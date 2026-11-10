4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kilowattok harca: miért csúszhat le Magyarország a régiós AI–versenyben?
Megdobná a magyar GDP-t a faktoringpiac bővítése, ötpontos javaslatcsomaggal állt elő a szövetség
Bank

Megdobná a magyar GDP-t a faktoringpiac bővítése, ötpontos javaslatcsomaggal állt elő a szövetség

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Magyar Faktoring Szövetség számítása szerint a magyar faktorpiac felzárkózása 0,5–1 százalékkal növelhetné a magyar GDP szintjét, és tartósan 1000–2000 milliárd forintnyi működőtőkét tehetne elérhetővé a hazai vállalkozások számára. A piac fejlesztéséhez a szervezet öt konkrét intézkedést javasol.

A magyar faktoringpiac forgalma – az előző évihez képest dinamikus, 23 százalékos bővülést követően – 2025-ben a GDP 9,2 százalékának felelt meg. Ez már megközelíti a 12,5 százalékos uniós átlagot, a lengyel piac 25–26,5 százalékos szintjétől azonban továbbra is jelentősen elmarad. A lengyel példa azt mutatja, hogy a faktoring a jelenleginél jóval nagyobb szerepet tölthet be a vállalkozások, különösen a KKV-k finanszírozásában. A szövetség ezért reális középtávú célnak tartja, hogy

megfelelő ösztönzőkkel és szabályozási változtatásokkal Magyarországon 15–20 százalékra emelkedjen ez az arány.

A javaslatokat a szövetség a közelmúltban eljuttatta a Pénzügyminisztériumnak és a Magyar Nemzeti Banknak.

Mi a faktoring?
A faktoring világszerte elterjedt forgótőke-finanszírozási forma, amelynek során a vállalkozás akár folyamatosan pénzzé teszi a halasztott fizetésű, már kiszámlázott vevőköveteléseit. Ezzel akár negyedévnyi árbevételének megfelelő finanszírozáshoz juthat, a pénzt pedig azonnal visszaforgathatja a működésébe. A vevő fizetése után a finanszírozási forrás újra felhasználható, ezért ugyanaz az összeg évente négy–hat alkalommal is megfordulhat.

Még több Bank

Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban

Ügynökalapú AI a pénzügyi szektorban: óriási a szakadék a vágyak és a valóság között

Betörnek az AI-ügynökök a bankokba - De hogyan menedzselhetjük őket?

A piac felzárkózását segítő változtatások lennének a szervezet szerint:

  • Kamattámogatott faktoringprogram bevezetése. A szakma véleménye szerint a faktoring a leghatékonyabb módja annak, hogy a kamattámogatás eljusson a KKV-szektorhoz. A faktoring révén azok a vállalkozások jutnak finanszírozáshoz, amelyek piaccal és vevőállománnyal rendelkeznek. Ahogy egy cég árbevétele nő, növekedhet a finanszírozható követelésállománya, és ezzel a rendelkezésére álló finanszírozás összege is. Így a támogatás elsősorban a valós piaccal rendelkező, növekvő KKV-kat segítheti.
  • A jogi környezet rendezése. A faktoring jogi szabályozását össze kell hangolni a nemzetközi standardokkal, hogy helyreálljon a jogbiztonság. Ez tenné lehetővé, hogy akár egy induló vállalkozás is könnyebben találjon finanszírozó partnert.
  • Állami garanciarendszer kialakítása. A lengyel modell sikerének egyik eleme az állami garanciarendszer, amely biztonságot nyújt a faktoringfinanszírozóknak. Ez erősítheti a finanszírozási kedvet, elsősorban az induló KKV-k körében.
  • Az önálló faktoringcégek versenyhátrányainak megszüntetése. A lengyel siker egyik eleme a versengő, sokszereplős piac. Magyarországon a jogi keretek, illetve a jelenlegi különadó- és áfaszabályok versenyhátrányt okoznak az önálló faktoringcégeknek. Emiatt ez a piaci szegmens minimálisra zsugorodott, ezért a szabályozás korrekciójára van szükség, amelynek része a szigorú felügyeleti előírások áttekintése is.
  • Digitális ökoszisztéma kialakítása. A digitalizáció és a NAV Online Számla rendszere lehetővé teszi, hogy a faktoring automatizált módon épüljön be a vállalkozások finanszírozásába.

Nem a faktorpiac önmagáért való bővítéséről van szó. Az a cél, hogy az induló és gyorsan növekvő KKV-k akkor is finanszírozáshoz jussanak, amikor a hagyományos banki források még nem állnak rendelkezésükre. Ha a faktoringot igénybe vevő vállalkozások gyorsan hozzájutnak a pénzükhöz, forgótőkéjük újra bekerülhet a gazdasági körforgásba, így több megrendelést vállalhatnak, és az exportpiacokon is versenyképesebbé válhatnak - hangsúlyozzák.

A számlák gyorsabb pénzzé tétele mérsékelheti a lánctartozásokat és a fizetési problémák miatt bajba kerülő cégek számát. Mivel csak szabályosan kiállított, valós számlák finanszírozhatók, a piac bővülése a gazdaság fehéredéséhez is hozzájárulhat

– mondta Molnár Tamás, a Magyar Faktoring Szövetség elnöke.

Dr. Molnár Tamás
MBH Bank, faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezető
Dr. Molnár Tamás jogász-közgazdász, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetője 2023 óta. Jól ismert szakember a pénzügyi szektorban és a kereskedelmi faktoring területén, több min
Tovább

A 15–20 százalékos GDP-arányos faktoringforgalom elérése éves szinten mintegy 5000–9400 milliárd forinttal növelhetné a finanszírozott számlaforgalmat. A számlák átlagos, mintegy 75 napos futamideje miatt

ez tartósan 1000–2000 milliárd forintnyi, folyamatosan rendelkezésre álló likviditást jelentene a vállalkozások számára.

A szövetség számítása szerint a több megrendelés, az erősebb export, valamint az új beruházások és munkahelyek együttesen 0,5–1 százalékkal emelhetnék a GDP szintjét.

A faktoring célhoz kötöttsége azért is fontos, mert a kedvezményes likviditási hiteleknél előfordult, hogy vállalkozások a támogatott forrást magasabb hozamú állampapírokba fektették. A kormány erre hivatkozva 2026 nyarán módosította a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamattámogatási feltételeit. Faktoring esetén azonban az állami támogatás közvetlenül valós gazdasági teljesítményhez kapcsolódik, mivel a finanszírozás alapja kizárólag egy valós, már teljesített ügylethez kapcsolódó számlakövetelés lehet.

A szövetség nyitott arra, hogy a javaslatok részleteiről szakmai egyeztetést folytasson az érintett szervezetekkel - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility