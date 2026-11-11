Bemutatkozott az új EXIM: hat feljelentés történt, hamarosan érkeznek az új programok

Hamarosan befejeződik az EXIM átvilágítása
Júliusban elindult az EXIM pénzügyi, jogi, céltartalék-képzési, operációs és döntéshozatali szempontú átvilágítása, amely a következő egy-két hétben fejeződik be. A vizsgálat a hitelportfólióra és a tőke minőségére is kiterjed. Hat feljelentés történt, ezek részleteiről azonban az intézmény nem tud kommunikálni, teljes ügyleti összegük így is mintegy 1200 milliárd forint.
A bank nem látja veszélyeztetve a prudenciális működést; mindössze egy-egy ügylet miatt van szükség pótlólagos céltartalék-képzésre.
Nincs szükség tőkepótlásra vagy addicionális likviditás bevonására, pótlólagos céltartalékot pedig mintegy 14 milliárd forint összegben kellett képezni – mondta el Kiss Zalán elnök-vezérigazgató.
Változik a működési modell
Ami az előző vezetéstől örökölt számokat illeti,
- a bank hitelállománya megközelítőleg 3200 milliárd forint, amivel az EXIM az egyik legjelentősebb vállalatfinanszírozó Magyarországon; ez 2015 óta 350%-os növekedést jelent,
- a tőkeági kitettség 290 milliárd forint,
- a bank exporthitel-ügynökségi létéből fakadó kitettsége 90% feletti szintről 30% környékére csökkent eközben, mivel a Covid, a háború és más okok miatt felerősödtek a gazdaságélénkítő, valamint a kormány által preferált, túlnyomóan belföldi fókuszú programok. Ezen változtatnának:
Az EXIM visszatérne az export credit agency (ECA) funkcióhoz, ismét előtérbe helyezve a Hazai cégek nemzetközi versenyképességének a támogatását.
Ennek egyik eleme, hogy ne csak hitelági kitettséggel vállaljanak szerepet, hanem a saját hitelbiztosító, az elmúlt években stagnálást mutató, rendkívül koncentrált portfóliójú MEHIB aktivizálásával is javítsák a vállalatok külpiaci esélyeit. Lecserélik a biztosító core rendszerét, és új biztosítási termékek bevezetését is tervezik.
Az EXIM célkitűzése
Két fő célt említett Kiss Zalán:
- a kkv-szektor támogatását annak érdekében, hogy a cégek kellően versenyképesek és innovatívak legyenek a külpiacra való kilépéshez: a portfólió 87%-a eddig is ezt a célcsoportot fedte le, ezentúl azonban kifejezetten az exportképesség előszobájában lévő vállalatokat, illetve a már exportáló, de még nem kellően erős cégeket segítenék,
- valamint olyan nemzetközi projektek támogatását, amelyek magyar beszállítókat, know-how-t és tudást csatornáznak be, és amelyekben az EXIM multilaterális intézményekkel, exporthitel-ügynökségekkel és kereskedelmi bankokkal társfinanszírozóként vagy biztosítóként tud részt venni.
A nemzetközi ECA-k jó gyakorlatait áttekintve azt találták, hogy vannak bizonyos szűk keresztmetszetek, amelyek akadályozzák a lehető legszélesebb ügyfélkör elérését a célcsoporton belül. Ezek például a minimális magyar hányadra vonatkozó elvárások, a belföldi hányad elvárásában a magyar EXIM például a legszigorúbb a nemzetközi mezőnyben (az átlaghoz szeretnék ezt közelíteni), ami nehezíti a nemzetközi szindikátusba való belépést.
Kiss Zalán említette azt is, hogy a vállalatfinanszírozó és külpiaci tevékenységet ösztönző intézmények ökoszisztéma helyett „silóalapon” működtek: tevékenységük számos átfedést mutatott, és gyakran csak árazási alapon dőlt el, hogy az ügyfelek melyiket vették igénybe.
A jövőben a lehető legkisebb versenyre és átfedésre törekednek ezekkel az intézményekkel.
Ez az MFB-vel, a HEPA-val és a Garantiqa-programokkal való együttműködésre vonatkozik talán a leginkább.
A kereskedelmi bankokkal való együttműködés
Az EXIM Kiss Zalán szerint nem szeretne
- a kereskedelmi bankokkal versenyezni,
- kizárólag volumenalapon finanszírozni,
- illetve arra fókuszálni, hogy az államilag allokált forrást a lehető leggyorsabban kihelyezze.
