Kiderült, pontosan hol fog eldőlni a bankok és a fintech-cégek ádáz küzdelme az előttünk álló években

A neobankok és a hagyományos bankok versenye ma már nem kifejezetten egymás kiszorításáról szól: az ügyfelek sokszor párhuzamosan használják a különböző szolgáltatókat, miközben a bankoknak a gyorsabb termékfejlesztés, a core rendszerek megújítása, a termékpaletta egyszerűsítése és az AI beépítése jelenti a következő nagy kihívást – hangzott el a Portfolio Banking Technology konferencia 3/B szekciójának záró panelbeszélgetésén.

A fintechverseny mára sokkal inkább ökoszisztéma-kérdéssé vált, mint egyszerű bank-neobank párharccá – derült ki a beszélgetésből. Fischer Bálint, a Dorsum üzletfejlesztési igazgatója szerint a fintechszektor szereplőinek jelentős része a bankokkal együttműködve dolgozik: sok fintech B2B modellben éppen az inkumbens bankokat szolgálja ki technológiai megoldásokkal. A felhasználói oldalról sem feltétlenül úgy néz ki a helyzet, hogy az ügyfél "bankot vagy neobankot" választ: valójában különböző célokra használ párhuzamosan különböző szolgáltatókat.

Fischer Bálint Dorsum, üzletfejlesztési igazgató Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki … Tovább

Fischer szerint a neobankok egyik nagy sikere a pozicionálásban és a marketingben volt. Úgy fogalmazott: az a kép, hogy ezek a szolgáltatások általában olcsóbbak vagy ingyenesek, sokszor inkább ügyesen felépített mítosz.

Ha valaki elsődleges pénzügyi szolgáltatóként próbálná használni a neobankokat, könnyen lehet, hogy végül többet fizetne,

mint ha lenne egy jól megválasztott elsődleges bankja, és mellette tudatosan használná a fintechszolgáltatásokat. Ugyanakkor szerinte a piaci szereplők fejében már valódi versenytársként jelennek meg a neobankok, még akkor is, ha az ügyfelek ezt nem mindig így érzékelik.

Bek-Balla László, az Erste Bank napi bankolásért, digitális ügyfélkapcsolatokért és tanácsadásért felelős vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a hagyományos bankok és a globális neoszolgáltatók részben azonos, részben teljesen eltérő pályán mozognak. A nagybankok sokkal szélesebb és lokalizáltabb szolgáltatási kört nyújtanak: például magyar szabályozás szerinti nyugdíjpénztári termékeket, államilag támogatott lakáshiteleket vagy más lokális konstrukciókat a globális szereplők jellemzően nem kínálnak. A TBSZ esetében ugyan szóba jöhet a belépés néhány szereplőnél, de a teljes magyar termék- és szabályozási környezet lemásolása nem illeszkedik minden neobank üzleti modelljébe.

Bek-Balla László Erste Bank, napi bankolás, digitális ügyfélkapcsolatok és tanácsadás Tribe vezető Bek-Balla László jelenleg az Erste Bank Digitális csatornák és Contact center vezetője, korábban a Bank HR és Kontrolling területeit vezette. Az Erstéhez való csatlakozása előtt az ING Banknál, a BNP … Tovább

A régiós különbségekről Mura József, az OTP Banka Montenegro vezérigazgató-helyettese és CIO-ja beszélt. Mint mondta, Montenegró digitalizációban több évvel Magyarország mögött jár, ugyanakkor ez lehetőséget is ad arra, hogy a piac tanuljon a magyar és más régiós tapasztalatokból. A Revolut és más digitális szereplők várható belépése előtt az inkumbens bankoknak van idejük felkészülni, de ehhez olyan szolgáltatási szintet kell nyújtaniuk, amely versenyképes a neobankok kényelmi és felhasználói élményével.

A beszélgetés egyik fő tanulsága az volt, hogy a verseny következő szakasza nem kifejezetten a mobilappok felületén dől el. Fischer Bálint szerint az elmúlt tíz év arról szólt, hogyan újítsák meg a bankok azt, amit az ügyfél lát: a mobilbankot, a digitális csatornákat, az onboardingot.

