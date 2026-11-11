Új pénzügyi tanácsadói hálózatot indít a magyar nagybank

Magyarországon az elsők között vezeti be az Intesa Sanpaolo új tanácsadási modelljét.

A program hosszú távú célja, hogy közel egymillió ügyfél számára nyújtson személyre szabott szolgáltatásokat mintegy 1200 pénzügyi tanácsadó és 2500 ügyfélkapcsolati szakember összehangolt munkája segítségével. Az Intesa Sanpaolo a következő években fokozatosan vezeti be az új modellt nemzetközi bankhálózatában – közölte a CIB Bank.

Az új pénzügyi tanácsadói hálózat az Intesa Sanpaolo Csoport egyik olasz tagja, a Fideuram üzleti modelljének a sikerére épül, a tervek szerint a későbbiekben a magyarországi hálózat olyan fejlett technológiai platformokra fog majd épülni, mint például a BlackRock Aladdin Wealth rendszere, emellett bevált kockázatelemzési modellekre támaszkodik majd.

Az új tanácsadói hálózat révén a hitelintézet ügyfelei a jövőben még könnyebben hozzáférhetnek a CIB Bank és az Intesa Sanpaolo Csoport által kínált megtakarítási, befektetési, biztosítási és vagyonépítési megoldások széles köréhez – közölték, azt ígérve, az új modell nagyobb rugalmasságot, magas szintű személyre szabott kiszolgálást és hosszú távú tanácsadói támogatást jelent az ügyfelek számára.

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