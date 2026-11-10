Ügynökalapú AI a pénzügyi szektorban: óriási a szakadék a vágyak és a valóság között

A Dojcsák Dániel (Shiwaforce) által moderált beszélgetésen többek között szó esett arról, hogy
az AI olcsóbbá teheti a szolgáltatásokat, ugyanakkor sok munkahelyet is kiválthat
a pénzügyi szektorban. A résztvevők szerint a felhőszolgáltatások ára a jövőben indokolt módon emelkedhet, az MNB szabályozói hozzáállása pedig nem eleve szigorú, hanem inkább kifinomult és kockázatalapú. Elhangzott az is, hogy az emberi tényezők szerepe ezen a területen sokszor méltatlanul háttérbe szorul.
Both András (MBH Bank) szerint a bank rendkívül sok rendszerrel dolgozik, és szinte minden üzleti területnek megvannak a maga jogos elképzelései az AI hasznosításáról. A vágyak azonban gyakran távol állnak attól, ami compliance- és felügyeleti szempontból ténylegesen megvalósítható. Mint mondta, a digitális fejlesztések mára annyira felgyorsultak, hogy technológiai értelemben akár naponta új megoldásokat lehetne közzétenni. A valódi kérdés azonban az, hogy ezek
miben és hogyan könnyítik meg az ügyfelek életét.
Prokop Péter az Uniqa Biztosító képviseletében arról beszélt, hogy a helyzet ambivalens: miközben bizonyos megoldásaik kifejezetten élenjárók, más rendszereik elavultak – akár ugyanazon end-to-end folyamaton belül is. Egy biztosító gyakran olyan legacy rendszerekre támaszkodik, amelyek mellett egy AI-fejlesztés sokszor kockázatosnak tűnhet. Az Uniqa ugyanakkor a meglévő rendszerek integrációja nélkül, mesterséges intelligencia segítségével alakította át end-to-end kárrendezési folyamatát. A megoldással már több ezer kárt rendeztek, és a kárrendezési költségek harmadukra csökkenthetők, miközben a szükséges munkaerő 40-45 százaléka kiváltható 2028-tól. Az így elért
hatékonyságjavulást a biztosító az árazási és szolgáltatási versenyképesség erősítésére fordítaná.
Prokop szerint ma már az is kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme ezeket az új megoldásokat a régi rendszerekbe integrálni.
Mádi Gábor, a Shiwaforce szakértője elsősorban az akadályokra és a kockázatokra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, el kell kerülni az állami digitalizáció korábbi hibáit, amikor sok esetben a beszkennelt és kinyomtatott dokumentumok jelentették magát a digitalizációt. Gyakran az is kiderül, hogy egy adott problémára nem feltétlenül az AI alkalmazása a megfelelő válasz. Emellett
a banktitok és a bankbiztonság is komoly korlátokat szab, ezért nem lehet minden folyamatot kizárólag ágensekre bízni.
Kada Zsolt (MNB) arról beszélt, hogy a bankszektorban kiszámítható, stabil és robusztus folyamatokra van szükség.
Az AI alkalmazását ugyanakkor megnehezíti, hogy működése nem determinisztikus, hanem sztochasztikus jellegű.
Ez különösen fontossá teszi a visszaállíthatóság biztosítását, valamint a kockázatok alapos és körültekintő értékelését. Kada szerint a technológiai fejlődésnek felelős keretek között kell végbemennie, az AI világában azonban nincsenek kész sablonok: az elveket és folyamatokat use case-enként kell kialakítani. Hangsúlyozta: önmagában a cutting edge technológia nem lehet stratégia.
Strén Gábor, az Amazon Web Services szakértője szerint a felhőszolgáltatók és a big tech vállalatok fejlesztései szükségszerűen valós piaci és ügyféligényekből indulnak ki. Éppen ezért minden fejlesztésnél kulcsfontosságú, hogy a kiindulópont egy valódi probléma legyen. A hosszú távú fejlődés szerinte azon múlik, hogy ha egy vállalat valamit felhőbe visz, azt folyamatosan modernizálja és hatékonyabbá tegye. Ugynakkor
az AI radikálisan átrajzolhatja a költség- és kockázati struktúrákat, és a szoftveripart is alapjaiban alakíthatja át.
Címlapkép forrása: Portfolio
Egymás után tartóztatják le a korábbi kormánypárti politikusokat Magyarországon, megszólalt Magyar Péter
Világos választ küldött a Fidesz-KDNP-nek a miniszterelnök a politikai tisztogatások vádjára.
Történelmi rekordot döntött a számillió dolláros ékszerrablás: vádalkut kötött a hollywoodi filmbe illő bűntény elkövetője
Azóta sem tudni, hogy előkerült-e a zsákmány.
Négy banknál érhető már el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt vannak a feltételek
Az OTP és az MBH még nem fogad be kérelmeket.
Félrelépett az Nvidia vezére - Jöhet az afférrali, most lehet nagy pénzt keresni a tőzsdén?
Egy titkos viszony, ami megrengette a tőzsdét.
Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend
A vezérigazgató szerint szabad prédának nézték a vonatokat.
A világsztárok miatt volt rá szükség: látványos belső felújítás zajlik a Sportarénában
Elkészültek többek között a fellépőket kiszolgáló művészfalu öltözői és a produkciós iroda.
OTP: egyre több magyar tesz félre, de a legtöbben a rövid távú pénzügyi célokra koncentrálnak
Különös eredményeket hozott az OTP éves öngondoskodási kutatása.
A Magyar Telekom meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói megbízatását
2030. június 30-ig.
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.