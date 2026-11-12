Fáy Zsolté lett a szavazati jogok csaknem 10 százaléka a Gránit Bankban

A MagNet Bank elnökeként ismert Fáy Zsolt tulajdonában álló FZS Mag Investment egy szerda esti BÉT-közlemény szerint értesítette a Gránit Bank igazgatóságát, hogy lezárult a Rostás Attila érdekeltségébe tartozó ROA Mag Investment Kft. tulajdonában álló részvények átruházása a társaság számára. Ez 188 000 darab törzsrészvényt és 117 500 darab „D” sorozatú, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító elsőbbségi részvény átruházást jelentette.

Fáy Zsolt cége így a Gránit Bankban összesen 400 000 darab törzsrészvénnyel és 250 000 darab „D” sorozatú, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget biztosító elsőbbségi részvénnyel rendelkezik, ami

3,3814%-os tulajdoni hányadot és 9,8627%-os szavazati jogot biztosít számára.

Fáy Zsolt mellett Erőss János korábbi MFB-vezérigazgató is részesedést vásárolt nemrég a Gránit Bankban a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó TiberisDigital Kft.t-től. Mivel azonban ez a korábbi bejelentés szerint az alaptőkében 20,48%-os, a szavazati jogokban 30,22%-os részesedést testesít meg, 10% feletti tranzakcióként az MNB engedélyéhez kötött, ami még nem érkezett meg.

Fáy Zsolttal készült korábbi interjúnk itt olvasható:

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Címlapkép forrása: Portfolio