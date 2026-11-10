Négy banknál érhető már el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt vannak a feltételek

A hitel jogszabályi feltételeiről itt írtunk:
A Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön október 28-án indult az Otthon Start utódjaként. Elsőként a Raiffeisen nyitotta meg az igénylést október 29-én, november 4-én az Erste, november 9-én a K&H, november 10-én pedig a CIB követte. A Raiffeisen hétfőn, november 9-én fogadta be az első kérelmet Szolnokon.
A legalacsonyabb THM-et jelenleg a Raiffeisen kínálja, 3,04%-ot új és 5,12%-ot használt lakásra.
A különbségek kicsik, mert a kamatot a rendelet rögzíti, a THM-et csak a díjak mozgatják.
Miben különböznek az ajánlatok?
Építés: a Raiffeisen csak lakásvásárlásra ad Wekerle Plusz hitelt, házépítésre nem. Az Erste, a K&H és a CIB építést is finanszíroz, szakaszos folyósítással.
Minimum hitelösszeg és futamidő: kisebb összegre a CIB a legrugalmasabb, nála már 1 millió forinttól lehet igényelni. A K&H-nál 4, az Ersténél 5 millió a minimum. Rövid futamidőt a K&H, az Erste és a CIB enged: 5 évtől, míg a Raiffeisen 10 évtől.
Induló költségek: mind a négy bank átvállalja vagy visszatéríti a legtöbb induló díjat: az értékbecslést, a tulajdoni lapot, a térképmásolatot. A Raiffeisen, a K&H és a CIB a földhivatali bejegyzés költségét is fizeti. A K&H a szerződéskötési díj 50-100%-át is elengedi a számlacsomagtól függően.
Közjegyzői díj: a Raiffeisen és az Erste legfeljebb 50 ezer, a K&H legfeljebb 40 ezer forintot térít vissza.
Extra kedvezmények: a Raiffeisen 0,5 százalékpont kamatkedvezményt ad a Wekerle Plusz mellé felvett piaci lakáshitelre, annak teljes futamidejére. Ez akkor értékes, ha a vételárhoz az 50 millió forint nem elég. Az Erste a Wekerle Plusz mellé két külön biztosításért 40-40 ezer forint jóváírást is ad (lakásbiztosítás és csoportos hitelfedezeti biztosítás).
Előtörlesztés: a rendelet minden banknak az előtörlesztett összeg 1%-ában maximalizálja a díjat. A CIB ennél is tovább megy: alkalmanként legfeljebb 150 ezer forintot számol fel, ami 15 millió forint feletti előtörlesztésnél számít. A K&H-nál évente kétszer egy havi részlet, vagy egyszer két havi részlet előtörleszthető díjmentesen. Az Erste a lakástakarékból történő előtörlesztésért nem kér díjat.
Meddig élnek az akciók? A CIB díjkedvezményei a 2026. december 31-ig befogadott kérelmekre érvényesek. A Raiffeisennél a 2027. március 31-ig beadott kérelmekre járnak, ha a hitelígérvényt 2027. június 30-ig kiállítják.
Visszafizetési kötelezettség: az elengedett díjakat mindegyik bank visszakéri, ha az ügyfél túl hamar törleszt elő. A CIB-nél ez a 3 éven belüli teljes előtörlesztésre vonatkozik, a Raiffeisennél emellett a tőketartozás felét meghaladó előtörlesztésre is. Az Erste a 3 éven belüli elő- vagy végtörlesztésnél kéri vissza a kedvezményt. A K&H-nál 4 évre szól a kötelezettség, és a hitelösszeg felét elérő előtörlesztés is kiváltja.
Mi a helyzet a többi banknál?
A két legnagyobb hazai banknál, az OTP-nél és az MBH-nál már készülnek a Wekerle Pluszra, de kérelmet még nem fogadnak:
- OTP: a termékoldaluk már él, de egyelőre csak visszahívást lehet kérni. Igénylési dátumot és THM-et még nem közölt.
- MBH: október 30. óta lehet regisztrálni és tanácsadást kérni a honlapon, telefonon és a fiókokban.
- UniCredit, MagNet, Gránit: egyelőre nincs nyilvános bejelentés a Wekerle Plusz indításáról.
Várhatóan a következő hetekben minden bank elérhetővé teszi a Wekerle Plusz hitelt. A korábbi támogatott lakáshiteleket, a CSOK Pluszt és az Otthon Startot is gyakorlatilag minden bank forgalmazta. Kapacitás is felszabadul hamarosan: az Otthon Start kérelmeket az átmeneti szabály szerint november 15-ig lehet beadni, a gyakorlatban november 13-a lehet az utolsó munkanap. Ezután a bankok teljes erejükkel a Wekerle Pluszra állhatnak át.
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