Alig, hogy beszállt, máris növeli részesedését Fáy Zsolt a Gránit Bankban

Újabb változás történt a Gránit Bank tulajdonosi és szavazati jogi struktúrájában. A bank rendkívüli tájékoztatása szerint a Fáy Zsolt érdekeltségébe tartozó FZS Mag Investment Kft., a Rostás Attila érdéekeltségébe tartozó ROA Mag Investment Kft. és a Salamon János érdekeltségébe tartozó Zarzarrosa Kft.
2026. november 4-ével megszüntette azt az együttműködési megállapodást, amely alapján a társaságok összehangoltan gyakorolták szavazati jogaikat a Gránit Bankban.
Fáy Zsolt szándékairól interjút készítettünk, itt olvasható:
A három társaság augusztus végén kötött együttműködést, amelynek értelmében a szavazati arányok számításánál egymás szavazatait is figyelembe kellett venni. Ennek alapján korábban az FZS Mag Investment Kft.-nél 9,8627 százalékos, a ROA Mag Investment Kft.-nél 4,9313 százalékos, míg a Zarzarrosa Kft.-nél 4,6355 százalékos szavazati arányt vettek figyelembe a „D” sorozatú elsőbbségi részvényekkel érintett döntések körében.
Az összehangolt szavazás megszűnésével ezek az arányok érdemben módosultak: az FZS Mag Investment közvetlen szavazati aránya 2,959 százalékra, a ROA Mag Investmenté 4,6355 százalékra csökkent, míg a Zarzarrosa részesedése lenullázódott ebben a körben.
A bejelentés szerint a Zarzarrosa Kft. november 4-én adásvételi szerződést kötött az FZS Mag Investmenttel, amelynek keretében 12 ezer törzsrészvényt és 7500 darab „D” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt adott el Fáy Zsolt társaságának. A részvények november 6-i jóváírásával az FZS Mag Investment részvényállománya 212 ezer törzsrészvényre és 132 500 darab „D” sorozatú elsőbbségi részvényre nőtt.
Ezzel a „D” sorozatú részvények szavazati elsőbbségével nem érintett döntések körében az FZS Mag Investment közvetlen szavazati aránya 5,2272 százalékra emelkedett, vagyis átlépte az 5 százalékos bejelentési küszöböt. A „D” sorozatú részvények elsőbbségével érintett döntéseknél ugyanakkor az FZS Mag Investment közvetlen szavazati aránya 1,7921 százalék, a ROA Mag Investmenté 1,5892 százalék, a Zarzarrosáé pedig 0 százalék lett.
A közlemény arra is kitér, hogy a ROA Mag Investment Kft. Gránit-részvényeinek FZS Mag Investment részére történő átruházása még folyamatban van, annak lezárását követően Fáy Zsolt cége további változásokról tesz majd bejelentést.
Az ügy előzménye, hogy Fáy Zsolt, a MagNet Bank alapító elnöke szeptemberben a Portfolio-nak adott interjúban arról beszélt: hosszabb távon fantáziát lát a MagNet és a Gránit Bank esetleges fúziójában, rövid és középtávon ugyanakkor szerinte az a cél, hogy mindkét pénzintézet hazai magántulajdonban maradjon. Akkor azt is hangsúlyozta, hogy vevőtársaival saját forrásból szálltak be a Gránit Bankba, és nem strómanjai senkinek.
Közgyűlés is lesz
A Gránit Bank Nyrt. igazgatósága
2026. december 10-én, csütörtökön 10 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze a Budapest Marriott Hotelbe.
A közgyűlés napirendjén új igazgatósági tag vagy tagok megválasztása, valamint díjazásuk megállapítása szerepel.
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2026. december 3., a közgyűlésen pedig azok a részvényesek, illetve meghatalmazottaik vehetnek részt, akiket legkésőbb a közgyűlést megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A részvényesek részvételi szándékukat lehetőség szerint december 3-án 17 óráig jelezhetik a társaság felé.
A regisztráció a közgyűlés napján 9 órakor kezdődik. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon, 11 órakor tartják meg, amely a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A kapcsolódó dokumentumok november 19-től érhetők el a GRÁNIT Banknál, valamint a bank, a BÉT és az MNB közzétételi felületein.
Címlapkép forrása: Portfolio
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