

A mindennapi kiadások – például a lakbér, a hiteltörlesztés vagy a rezsi – finanszírozása terén éles különbség rajzolódik ki az ország nyugati és keleti fele között. Míg az Európai Unióban átlagosan a lakosság 9,2 százaléka küzd fizetési hátralékkal, addig a Közép-Dunántúlon ez az arány csupán 2,2, a Nyugat-Dunántúlon pedig 5,9 százalék. Ezzel szemben a déli és keleti országrészekben a mutató jelentősen meghaladja az uniós átlagot, így a Dél-Alföldön 11, a Dél-Dunántúlon 11,4, az Észak-Alföldön pedig 11,7 százalékos az érintettek aránya. A legnehezebb helyzetben az Észak-Magyarországon élők vannak, ahol a lakosság 17,4 százaléka küzd fizetési késedelemmel, ami közel kétszerese az európai átlagnak.

Hasonlóan kedvezőtlen a kép a súlyos anyagi és szociális depriváció tekintetében is. Míg az uniós átlag ezen a téren 6,3 százalék, addig az Észak-Alföldön a lakosság 13,6 százaléka, Észak-Magyarországon pedig 14 százaléka él ilyen körülmények között.

Közép-Magyarország, és különösen a főváros térsége más jellegű pénzügyi kihívásokkal szembesül. Bár a régióban a fizetési elmaradások aránya az uniós átlag alatt marad a maga 5,3 százalékával,

a magasabb jövedelmek nem feltétlenül jelentenek arányosan nagyobb pénzügyi mozgásteret. A kimagasló lakhatási költségek jelentős terhet rónak a háztartásokra,

és a statisztikák szerint ez a tétel magában Budapesten sokkal nagyobb anyagi nyomást helyez a családokra, mint a környező Pest vármegyei településeken.

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