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Rábólintott a jegybank a hatalmas bankfúzióra, de kemény feltételeket szabtak
Bank

Rábólintott a jegybank a hatalmas bankfúzióra, de kemény feltételeket szabtak

Portfolio
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Óvatos osztalékfizetési politikát kért az Európai Központi Bank az Intesa Sanpaolo olasz pénzintézettől, miután jóváhagyta a Monte dei Paschi di Siena 34,5 milliárd euró értékű felvásárlását. A felügyeleti szerv emellett megfelelő tőkepufferek fenntartását és egy részletes integrációs terv kidolgozását is előírta a bank számára - jelentette a Reuters.
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Az Intesa Sanpaolo azt követően tette közzé a vételi ajánlat tájékoztatóját, hogy az olasz tőkepiaci felügyelet, a Consob jóváhagyta a dokumentumot. A részvényesek számára az elfogadási időszak november 24-én veszi kezdetét.

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  • az Intesának olyan tőkepuffereket kell fenntartania, amelyek arányban állnak a tranzakció összetettségével és a végrehajtási kockázatokkal.
  • Emellett a pénzintézetnek az ügylet lezárását követő hat hónapon belül be kell nyújtania egy részletes integrációs tervet is.

Az Intesa jelenlegi osztalékpolitikája szerint a nyereség 75 százalékát fizetik ki készpénzes osztalékként a részvényeseknek. Ezenfelül a profit további legfeljebb 20 százalékát fordíthatják sajátrészvény-visszavásárlásra, erről azonban minden évben külön döntenek az aktuális pénzügyi eredmények ismeretében.

intesa
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Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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