A következő tíz év viszont arról szólhat, hogyan újul meg a "jéghegy víz alatti része": a core rendszer, az operáció, a háttérfolyamatok és az integrációs képesség.

Szerinte nem véletlen, hogy a konferencia korábbi közönségszavazásán is az jelent meg: a bankoknak leginkább a core rendszereikre kellene költeniük, mert ezek határozzák meg, milyen gyorsan tudnak új szolgáltatásokat piacra vinni.

Ezzel kapcsolatban Bek-Balla is egyetértett: a következő években mind a rendszerekben, mind a termékpalettán is rendet kell tenni. Szerinte a bankrendszer egyik "ősbűne", hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg párhuzamos termék, altermék és folyamat épült egymásra, ami sokszor már nem áll összhangban a valódi ügyféligényekkel. Ennek egyszerűsítése rövid távon fájdalmas, de hosszú távon komoly versenyelőnyt hozhat. Fischer ehhez hozzátette: ma talán semmitől sem tart jobban egy bankár, mint attól, hogy hozzá kelljen nyúlni a core rendszerekhez, de ha a régi termék- és folyamati káoszt egyszerűen ráültetik egy új technológiára, annak nincs sok értelme.

Mura József szerint különösen fontos kérdés, hogy a digitális portfólióban megjelenjen a hitelezés is. Számlanyitást vagy egyszerű fizetési szolgáltatást ma már sok digitális szereplő tud kínálni, de a komplex termékek – például a személyi kölcsön, a lakáshitel vagy akár a panaszkezelés – mutatják majd meg igazán, ki tud tartósan versenyképes maradni. Úgy látja, hiteltermékek nélkül nehéz elképzelni egy digitális bank vagy fintech hosszú távon profitábilis működését.

Mura József OTP Banka Montenegro, vezérigazgató helyettes, CIO József a Nyugat Magyarországi Egyetemen szerezte az első diplomáját Informatika tanárként, majd a Széchenyi István Egyetemen mérnökinformatikus mester oklevelet szerzett. Karrierjét 2001-ben üzemeltet … Tovább

A panelben külön szó esett a vállalati ügyfelekről és a vagyonkezelésről is. A vállalati szegmensben Mura szerint továbbra is döntő szerepe van a kapcsolatnak és a tanácsadónak, különösen a nagyobb és komplexebb igényű cégeknél. Bek-Balla ugyanakkor jelezte: a mikrovállalkozói és kisvállalati pénzforgalomban már látható, hogy egyes digitális szereplők érdemi részt tudnak kihasítani a piacból. Fischer a befektetési és vagyonkezelési területen kettős nyomásról beszélt: alulról az olcsó brókercégek és neobrókerek, felülről pedig a privátbanki szolgáltatók online vagyonkezelési megoldásai érkeznek. A "mass affluent" ügyfélkörért egyre intenzívebb verseny várható, miközben a fiatalabb ügyfelek már gyakran előbb kérdeznek meg egy AI-eszközt befektetési döntéseikről, mint egy tanácsadót.

A fiatal generációk kapcsán Bek-Balla László arról beszélt, hogy a hagyományos bankok bizalmi előnye náluk már nem lesz magától értetődő. Ezért az Erste tudatosan törekszik arra, hogy a szülők minél korábban nyissanak számlát gyermekeiknek, lehetőleg megtakarítási vagy befektetési termékkel együtt, és dedikált gyerekapplikációval építsék a kapcsolatot. Úgy fogalmazott: tíz év múlva "százszor nehezebb lesz" egy 18 éves ügyfelet akvirálni, mint ma. Mura szerint a fiatal ügyfelek sokkal mozgékonyabbak lesznek, könnyebben kipróbálnak és elhagynak szolgáltatásokat, ezért jó digitális élménnyel könnyebb lehet őket megszerezni, megtartani viszont nehezebb lesz.

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