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Megemelte eredményvárakozását a német pénzügyi óriás
Bank

Megemelte eredményvárakozását a német pénzügyi óriás

Portfolio
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Rekorderedményről számolt be az idei év első kilenc hónapja után a német Allianz pénzügyi és biztosítási csoport, ezért a vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó eredményvárakozását.
Financial Intermediation Conference 2026
Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.
Információ és jelentkezés

A német székhelyű pénzügyi szolgáltató szerdai közlése szerint az év első kilenc hónapjában 14,1 milliárd eurós működési eredményt ért el, ami új csúcsot jelent a cég történetében.

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A kiemelkedő teljesítmény hatására

az Allianz módosította az idei év egészére vonatkozó előrejelzését.

A vállalat 18,6 milliárd euróra emelte a várt éves működési eredmény célsávjának felső határát. Korábban a cég vezetése még 17,4 milliárd euróval számolt ezen a soron, plusz-mínusz egymilliárd eurós lehetséges eltéréssel.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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