Megemelte eredményvárakozását a német pénzügyi óriás

Rekorderedményről számolt be az idei év első kilenc hónapja után a német Allianz pénzügyi és biztosítási csoport, ezért a vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó eredményvárakozását.

Financial Intermediation Conference 2026 Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.

A német székhelyű pénzügyi szolgáltató szerdai közlése szerint az év első kilenc hónapjában 14,1 milliárd eurós működési eredményt ért el, ami új csúcsot jelent a cég történetében.

A kiemelkedő teljesítmény hatására

az Allianz módosította az idei év egészére vonatkozó előrejelzését.

A vállalat 18,6 milliárd euróra emelte a várt éves működési eredmény célsávjának felső határát. Korábban a cég vezetése még 17,4 milliárd euróval számolt ezen a soron, plusz-mínusz egymilliárd eurós lehetséges eltéréssel.

Forrás: Reuters

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