Nyakunkon az AI-forradalom, alig lehet vele lépést tartani: tetőfokára hág a küzdelem a fizetési piacon

A magyar fizetési piacot a technológiák versenye határozza meg: egyszerre alakítja a jövőt a digitális tárcák elterjedése, az azonnali fizetésre épülő új szolgáltatások, az AI-alapú fizetések megjelenése, miközben a szabályozói terhek továbbra is fékezik a magyar bankok versenyképességét – hangzott el a Portfolio Banking Technology 2026 konferenciájának záró kerekasztal-beszélgetésén.

A fizetési piac jövőjét boncolgató beszélgetésben Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője moderálásával Ákos Tamás, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, Máriás Endre, az OTP Bank Daily Banking Tribe vezetője és Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági vezérigazgató-helyettese osztotta meg gondolatait a fizetési piac legfontosabb trendjeiről.

Ákos Tamás úgy vélekedett: a jelenlegi helyzetben nem beszélhetünk radikális fordulópontról, a fogyasztói oldalon a győztes technológiák jelentős részben már "kiforrták magukat".

Magyarországon a digitális tárcák piacán az Apple Pay és a Google Pay vált meghatározóvá, és ezek leváltásához szerinte önmagában egy-egy banki fejlesztés kevés lenne,

ahhoz a bankrendszer szélesebb összefogására lenne szükség.

Ákos Tamás MBH Bank, sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes Dr. Ákos Tamás 2026 nyara óta az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. Korábban a CIB Bank Lakossági Divíziójának vezetője volt 12 éven keresztül. Vezetése alatt a … Tovább

A közelmúlt legfontosabb banki innovációiról eltérő példákat hoztak a panel résztvevői. Harmati László az Erste oldaláról a kártyamigráció projektjét emelte ki, amely szerinte jelentős digitalizációs eredmény volt. Máriás Endre az OTP-nél a pénzkérés fejlesztését nevezte az egyik legfontosabb előremutató innovációnak az account-to-account tranzakciók területén, amelyet szerinte az eddigi eredmények is visszaigazolnak. Rajna Gábor a Raiffeisennél a 24/7-ben elérhető devizaváltást emelte ki az elmúlt időszak fontos fejlesztéseként.

A beszélgetésben természetesen napirendre került a tranzakciós illeték kérdése is. Harmati László hangsúlyozta: a tranzakciós illeték éves szinten mintegy 620 milliárd forintos bevételt jelent a központi költségvetésnek, és ezt figyelembe kell venni akkor is, amikor arról beszélünk, mennyire drágák a hazai banki tranzakciók. Szerinte minél tovább marad fenn a rendszer, annál nehezebben lesz elengedhető az állam számára ez a bevétel, miközben az ügyfeleknek és a bankoknak is jelentős terhet jelent. A piacok globalizációja mellett ez a versenyképességet is alapvetően befolyásolja.

Harmati László Erste Bank, vezérigazgató-helyettes Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege … Tovább

Harmati a Qvik kapcsán is kritikus hangot ütött meg: szerinte a bankok régóta jelzik, hogy érdemes lenne átgondolni a rendszer jelenlegi kialakítását, és azt, hogy az valóban az ügyfelek érdekét szolgálja-e. Emellett az európai szabályozási környezetet is bírálta: úgy látja, a PSD3 (harmadik pénzforgalmi irányelv) még fogalmi szinten sem kezeli azokat a témákat, amelyek a mai konferencián is előtérbe kerültek, például az AI szerepét a fizetésekben. Szerinte miközben a világ már máshol tart, az európai szabályozás még régi kérdésekre próbál választ adni, és mire elkészül, könnyen lehet, hogy már elavult lesz.

Máriás Endre a készpénzmentesítés fontosságára hívta fel a figyelmet: szerinte a szabályozóval közös gondolkodásra lenne szükség, mert a készpénzállomány csökkentése a gazdaság egésze szempontjából hasznos lenne. Úgy fogalmazott:

Magyarországon mintegy 10 ezer milliárd forintos készpénzállomány van, és közös érdek, hogy ez mérséklődjön.

