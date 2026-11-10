Kiderült, pontosan hol fog eldőlni a bankok és a fintech-cégek ádáz küzdelme az előttünk álló években

A fintechverseny mára sokkal inkább ökoszisztéma-kérdéssé vált, mint egyszerű bank-neobank párharccá – derült ki a beszélgetésből. Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója szerint a fintechszektor szereplőinek jelentős része a bankokkal együttműködve dolgozik: sok fintech B2B modellben éppen az inkumbens bankokat szolgálja ki technológiai megoldásokkal. A felhasználói oldalról sem feltétlenül úgy néz ki a helyzet, hogy az ügyfél "bankot vagy neobankot" választ: valójában különböző célokra használ párhuzamosan különböző szolgáltatókat.
Fischer szerint a neobankok egyik nagy sikere a pozicionálásban és a marketingben volt. Úgy fogalmazott: az a kép, hogy ezek a szolgáltatások általában olcsóbbak vagy ingyenesek, sokszor inkább ügyesen felépített mítosz.
Ha valaki elsődleges pénzügyi szolgáltatóként próbálná használni a neobankokat, könnyen lehet, hogy végül többet fizetne,
mint ha lenne egy jól megválasztott elsődleges bankja, és mellette tudatosan használná a fintechszolgáltatásokat. Ugyanakkor szerinte a piaci szereplők fejében már valódi versenytársként jelennek meg a neobankok, még akkor is, ha az ügyfelek ezt nem mindig így érzékelik.
Bek-Balla László, az Erste Bank napi bankolásért, digitális ügyfélkapcsolatokért és tanácsadásért felelős vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hagyományos bankok és a globális neoszolgáltatók részben azonos, részben teljesen eltérő pályán mozognak. A nagybankok sokkal szélesebb és lokalizáltabb szolgáltatási kört nyújtanak: például magyar szabályozás szerinti nyugdíjpénztári termékeket, államilag támogatott lakáshiteleket vagy más lokális konstrukciókat a globális szereplők jellemzően nem kínálnak. A TBSZ esetében ugyan szóba jöhet a belépés néhány szereplőnél, de a teljes magyar termék- és szabályozási környezet lemásolása nem illeszkedik minden neobank üzleti modelljébe.
A régiós különbségekről Mura József, az OTP Banka Montenegro vezérigazgató-helyettese és CIO-ja beszélt. Mint mondta, Montenegró digitalizációban több évvel Magyarország mögött jár, ugyanakkor ez lehetőséget is ad arra, hogy a piac tanuljon a magyar és más régiós tapasztalatokból. A Revolut és más digitális szereplők várható belépése előtt az inkumbens bankoknak van idejük felkészülni, de ehhez olyan szolgáltatási szintet kell nyújtaniuk, amely versenyképes a neobankok kényelmi és felhasználói élményével.
A beszélgetés egyik fő tanulsága az volt, hogy a verseny következő szakasza nem kifejezetten a mobilappok felületén dől el. Fischer Bálint szerint az elmúlt tíz év arról szólt, hogyan újítsák meg a bankok azt, amit az ügyfél lát: a mobilbankot, a digitális csatornákat, az onboardingot.
A következő tíz év viszont arról szólhat, hogyan újul meg a "jéghegy víz alatti része": a core rendszer, az operáció, a háttérfolyamatok és az integrációs képesség.
Szerinte nem véletlen, hogy a konferencia korábbi közönségszavazásán is az jelent meg: a bankoknak leginkább a core rendszereikre kellene költeniük, mert ezek határozzák meg, milyen gyorsan tudnak új szolgáltatásokat piacra vinni.
Ezzel kapcsolatban Bek-Balla is egyetértett: a következő években mind a rendszerekben, mind a termékpalettán is rendet kell tenni. Szerinte a bankrendszer egyik "ősbűne", hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg párhuzamos termék, altermék és folyamat épült egymásra, ami sokszor már nem áll összhangban a valódi ügyféligényekkel. Ennek egyszerűsítése rövid távon fájdalmas, de hosszú távon komoly versenyelőnyt hozhat. Fischer ehhez hozzátette: ma talán semmitől sem tart jobban egy bankár, mint attól, hogy hozzá kelljen nyúlni a core rendszerekhez, de ha a régi termék- és folyamati káoszt egyszerűen ráültetik egy új technológiára, annak nincs sok értelme.
