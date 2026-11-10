Új fintech kihívó lép be Magyarországra: mesterséges intelligenciával újítaná meg a pénzügyeket

A hat évvel ezelőtt Lengyelországban alapított pénzügyi technológiai vállalat az elmúlt években jelentős nemzetközi terjeszkedést hajtott végre. A társaság 2021-ben szerezte meg lengyelországi licencét, amelyet az Európai Unió teljes területére megkapott, emellett elektronikuspénz-kibocsátói (EMI) engedéllyel rendelkezik az Egyesült Királyságban, Szingapúrban és Hongkongban is, az idei évben pedig felvásárolt egy bankot Ukrajnában. A 17 országban mintegy 700 munkavállalót foglalkoztató cég a bevétel alapján a legnagyobb elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyé vált Litvániában, ahol mintegy 60 fintech vállalkozás működik.
A vállalkozás kártyatranzakciós volumene a tavalyi évben elérte az 1,3 milliárd eurót, míg az idei évben a várakozások szerint meghaladja a 2 milliárd eurót.
A platform jelenleg 1,5 millió egyéni ügyfelet és 15 ezer vállalkozást szolgál ki.
A társaság elsődleges piacai közé Lengyelország, Ukrajna és Románia tartozik, miközben Németországban és Spanyolországban is növekedést tapasztalnak.
A lakossági üzletág három fő pillérre épül: a vásárlási élményre és devizaváltásra, a hűségprogramokra és azonnali pénzvisszatérítésekre (cashback), valamint a vásárlás utáni védelemre, amely biztosításokat és egyszerűsített chargeback (terhelési visszatérítési) eljárásokat foglal magában. A vállalati szegmensben a határon átnyúló e-kereskedelmet folytató kereskedőkre fókuszálnak, akiknek dinamikus valutakonverziót (DCC), több mint 40 fizetési módot, gyors kifizetéseket, kártyakibocsátási lehetőséget, valamint 35-nél is több devizanemet támogató üzleti számlákat biztosítanak. A lakossági ügyfelek körében a többdevizás számlák és kártyás fizetések mellett a készpénzbefizetések és -felvételek népszerűségének növekedése is megfigyelhető.
Nem áll szándékunkban a hagyományos bankok versenytársává válni, mivel nem nyújtunk hitel- vagy jelzálogtermékeket; célunk kizárólag a fizetési folyamatok hatékonyságának növelése és a meglévő pénzügyi infrastruktúra kiegészítése
– nyilatkozta a stratégiai igazgató.
A vállalkozás működésében kiemelt szerepet kap a mesterséges intelligencia alkalmazása. A fejlesztési, marketing- és ügyfélszolgálati folyamatokon túl
egy dedikált AI-ügynök gyűjti és elemzi a visszajelzéseket, az értékeléseket, az ügyfélszolgálati jegyeket és a felhasználói viselkedési adatokat.
Az algoritmus javaslatokat tesz és pontozza a termékfejlesztési ötleteket, a végső döntést azonban minden esetben a területért felelős üzleti döntéshozó hozza meg.
A magyarországi piacon három héttel ezelőtt indult el a cég teljes szolgáltatási kínálata.
A magyar piac mindenféle előzetes marketingtevékenység nélkül, teljesen organikus módon vált a tíz legfontosabb piacunk egyikévé, ami egyértelmű jelzést adott számunkra a helyi jelenlét elmélyítésére
– emelte ki Rynarzewski.
A magyar felhasználók körében az átlagosnál magasabb a devizaváltási funkciók használata, emellett a kártyás fizetések, a banki átutalások és a készpénzfelvételek a legnépszerűbb szolgáltatások. A Zen.com magyarországi tervei között szerepel a devizaváltásra épülő határon átnyúló vásárlási szolgáltatások bővítése, a nemzetközi értékesítést végző hazai e-kereskedőkkel való partnerségek kiépítése, valamint a helyi befektetési platformokkal való együttműködés a kártyás és fizetési szolgáltatások terén.
Címlapkép forrása: Portfolio
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