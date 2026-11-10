Új korszak kapujában a bankvilág: a mesterséges intelligencia hozhatja el a nagy áttörést

A mesterséges intelligencia alapú ügynökök gyors terjedése gyökeresen átalakítja a kereskedelmi folyamatokat, a kereséstől kezdve a termékek összehasonlításán át egészen a fizetésig – fejtette ki Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztési igazgatója a Portfolio Banking Technology konferencián. A szakember rámutatott: a kereskedelmi ökoszisztéma szereplőinek alkalmazkodniuk kell az úgynevezett ügynöki kereskedelemhez (agentic commerce), amelynek elterjedéséhez az adatbiztonság és a bizalom megteremtése a legkritikusabb tényező.

A mesterséges intelligencia nem elsősorban a keresési folyamat legelején veszi át az irányítást, hanem a konverzióhoz közeli szakaszokban, vagyis az összehasonlításnál és a végső döntésnél mutat egyre nagyobb befolyást

– emelte ki Juhász Katalin.

Ezért a kereskedőknek fel kell készíteniük rendszereiket arra, hogy az AI-ügynökök ne csak megtalálják, hanem értelmezzék is a termékeiket és szolgáltatásaikat, és beemeljék azokat a döntési listákra.

Az ügynöki kereskedelem fejlődésében három különálló szint különíthető el:

1. Első szint: Kockázatmentes keresés és tanácsadás, ahol a felhasználók természetes nyelvi alapon kommunikálnak az AI-val, amely javaslatokat tesz.

2. Második szint: Az ügynök már összeállítja a kosarat és kitölti a pénztári (checkout) űrlapot, de a végső jóváhagyást még az emberi felhasználó adja meg.

3. Harmadik szint: Teljesen autonóm működés, ahol az AI a felhasználó előzetes és folyamatos felhatalmazása alapján a fizetést is önállóan bonyolítja le.

Jelenleg a piacon működő éles megoldások döntő többsége az első és a második fázisba tartozik.

A régióban már működő, összetettebb feladatvégzésre képes éles példák között szerepel a Rohlik Group (a Kifli.hu anyavállalata) "Maja" nevű asszisztense. Ez a megoldás nemcsak recepteket ajánl a felhasználó igényei vagy a hűtő tartalmáról készült fotók alapján, hanem összeállítja a kosarat, és kezdeményezni tudja a megrendelést és a fizetési folyamatot is.

Amikor a folyamat eléri a fizetési szakaszt, a kockázatok növekedése miatt felértékelődik az adatvédelem és a biztonság. A felmérések szerint még a Z generációs fiatalok csaknem egyharmada is aggódik az adatai biztonsága és a tranzakciók védelme miatt az ügynöki kereskedelem használatakor.

Amint a pénz is bekerül a folyamatba, a bizalom, az azonosítás és az adatvédelem kérdése válik az egész ökoszisztéma legfontosabb feladatává, hiszen a skálázódás alapfeltétele a tranzakciók biztonsága

– hangsúlyozta a szakértő.

Az ügynöki kereskedelem terjedése a pénzügyi szektor minden szereplőjétől új fejlesztéseket követel meg:

Kártyakibocsátók (issuers): Biztosítaniuk kell, hogy kártyáik elsődleges opcióként (top of wallet) szerepeljenek az ügynököknél, és alkalmazkodniuk kell a megváltozott hűségprogramokhoz.

Elfogadók (acquirers): Új tranzakciós folyamatokat, ügynökazonosítást és kockázatkezelési szolgáltatásokat kell nyújtaniuk.

Kereskedők: Többcsatornás (omnichannel) élményt kell biztosítaniuk, és meg kell tudniuk különböztetni a kártékony botokat a valódi ügyféligényt képviselő AI-ügynököktől.