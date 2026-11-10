Ügynökalapú AI a pénzügyi szektorban: óriási a szakadék a vágyak és a valóság között

Jelentős szakadék tátong a pénzügyi szektor AI-jal kapcsolatos vágyai és elképzelései, illetve a compliance és a biztonsági elvárások által kijelölt valós mozgástér között – értettek egyet a Portfolio Bank Technology 2026 konferencia agentic AI-ról szóló panelbeszélgetésének résztvevői. Az AI ettől függetlenül olcsóbbá teheti a szolgáltatásokat, ugyanakkor sok munkahelyet is kiválthat. Alkalmazását ugyanakkor megnehezíti, hogy működése nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegű.

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A Dojcsák Dániel (Shiwaforce) által moderált beszélgetésen többek között szó esett arról, hogy

az AI olcsóbbá teheti a szolgáltatásokat, ugyanakkor sok munkahelyet is kiválthat

a pénzügyi szektorban. A résztvevők szerint a felhőszolgáltatások ára a jövőben indokolt módon emelkedhet, az MNB szabályozói hozzáállása pedig nem eleve szigorú, hanem inkább kifinomult és kockázatalapú. Elhangzott az is, hogy az emberi tényezők szerepe ezen a területen sokszor méltatlanul háttérbe szorul.

Both András (MBH Bank) szerint a bank rendkívül sok rendszerrel dolgozik, és szinte minden üzleti területnek megvannak a maga jogos elképzelései az AI hasznosításáról. A vágyak azonban gyakran távol állnak attól, ami compliance- és felügyeleti szempontból ténylegesen megvalósítható. Mint mondta, a digitális fejlesztések mára annyira felgyorsultak, hogy technológiai értelemben akár naponta új megoldásokat lehetne közzétenni. A valódi kérdés azonban az, hogy ezek

miben és hogyan könnyítik meg az ügyfelek életét.

Prokop Péter az Uniqa Biztosító képviseletében arról beszélt, hogy a helyzet ambivalens: miközben bizonyos megoldásaik kifejezetten élenjárók, más rendszereik elavultak – akár ugyanazon end-to-end folyamaton belül is. Egy biztosító gyakran olyan legacy rendszerekre támaszkodik, amelyek mellett egy AI-fejlesztés sokszor kockázatosnak tűnhet. Az Uniqa ugyanakkor a meglévő rendszerek integrációja nélkül, mesterséges intelligencia segítségével alakította át end-to-end kárrendezési folyamatát. A megoldással már több ezer kárt rendeztek, és a kárrendezési költségek harmadukra csökkenthetők, miközben a szükséges munkaerő 40-45 százaléka kiváltható 2028-tól. Az így elért

hatékonyságjavulást a biztosító az árazási és szolgáltatási versenyképesség erősítésére fordítaná.

Prokop szerint ma már az is kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme ezeket az új megoldásokat a régi rendszerekbe integrálni.

Mádi Gábor, a Shiwaforce szakértője elsősorban az akadályokra és a kockázatokra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, el kell kerülni az állami digitalizáció korábbi hibáit, amikor sok esetben a beszkennelt és kinyomtatott dokumentumok jelentették magát a digitalizációt. Gyakran az is kiderül, hogy egy adott problémára nem feltétlenül az AI alkalmazása a megfelelő válasz. Emellett

a banktitok és a bankbiztonság is komoly korlátokat szab, ezért nem lehet minden folyamatot kizárólag ágensekre bízni.

Kada Zsolt (MNB) arról beszélt, hogy a bankszektorban kiszámítható, stabil és robusztus folyamatokra van szükség.

Az AI alkalmazását ugyanakkor megnehezíti, hogy működése nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegű.

Ez különösen fontossá teszi a visszaállíthatóság biztosítását, valamint a kockázatok alapos és körültekintő értékelését. Kada szerint a technológiai fejlődésnek felelős keretek között kell végbemennie, az AI világában azonban nincsenek kész sablonok: az elveket és folyamatokat use case-enként kell kialakítani. Hangsúlyozta: önmagában a cutting edge technológia nem lehet stratégia.

Strén Gábor, az Amazon Web Services szakértője szerint a felhőszolgáltatók és a big tech vállalatok fejlesztései szükségszerűen valós piaci és ügyféligényekből indulnak ki. Éppen ezért minden fejlesztésnél kulcsfontosságú, hogy a kiindulópont egy valódi probléma legyen. A hosszú távú fejlődés szerinte azon múlik, hogy ha egy vállalat valamit felhőbe visz, azt folyamatosan modernizálja és hatékonyabbá tegye. Ugynakkor

az AI radikálisan átrajzolhatja a költség- és kockázati struktúrákat, és a szoftveripart is alapjaiban alakíthatja át.

Címlapkép forrása: Portfolio