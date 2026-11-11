Rábólintott a jegybank a hatalmas bankfúzióra, de kemény feltételeket szabtak

Az Intesa Sanpaolo azt követően tette közzé a vételi ajánlat tájékoztatóját, hogy az olasz tőkepiaci felügyelet, a Consob jóváhagyta a dokumentumot. A részvényesek számára az elfogadási időszak november 24-én veszi kezdetét.
A befektetői tájékoztatóból kiderül, hogy
az EKB a 38,5 milliárd dolláros ügylet engedélyezésekor több kiegészítő feltételt is szabott.
A jegybank előírása szerint
- az Intesának olyan tőkepuffereket kell fenntartania, amelyek arányban állnak a tranzakció összetettségével és a végrehajtási kockázatokkal.
- Emellett a pénzintézetnek az ügylet lezárását követő hat hónapon belül be kell nyújtania egy részletes integrációs tervet is.
Az Intesa jelenlegi osztalékpolitikája szerint a nyereség 75 százalékát fizetik ki készpénzes osztalékként a részvényeseknek. Ezenfelül a profit további legfeljebb 20 százalékát fordíthatják sajátrészvény-visszavásárlásra, erről azonban minden évben külön döntenek az aktuális pénzügyi eredmények ismeretében.
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