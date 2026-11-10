Megdobná a magyar GDP-t a faktoringpiac bővítése, ötpontos javaslatcsomaggal állt elő a szövetség

A magyar faktoringpiac forgalma – az előző évihez képest dinamikus, 23 százalékos bővülést követően – 2025-ben a GDP 9,2 százalékának felelt meg. Ez már megközelíti a 12,5 százalékos uniós átlagot, a lengyel piac 25–26,5 százalékos szintjétől azonban továbbra is jelentősen elmarad. A lengyel példa azt mutatja, hogy a faktoring a jelenleginél jóval nagyobb szerepet tölthet be a vállalkozások, különösen a KKV-k finanszírozásában. A szövetség ezért reális középtávú célnak tartja, hogy
megfelelő ösztönzőkkel és szabályozási változtatásokkal Magyarországon 15–20 százalékra emelkedjen ez az arány.
A javaslatokat a szövetség a közelmúltban eljuttatta a Pénzügyminisztériumnak és a Magyar Nemzeti Banknak.
Mi a faktoring?
A faktoring világszerte elterjedt forgótőke-finanszírozási forma, amelynek során a vállalkozás akár folyamatosan pénzzé teszi a halasztott fizetésű, már kiszámlázott vevőköveteléseit. Ezzel akár negyedévnyi árbevételének megfelelő finanszírozáshoz juthat, a pénzt pedig azonnal visszaforgathatja a működésébe. A vevő fizetése után a finanszírozási forrás újra felhasználható, ezért ugyanaz az összeg évente négy–hat alkalommal is megfordulhat.
A piac felzárkózását segítő változtatások lennének a szervezet szerint:
- Kamattámogatott faktoringprogram bevezetése. A szakma véleménye szerint a faktoring a leghatékonyabb módja annak, hogy a kamattámogatás eljusson a KKV-szektorhoz. A faktoring révén azok a vállalkozások jutnak finanszírozáshoz, amelyek piaccal és vevőállománnyal rendelkeznek. Ahogy egy cég árbevétele nő, növekedhet a finanszírozható követelésállománya, és ezzel a rendelkezésére álló finanszírozás összege is. Így a támogatás elsősorban a valós piaccal rendelkező, növekvő KKV-kat segítheti.
- A jogi környezet rendezése. A faktoring jogi szabályozását össze kell hangolni a nemzetközi standardokkal, hogy helyreálljon a jogbiztonság. Ez tenné lehetővé, hogy akár egy induló vállalkozás is könnyebben találjon finanszírozó partnert.
- Állami garanciarendszer kialakítása. A lengyel modell sikerének egyik eleme az állami garanciarendszer, amely biztonságot nyújt a faktoringfinanszírozóknak. Ez erősítheti a finanszírozási kedvet, elsősorban az induló KKV-k körében.
- Az önálló faktoringcégek versenyhátrányainak megszüntetése. A lengyel siker egyik eleme a versengő, sokszereplős piac. Magyarországon a jogi keretek, illetve a jelenlegi különadó- és áfaszabályok versenyhátrányt okoznak az önálló faktoringcégeknek. Emiatt ez a piaci szegmens minimálisra zsugorodott, ezért a szabályozás korrekciójára van szükség, amelynek része a szigorú felügyeleti előírások áttekintése is.
- Digitális ökoszisztéma kialakítása. A digitalizáció és a NAV Online Számla rendszere lehetővé teszi, hogy a faktoring automatizált módon épüljön be a vállalkozások finanszírozásába.
Nem a faktorpiac önmagáért való bővítéséről van szó. Az a cél, hogy az induló és gyorsan növekvő KKV-k akkor is finanszírozáshoz jussanak, amikor a hagyományos banki források még nem állnak rendelkezésükre. Ha a faktoringot igénybe vevő vállalkozások gyorsan hozzájutnak a pénzükhöz, forgótőkéjük újra bekerülhet a gazdasági körforgásba, így több megrendelést vállalhatnak, és az exportpiacokon is versenyképesebbé válhatnak - hangsúlyozzák.
A számlák gyorsabb pénzzé tétele mérsékelheti a lánctartozásokat és a fizetési problémák miatt bajba kerülő cégek számát. Mivel csak szabályosan kiállított, valós számlák finanszírozhatók, a piac bővülése a gazdaság fehéredéséhez is hozzájárulhat
– mondta Molnár Tamás, a Magyar Faktoring Szövetség elnöke.
A 15–20 százalékos GDP-arányos faktoringforgalom elérése éves szinten mintegy 5000–9400 milliárd forinttal növelhetné a finanszírozott számlaforgalmat. A számlák átlagos, mintegy 75 napos futamideje miatt
ez tartósan 1000–2000 milliárd forintnyi, folyamatosan rendelkezésre álló likviditást jelentene a vállalkozások számára.
A szövetség számítása szerint a több megrendelés, az erősebb export, valamint az új beruházások és munkahelyek együttesen 0,5–1 százalékkal emelhetnék a GDP szintjét.
A faktoring célhoz kötöttsége azért is fontos, mert a kedvezményes likviditási hiteleknél előfordult, hogy vállalkozások a támogatott forrást magasabb hozamú állampapírokba fektették. A kormány erre hivatkozva 2026 nyarán módosította a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamattámogatási feltételeit. Faktoring esetén azonban az állami támogatás közvetlenül valós gazdasági teljesítményhez kapcsolódik, mivel a finanszírozás alapja kizárólag egy valós, már teljesített ügylethez kapcsolódó számlakövetelés lehet.
A szövetség nyitott arra, hogy a javaslatok részleteiről szakmai egyeztetést folytasson az érintett szervezetekkel - közölték.
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