Ezzel szemben a 300 ezer forintra emelt díjmentes készpénzfelvételi limit nem ebbe az irányba mutat.

Máriás Endre OTP Bank, Daily Banking Tribe vezető Közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, majd MBA fokozatot szerzett a Maastricht School of Management és a SEED Executive MBA programjában. Vezetői képzésben vett részt a London … Tovább

Rajna Gábor példaként a kistelepülési ATM-eket emelte ki, ahol szintén nem a digitalizáció irányába mutat a szabályozói törekvés. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy a szabályozói környezet kiszámítható legyen, mert a bankok csak így tudnak hosszabb távú fejlesztési döntéseket hozni.

A panel másik fontos témája az agentic pay, azaz az AI-ügynökök által támogatott, részben automatizált fizetések jövője volt. Harmati László szerint minél erősebb lesz az AI-forradalom, és minél inkább megjelennek a robotok a banki folyamatokban, annál meghatározóbbá válik ez a terület. Hozzátette:

az AI eddig minden banknál elsősorban a csalásmegelőzésben kapott szerepet.

Máriás Endre szerint a digitális bankolás korszakát éljük, és a fizetési rendszerekben már most látszanak azok a hosszú távú kockázatok és lehetőségek, amelyeket az AI hozhat. Az e-kereskedelemben a fogyasztói kosár várhatóan nőni fog, miközben a fizetési folyamat közbeni lemorzsolódás az agentic korszakban csökkenhet.

Rajna Gábor optimistábban tekint az agentic pay terjedésére. Szerinte a jövőben a kulcskérdés az lesz, hogy a limitek, kontrollok és biztonsági mechanizmusok megfelelően működjenek. Mint mondta, az ügyfelek azt várják majd, hogy a tranzakció egyszerűbb és biztonságosabb legyen egyszerre, ne kelljen választani a kényelem és a biztonság között.

Ákos Tamás tágabb perspektívába helyezte az AI hatását: szerinte nem szabad az AI-t pusztán kisebb banki fejlesztésekben elképzelni, mert a technológia óriási léptékben írja át a világot. Példaként említette, hogy akár több tízezer programozó munkája is veszélybe kerülhet egyetlen nagyvállalatnál, vagyis a hatás rendszerszintű lehet.

A beszélgetés végén a neobankok, különösen a Revolut által támasztott verseny is szóba került. Rajna Gábor szerint a neobankok megmozgatták a piacot, innovációs kényszert teremtettek, és ennek végső nyertese a fogyasztó. Úgy látja, mára nem tisztán szembenállásról van szó: a neobankok és az inkumbens bankok egyre több területen párhuzamosan vannak jelen.

"Volt tézis, antitézis, most mintha kialakulna a szintézis" – fogalmazott.

Rajna Gábor Raiffeisen Bank, lakossági vezérigazgató-helyettes Rajna Gábor a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, egyetemi tanulmányai alatt eltöltött egy évet Franciaországban is az ESSEC International Business Schoolban. Ezt követően a BNP-Parib … Tovább

Máriás Endre szerint a neobankok bizonyos use case-ekben valóban előrébb járnak. Különösen a devizaváltás és a külföldi fizetés területén él erős ügyfélpercepció arról, hogy neobankot érdemes használni. Ugyanakkor szerinte ez a különbség mára csökkent, ezért a hagyományos bankok egyik legfontosabb feladata éppen a percepciós hátrány ledolgozása lesz.

Ha a Revolut valóban 200 milliárd dolláros piaci kapitalizációval lép tőzsdére 2027-ben, az komoly pozicionálási kihívást jelenthet a hagyományos bankoknak, amelyek közül sokan több száz év alatt sem értek el ekkora értékelést – jelezte Ákos Tamás. Úgy fogalmazott: ebben a helyzetben az inkumbens szereplők "magukra vethetnek", nem elég a múltbeli stabilitásra és méretre építeni, hanem meg kell találniuk, miben tudnak különbözni a piac többi szereplőjétől.

Címlapkép forrása: Portfolio