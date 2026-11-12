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Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített
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Hasít a KBC, a magyar leánybank is szépen teljesített

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Az egy évvel korábbit 14%-kal meghaladó, 1,14 milliárd eurós nyereséggel és erős pénzügyi eredményekkel zárta a harmadik negyedévet a belga KBC Csoport. A pénzintézet nettó kamat- és díjbevételei egyaránt növekedtek éves összevetésben, miközben a hitelezési volumen bővült, a költséghatékonyság pedig javult. A nemzetközi piacok üzletág is jól teljesített, és a régiós szinten elért 280 millió eurós nettó eredményből a magyarországi érdekeltség, a K&H vette ki a legnagyobb részt 150 millió eurós negyedéves profittal.

A bankcsoport nettó kamatbevétele éves bázison 16 százalékkal emelkedett, és ha kiszűrjük a 365.bank és a Business Lease nemrégiben lezárt felvásárlásának hatását, az organikus növekedés 14 százalékos volt. Negyedéves alapon – az inflációkövető kötvényekből származó, jelentősen alacsonyabb kamatbevételt nem számolva – 1 százalékos volt a bővülés.

A nettó kamatmarzs 2,17 százalékot ért el, ami az előző negyedévhez képest 6 bázispontos csökkenést, éves összevetésben viszont 12 bázispontos javulást jelent.

Az ügyfélhitelek állománya organikusan 2 százalékkal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva, éves szinten pedig 7 százalékkal bővült. Ezzel szemben az ügyfélbetétek állománya negyedéves alapon 1 százalékkal mérséklődött, elsősorban a szezonális hatások, a lakossági állampapír-kibocsátások, valamint a vagyonkezelési termékek felé történő elmozdulás miatt, ám éves összevetésben így is 3 százalékkal gyarapodott.

Jól teljesített a vagyonkezelési és a biztosítási üzletág is. A nettó díj- és jutalékbevételek negyedéves szinten 2, éves alapon pedig 9 százalékkal emelkedtek, miközben a kezelt vagyon egy év alatt 13 százalékkal bővült. A biztosítási szolgáltatások eredménye 158 millió eurót tett ki, ami elmarad az előző negyedévi 170 milliótól, de felülmúlja az egy évvel korábbi 142 millió eurót. Ebből a nem-életbiztosítási ág 86 millió, az életbiztosítási pedig 72 millió eurót hozott. A nem-életbiztosítások értékesítése 9 százalékkal ugrott meg éves bázison, a kombinált hányad pedig az év első kilenc hónapjában kiválónak számító, 87 százalékos szinten állt, akárcsak 2025 egészében.

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A működési költségek – a banki és biztosítási különadók nélkül számolva – negyedéves összevetésben 3, éves szinten pedig 9 százalékkal nőttek. Az év első kilenc hónapjában a költség-bevétel arány 43 százalékra javult a 2025-ös teljes évi 46 százalékról, míg a különadók kiszűrésével ez a mutató 40 százalékot ért el. Maguk a bank- és biztosítási adók 59 millió eurót tettek ki a harmadik negyedévben.

A hitelezési veszteségek miatti értékvesztés 114 millió euróra rúgott a harmadik negyedévben. Ebből 103 millió euró közvetlenül a hitelportfólióhoz kapcsolódott – ami jelentős ugrás az előző negyedévi 53 millióhoz képest –, további 11 millió eurót pedig a geopolitikai és makrogazdasági bizonytalanságokra képzett céltartalék növelésére fordítottak. Az első kilenc hónapra vetített kockázati költség ráta – a rendkívüli tartalékok és a 365.bank akvizíciójának hatása nélkül – mindössze 0,12 százalék volt, szemben a tavalyi 0,13 százalékkal. A nem hitelezési célú eszközök után elszámolt, szoftverekhez kapcsolódó értékvesztés 24 millió eurót tett ki.

Összességében az egy évvel korábbit 14%-kal meghaladó, 1,14 milliárd eurós nyereséggel és erős pénzügyi eredményekkel zárta a harmadik negyedévét a KBC Csoport,

így idén már 2,85 milliárd eurónál jár, szemben az egy évvel korábbi 2,57 milliárddal.

A nemzetközi piacok üzletág is jól teljesített, és a régiós szinten elért 280 millió eurós nettó eredményből a magyarországi leányvállalat vette ki a legnagyobb részt 150 millió eurós profittal.

A csoport tőke- és likviditási helyzete továbbra isstabil, az elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (CET1) 14,6 százalékon, a likviditásfedezeti mutató (LCR) 157 százalékon, a nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR) pedig 131 százalékon állt.

A nemzetközi piacokat tömörítő üzletág összesen 280 millió eurós nettó eredménnyel zárta a negyedévet, ami 17 százalékos növekedés az előző három hónaphoz képest.

A nyereség motorja a magyarországi operáció volt 150 millió eurós profittal,

míg Bulgária 103 millió, Szlovákia pedig 27 millió euróval járult hozzá az eredményhez (utóbbiban a friss felvásárlások 6 millió eurót hoztak). Az üzletág kiváló teljesítményét a magasabb kamat-, biztosítási és kereskedési bevételek mellett az is támogatta, hogy csökkentek az értékvesztési leírások, miután az előző negyedévet még jelentősen terhelték a magyarországi lakossági kamatstop meghosszabbítása miatt elszámolt szerződésmódosítási veszteségek.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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