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Elszálltak az AI-költségek: bajba kerülhetnek a bankok a mesterséges intelligencia miatt
Bank

Elszálltak az AI-költségek: bajba kerülhetnek a bankok a mesterséges intelligencia miatt

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Világszerte komoly kihívás elé állítja a bankokat az AI-ügynökök ugrásszerűen növekvő költsége. A McKinsey éves globális bankpiaci jelentése szerint az ezeket működtető tokenekre fordított kiadások könnyen elérhetik a pénzintézetek teljes bérköltségének az ötödét. A pénzintézetek ezért kénytelenek új módszerekkel kordában tartani a technológiával járó kiadásokat, miközben az ügyfelek minden korábbinál gyorsabban szoknak hozzá az új megoldásokhoz - írta meg a Reuters.
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A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kiadások felügyeletét a pénzintézeteknél új, kifejezetten a technológia pénzügyi üzemeltetésére (AI FinOps) szakosodott csapatok vették át. A szektorban kezdetben úgy próbálták visszafogni a költségeket, hogy a munkavállalók kéréseit azok összetettsége alapján irányították a különböző MI-modellekhez.

Vik Sohoni, a McKinsey szenior partnere és a jelentés egyik szerzője a Reutersnek adott interjújában rámutatott, hogy ez a megközelítés az önálló AI-ügynökök esetében már nem működik. Mivel ezek a szoftverek egymással kommunikálnak a feladatok elvégzése közben,

a felhasznált tokenek száma – és ezzel együtt a számla végösszege – rendkívül gyorsan felszökik.

A pénzintézetek ezért egyre inkább megválogatják, milyen területeken vetik be az ügynökalapú rendszereket, és csak a legmagasabb várható megtérülést ígérő folyamatokra összpontosítanak. Míg a hatékonyság növekedéséből fakadó megtakarításokat viszonylag könnyű mérni, a bankok ma már egyre inkább a technológia által generált bevételnövekedést vizsgálják, hogy eldöntsék, hol indokolt a magasabb ráfordítás.

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A lakossági ügyfelek közben a korábbi technológiai újításoknál jóval gyorsabban veszik birtokba az új eszközöket. A tanácsadó cég várakozásai szerint az AI-ügynökök három éven belül széles körben elterjednek majd, szemben a mobilinternettel, amelynek öt-tíz évre volt szüksége ugyanahhoz. Egy 46 ezer lakossági ügyfél körében végzett globális felmérés szerint a legtöbben már most is használják a technológiát a banki szolgáltatások összehasonlítására, a magasabb hozamú megtakarítási számlák felkutatására, valamint a hitelek kiváltására vagy adósságrendezésre. Az MI-t használók 72 százaléka egy konkrét pénzügyi feladatot már rábízna egy banki ügynökre, az önállóan jóváhagyható tranzakciók értékét azonban 500 dollárban maximalizálnák. Az érdeklődést jól mutatja, hogy a Meta Muse nevű ügynökét az indulást követő első 22 napban ötmilliószor töltötték le az Egyesült Államokban.

Bár az MI-ügynökök segíthetnek a bankoknak a bevételek növelésében és a költségek csökkentésében, a nyereségességet ronthatja, ha ezek a szoftverek automatikusan átcsoportosítják a betéteket a nem kamatozó számlákról a magasabb hozamot kínáló konstrukciókba. Ennek a hatása egyelőre korlátozott, mivel a legtöbb pénzintézet jelenleg blokkolja, hogy külső MI-ügynökök tranzakciókat hagyjanak jóvá a saját rendszereiken belül.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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