Megdobná a magyar GDP-t a faktoringpiac bővítése, ötpontos javaslatcsomaggal állt elő a szövetség

A Magyar Faktoring Szövetség számítása szerint a magyar faktorpiac felzárkózása 0,5–1 százalékkal növelhetné a magyar GDP szintjét, és tartósan 1000–2000 milliárd forintnyi működőtőkét tehetne elérhetővé a hazai vállalkozások számára. A piac fejlesztéséhez a szervezet öt konkrét intézkedést javasol.

A magyar faktoringpiac forgalma – az előző évihez képest dinamikus, 23 százalékos bővülést követően – 2025-ben a GDP 9,2 százalékának felelt meg. Ez már megközelíti a 12,5 százalékos uniós átlagot, a lengyel piac 25–26,5 százalékos szintjétől azonban továbbra is jelentősen elmarad. A lengyel példa azt mutatja, hogy a faktoring a jelenleginél jóval nagyobb szerepet tölthet be a vállalkozások, különösen a KKV-k finanszírozásában. A szövetség ezért reális középtávú célnak tartja, hogy

megfelelő ösztönzőkkel és szabályozási változtatásokkal Magyarországon 15–20 százalékra emelkedjen ez az arány.

A javaslatokat a szövetség a közelmúltban eljuttatta a Pénzügyminisztériumnak és a Magyar Nemzeti Banknak.

Mi a faktoring?

A faktoring világszerte elterjedt forgótőke-finanszírozási forma, amelynek során a vállalkozás akár folyamatosan pénzzé teszi a halasztott fizetésű, már kiszámlázott vevőköveteléseit. Ezzel akár negyedévnyi árbevételének megfelelő finanszírozáshoz juthat, a pénzt pedig azonnal visszaforgathatja a működésébe. A vevő fizetése után a finanszírozási forrás újra felhasználható, ezért ugyanaz az összeg évente négy–hat alkalommal is megfordulhat.

A piac felzárkózását segítő változtatások lennének a szervezet szerint:

Kamattámogatott faktoringprogram bevezetése . A szakma véleménye szerint a faktoring a leghatékonyabb módja annak, hogy a kamattámogatás eljusson a KKV-szektorhoz. A faktoring révén azok a vállalkozások jutnak finanszírozáshoz, amelyek piaccal és vevőállománnyal rendelkeznek. Ahogy egy cég árbevétele nő, növekedhet a finanszírozható követelésállománya, és ezzel a rendelkezésére álló finanszírozás összege is. Így a támogatás elsősorban a valós piaccal rendelkező, növekvő KKV-kat segítheti.

. A szakma véleménye szerint a faktoring a leghatékonyabb módja annak, hogy a kamattámogatás eljusson a KKV-szektorhoz. A faktoring révén azok a vállalkozások jutnak finanszírozáshoz, amelyek piaccal és vevőállománnyal rendelkeznek. Ahogy egy cég árbevétele nő, növekedhet a finanszírozható követelésállománya, és ezzel a rendelkezésére álló finanszírozás összege is. Így a támogatás elsősorban a valós piaccal rendelkező, növekvő KKV-kat segítheti. A jogi környezet rendezése . A faktoring jogi szabályozását össze kell hangolni a nemzetközi standardokkal, hogy helyreálljon a jogbiztonság. Ez tenné lehetővé, hogy akár egy induló vállalkozás is könnyebben találjon finanszírozó partnert.

. A faktoring jogi szabályozását össze kell hangolni a nemzetközi standardokkal, hogy helyreálljon a jogbiztonság. Ez tenné lehetővé, hogy akár egy induló vállalkozás is könnyebben találjon finanszírozó partnert. Állami garanciarendszer kialakítása . A lengyel modell sikerének egyik eleme az állami garanciarendszer, amely biztonságot nyújt a faktoringfinanszírozóknak. Ez erősítheti a finanszírozási kedvet, elsősorban az induló KKV-k körében.

. A lengyel modell sikerének egyik eleme az állami garanciarendszer, amely biztonságot nyújt a faktoringfinanszírozóknak. Ez erősítheti a finanszírozási kedvet, elsősorban az induló KKV-k körében. Az önálló faktoringcégek versenyhátrányainak megszüntetése . A lengyel siker egyik eleme a versengő, sokszereplős piac. Magyarországon a jogi keretek, illetve a jelenlegi különadó- és áfaszabályok versenyhátrányt okoznak az önálló faktoringcégeknek. Emiatt ez a piaci szegmens minimálisra zsugorodott, ezért a szabályozás korrekciójára van szükség, amelynek része a szigorú felügyeleti előírások áttekintése is.

. A lengyel siker egyik eleme a versengő, sokszereplős piac. Magyarországon a jogi keretek, illetve a jelenlegi különadó- és áfaszabályok versenyhátrányt okoznak az önálló faktoringcégeknek. Emiatt ez a piaci szegmens minimálisra zsugorodott, ezért a szabályozás korrekciójára van szükség, amelynek része a szigorú felügyeleti előírások áttekintése is. Digitális ökoszisztéma kialakítása. A digitalizáció és a NAV Online Számla rendszere lehetővé teszi, hogy a faktoring automatizált módon épüljön be a vállalkozások finanszírozásába.

Nem a faktorpiac önmagáért való bővítéséről van szó. Az a cél, hogy az induló és gyorsan növekvő KKV-k akkor is finanszírozáshoz jussanak, amikor a hagyományos banki források még nem állnak rendelkezésükre. Ha a faktoringot igénybe vevő vállalkozások gyorsan hozzájutnak a pénzükhöz, forgótőkéjük újra bekerülhet a gazdasági körforgásba, így több megrendelést vállalhatnak, és az exportpiacokon is versenyképesebbé válhatnak - hangsúlyozzák.

A számlák gyorsabb pénzzé tétele mérsékelheti a lánctartozásokat és a fizetési problémák miatt bajba kerülő cégek számát. Mivel csak szabályosan kiállított, valós számlák finanszírozhatók, a piac bővülése a gazdaság fehéredéséhez is hozzájárulhat

– mondta Molnár Tamás, a Magyar Faktoring Szövetség elnöke.

Dr. Molnár Tamás MBH Bank, faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezető Dr. Molnár Tamás jogász-közgazdász, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetője 2023 óta. Jól ismert szakember a pénzügyi szektorban és a kereskedelmi faktoring területén, több min … Tovább

A 15–20 százalékos GDP-arányos faktoringforgalom elérése éves szinten mintegy 5000–9400 milliárd forinttal növelhetné a finanszírozott számlaforgalmat. A számlák átlagos, mintegy 75 napos futamideje miatt

ez tartósan 1000–2000 milliárd forintnyi, folyamatosan rendelkezésre álló likviditást jelentene a vállalkozások számára.

A szövetség számítása szerint a több megrendelés, az erősebb export, valamint az új beruházások és munkahelyek együttesen 0,5–1 százalékkal emelhetnék a GDP szintjét.

A faktoring célhoz kötöttsége azért is fontos, mert a kedvezményes likviditási hiteleknél előfordult, hogy vállalkozások a támogatott forrást magasabb hozamú állampapírokba fektették. A kormány erre hivatkozva 2026 nyarán módosította a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamattámogatási feltételeit. Faktoring esetén azonban az állami támogatás közvetlenül valós gazdasági teljesítményhez kapcsolódik, mivel a finanszírozás alapja kizárólag egy valós, már teljesített ügylethez kapcsolódó számlakövetelés lehet.

A szövetség nyitott arra, hogy a javaslatok részleteiről szakmai egyeztetést folytasson az érintett szervezetekkel - közölték.

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