Az ügyfelekkel a kereskedelmi bankok vannak a legszorosabb kapcsolatban: ők ismerik a legjobban nemcsak üzleti lehetőségeiket, hanem finanszírozási igényeiket is. A kereskedelmi bankok hitelezési képessége és hajlandósága adott, ezért az EXIM elsősorban ennek megvalósítását szeretné segíteni.
Ezért megkezdődött az egyeztetés a bankszövetséggel és a bankokkal a jövő évre tervezett finanszírozási programok paramétereiről,
amelyben az EXIM és a piac egyaránt kockázatot és felelősséget vállal. Az említett nagyobb projektekben is együttműködést terveznek a kereskedelmi bankokkal.
Nemzetközi megállapodások
A múlt héten az EXIM 100 millió eurós zöldhitelkeret-megállapodást írt alá az Európai Beruházási Bankkal (EIB). A konstrukció olcsóbb finanszírozást nyújt a kkv-szektornak, és zöld beruházásokra, energiafejlesztésekre, valamint a zöld átállás támogatására fordítható. Ugyanezt a célt szolgálná az EBRD-vel való együttműködés is.
A nemzetközi ügyletekbe való belépéshez fontos a külföldi EXIM-ekkel való együttműködés is. Kifejezetten szoros a kapcsolat a lengyel és a cseh EXIM-mel, amelynek része az ukrajnai projektekben való esetleges részvétel is.
Az EXIM Investen keresztül 290 milliárd forintnyi tőkekihelyezés valósult meg eddig.
A tőkebefektetési elképzelések fontos területe az infrastruktúra, az energetika és a védelmi ipar. E téren 100%-ban nemzetközi alapkezelőkkel és intézményekkel terveznek együttműködni, akár a környező országok magántőkéjét is mozgósítva. A tőkebefektetési láb tehát katalizátorszerepet töltene be: célja, hogy minél több régiós magántőkét vonjon be, a lehető legtranszparensebb és legprudensebb módon. Mindeközben
A legfontosabb az lesz az exim számárA, hogy egy-Egy befektetés mögé a lehető legtöbb magyar beszállítót és alvállalkozót tudják becsatornázni.
Termékek
A 900 milliárd forintos Demján Sándor Programban az év utolsó hónapjára 90–95 milliárd forintnyi szabad keret maradt az EXIM-nél. Erre a programelemre az EXIM könnyítést vezetett be: a beruházási és az ahhoz kapcsolódó forgóeszközhitelek kamatát 1 százalékponttal csökkentették, a felhasználási körből pedig kivették azokat az elemeket, amelyek nem új beruházásokat ösztönöznek, például a refinanszírozást, a befejezett beruházásokat, az ingatlanvásárlást, valamint az ingatlanvásárlási célú M&A-tranzakciókat. Arra számítottak, hogy a keret lassabb ütemben fogy majd el, ehhez képest
egy nap alatt annyi igény érkezett be, amennyi lefedi a 93 milliárd forintos keretösszeget,
több mint 100 igényléssel. Ez arra utal, hogy viszonylag nagyobb összegű, már jól előkészített beruházási célokról van szó.
Ami a jövő évi programokat illeti, ugyanígy minden olyan hitelcélt kivesznek, amely nem új beruházásokat kíván ösztönözni. A zöld eszközök finanszírozása továbbra is kiemelt cél marad, a lízing pedig ugyanúgy elérhető lesz a finanszírozási eszközök között, mint a bankhitel. A program meghirdetése januárban várható, az igényeket pedig várhatóan februártól lehet majd benyújtani.
A kampányszerű programokat kerülni szeretnék, vagyis nem olyan hitelek bevezetését tervezik, amelyek néhány nap vagy hét alatt elfogynak. A beruházási célok megvalósításához ugyanis kiszámítható, egész évben elérhető finanszírozási lehetőségekre van szükség.
A jövő évi program összegét érintő kérdésre Kiss Zalán elmondta:
várhatóan 70 milliárd forint körüli összeget fognak tőkefinanszírozásra fordítani, és reálisan 400-500 milliárd körül lehet a jövő évi refinanszírozási hitelprogramok összege,
ezen felül az OECD árazási szabályai alapján kihelyezett és a nagy egyedi ügyletekben való részvétel is várható a EXIM-től.
Címlapkép forrása: Portfolio
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