Rábólintott a jegybank a hatalmas bankfúzióra, de kemény feltételeket szabtak

Financial Intermediation Conference 2026 Idén újra szakmai konferencia a hitelközvetítés jelenéről és jövőjéről a Portfolio.hu és a legnagyobb közvetítő partnereket tömörítő Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) együttműködésében, ahol minden oldal (közvetítők, bankok, hatóságok) képviselteti magát.

Az Intesa Sanpaolo azt követően tette közzé a vételi ajánlat tájékoztatóját, hogy az olasz tőkepiaci felügyelet, a Consob jóváhagyta a dokumentumot. A részvényesek számára az elfogadási időszak november 24-én veszi kezdetét.

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A befektetői tájékoztatóból kiderül, hogy

az EKB a 38,5 milliárd dolláros ügylet engedélyezésekor több kiegészítő feltételt is szabott.

A jegybank előírása szerint

az Intesának olyan tőkepuffereket kell fenntartania, amelyek arányban állnak a tranzakció összetettségével és a végrehajtási kockázatokkal.

kell fenntartania, amelyek arányban állnak a tranzakció összetettségével és a végrehajtási kockázatokkal. Emellett a pénzintézetnek az ügylet lezárását követő hat hónapon belül be kell nyújtania egy részletes integrációs tervet is.

Az Intesa jelenlegi osztalékpolitikája szerint a nyereség 75 százalékát fizetik ki készpénzes osztalékként a részvényeseknek. Ezenfelül a profit további legfeljebb 20 százalékát fordíthatják sajátrészvény-visszavásárlásra, erről azonban minden évben külön döntenek az aktuális pénzügyi eredmények ismeretében.

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