Mura József szerint különösen fontos kérdés, hogy a digitális portfólióban megjelenjen a hitelezés is. Számlanyitást vagy egyszerű fizetési szolgáltatást ma már sok digitális szereplő tud kínálni, de a komplex termékek – például a személyi kölcsön, a lakáshitel vagy akár a panaszkezelés – mutatják majd meg igazán, ki tud tartósan versenyképes maradni. Úgy látja, hiteltermékek nélkül nehéz elképzelni egy digitális bank vagy fintech hosszú távon profitábilis működését.
A panelben külön szó esett a vállalati ügyfelekről és a vagyonkezelésről is. A vállalati szegmensben Mura szerint továbbra is döntő szerepe van a kapcsolatnak és a tanácsadónak, különösen a nagyobb és komplexebb igényű cégeknél. Bek-Balla ugyanakkor jelezte: a mikrovállalkozói és kisvállalati pénzforgalomban már látható, hogy egyes digitális szereplők érdemi részt tudnak kihasítani a piacból. Fischer a befektetési és vagyonkezelési területen kettős nyomásról beszélt: alulról az olcsó brókercégek és neobrókerek, felülről pedig a privátbanki szolgáltatók online vagyonkezelési megoldásai érkeznek. A "mass affluent" ügyfélkörért egyre intenzívebb verseny várható, miközben a fiatalabb ügyfelek már gyakran előbb kérdeznek meg egy AI-eszközt befektetési döntéseikről, mint egy tanácsadót.
A fiatal generációk kapcsán Bek-Balla László arról beszélt, hogy a hagyományos bankok bizalmi előnye náluk már nem lesz magától értetődő. Ezért az Erste tudatosan törekszik arra, hogy a szülők minél korábban nyissanak számlát gyermekeiknek, lehetőleg megtakarítási vagy befektetési termékkel együtt, és dedikált gyerekapplikációval építsék a kapcsolatot. Úgy fogalmazott: tíz év múlva "százszor nehezebb lesz" egy 18 éves ügyfelet akvirálni, mint ma. Mura szerint a fiatal ügyfelek sokkal mozgékonyabbak lesznek, könnyebben kipróbálnak és elhagynak szolgáltatásokat, ezért jó digitális élménnyel könnyebb lehet őket megszerezni, megtartani viszont nehezebb lesz.
A Portfolio élőben tudósít a Banking Technology 2026 konferenciáról, a tudósítás itt olvasható, a rendezvény szakmai programterve pedig itt követhető.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megtaláltuk a hét legfontosabb tőzsdei grafikonját, itt mozdul most a nagy pénz!
Mindenki ezt figyeli most.
Concorde: jelentős felértékelődési potenciál van a Richter részvényeiben
Vételre ajánlják a papírt, továbbra is.
Komoly skalpot zsebeltek be Trump ellenfelei: megbuktatták a MAGA-mozgalom botrányhős arcát
A CNN előrejelzése szerint.
Bejelentette Amerika: döntött Trump elnök, folytatódik-e az iráni háború - Erre lehet számítani
Van, amiben még durvábban bekeményítenek.
Mit vásárolnak, hogyan gyűjtenek és hogyan látják gyűjteményük jövőjét a hazai műgyűjtők?
Megjelent a műtárgy.com és a Deloitte friss kutatása.
A gyerekek védelme nyithat új fejezetet a Big Tech szabályozásában
A Lancet szerint a digitális platformokat már közegészségügyi szempontból is vizsgálni kell.
Lezárul egy korszak Magyarországon, kivezetik a járvány idején hozott rendkívüli intézkedést
Óriási könnyítés jön a magyar cégek eladásánál. Bejó Ágnes, a Jalsovszky partnerének elemzése.
Optimistább lett az AI-részvényekre a Wells Fargo
Javult a kockázat-hozam arány az eladási hullám után.
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.