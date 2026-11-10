4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kilowattok harca: miért csúszhat le Magyarország a régiós AI–versenyben?
Ügynökalapú AI a pénzügyi szektorban: óriási a szakadék a vágyak és a valóság között
Bank

Ügynökalapú AI a pénzügyi szektorban: óriási a szakadék a vágyak és a valóság között

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelentős szakadék tátong a pénzügyi szektor AI-jal kapcsolatos vágyai és elképzelései, illetve a compliance és a biztonsági elvárások által kijelölt valós mozgástér között – értettek egyet a Portfolio Bank Technology 2026 konferencia agentic AI-ról szóló panelbeszélgetésének résztvevői. Az AI ettől függetlenül olcsóbbá teheti a szolgáltatásokat, ugyanakkor sok munkahelyet is kiválthat. Alkalmazását ugyanakkor megnehezíti, hogy működése nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegű.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Dojcsák Dániel (Shiwaforce) által moderált beszélgetésen többek között szó esett arról, hogy

az AI olcsóbbá teheti a szolgáltatásokat, ugyanakkor sok munkahelyet is kiválthat

a pénzügyi szektorban. A résztvevők szerint a felhőszolgáltatások ára a jövőben indokolt módon emelkedhet, az MNB szabályozói hozzáállása pedig nem eleve szigorú, hanem inkább kifinomult és kockázatalapú. Elhangzott az is, hogy az emberi tényezők szerepe ezen a területen sokszor méltatlanul háttérbe szorul.

Both András (MBH Bank) szerint a bank rendkívül sok rendszerrel dolgozik, és szinte minden üzleti területnek megvannak a maga jogos elképzelései az AI hasznosításáról. A vágyak azonban gyakran távol állnak attól, ami compliance- és felügyeleti szempontból ténylegesen megvalósítható. Mint mondta, a digitális fejlesztések mára annyira felgyorsultak, hogy technológiai értelemben akár naponta új megoldásokat lehetne közzétenni. A valódi kérdés azonban az, hogy ezek

Még több Bank

Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban

Betörnek az AI-ügynökök a bankokba - De hogyan menedzselhetjük őket?

Négy banknál érhető már el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt vannak a feltételek

miben és hogyan könnyítik meg az ügyfelek életét.

Prokop Péter az Uniqa Biztosító képviseletében arról beszélt, hogy a helyzet ambivalens: miközben bizonyos megoldásaik kifejezetten élenjárók, más rendszereik elavultak – akár ugyanazon end-to-end folyamaton belül is. Egy biztosító gyakran olyan legacy rendszerekre támaszkodik, amelyek mellett egy AI-fejlesztés sokszor kockázatosnak tűnhet. Az Uniqa ugyanakkor a meglévő rendszerek integrációja nélkül, mesterséges intelligencia segítségével alakította át end-to-end kárrendezési folyamatát. A megoldással már több ezer kárt rendeztek, és a kárrendezési költségek harmadukra csökkenthetők, miközben a szükséges munkaerő 40-45 százaléka kiváltható 2028-tól. Az így elért

hatékonyságjavulást a biztosító az árazási és szolgáltatási versenyképesség erősítésére fordítaná.

Prokop szerint ma már az is kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme ezeket az új megoldásokat a régi rendszerekbe integrálni.

Mádi Gábor, a Shiwaforce szakértője elsősorban az akadályokra és a kockázatokra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, el kell kerülni az állami digitalizáció korábbi hibáit, amikor sok esetben a beszkennelt és kinyomtatott dokumentumok jelentették magát a digitalizációt. Gyakran az is kiderül, hogy egy adott problémára nem feltétlenül az AI alkalmazása a megfelelő válasz. Emellett

a banktitok és a bankbiztonság is komoly korlátokat szab, ezért nem lehet minden folyamatot kizárólag ágensekre bízni.

Kada Zsolt (MNB) arról beszélt, hogy a bankszektorban kiszámítható, stabil és robusztus folyamatokra van szükség.

Az AI alkalmazását ugyanakkor megnehezíti, hogy működése nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegű.

Ez különösen fontossá teszi a visszaállíthatóság biztosítását, valamint a kockázatok alapos és körültekintő értékelését. Kada szerint a technológiai fejlődésnek felelős keretek között kell végbemennie, az AI világában azonban nincsenek kész sablonok: az elveket és folyamatokat use case-enként kell kialakítani. Hangsúlyozta: önmagában a cutting edge technológia nem lehet stratégia.

Strén Gábor, az Amazon Web Services szakértője szerint a felhőszolgáltatók és a big tech vállalatok fejlesztései szükségszerűen valós piaci és ügyféligényekből indulnak ki. Éppen ezért minden fejlesztésnél kulcsfontosságú, hogy a kiindulópont egy valódi probléma legyen. A hosszú távú fejlődés szerinte azon múlik, hogy ha egy vállalat valamit felhőbe visz, azt folyamatosan modernizálja és hatékonyabbá tegye. Ugynakkor

az AI radikálisan átrajzolhatja a költség- és kockázati struktúrákat, és a szoftveripart is alapjaiban alakíthatja át.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Fintech kihívó lép Magyarországra, felpörög az AI-boom a bankszektorban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility