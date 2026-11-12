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Tömegek esnek el a 3%-os hiteltől, de olyan változás készül, amivel mindenki nagyot nyerhet
Bank

Tömegek esnek el a 3%-os hiteltől, de olyan változás készül, amivel mindenki nagyot nyerhet

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Legalább a harmadával szűkítheti a Wekerle Pluszra való átállás a kamattámogatott lakáshitelre jogosultak körét, így a teljes lakáspiac az idei 3000 milliárd forintos új volumenről 1800-2200 milliárd forintra eshet vissza - derült ki az előrejelzésekből a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) és a Portfolio közös konferenciáján szerda délután. A kihelyezett lakáshitelek fele jövőre már piaci kamatozású kölcsön lehet, akár 5% környékére csökkenő kamatokkal, erősödő digitalizációval. Jó hír, hogy az új kormány és a MNB vezetése is nyitottabbnak tűnik a korábbinál a hitelközvetítői piac modernizációs javaslataira; ez gyorsabb, egyszerűbb és gördülékenyebb ügyintézést ígér a hitelfelvevőknek is.

A kifutó Otthon Start értékelése: nem volt egészséges

A konferencián kiemelt figyelmet kapott a kivezetés alatt álló Otthon Start Program (OSP). Sándorfi Balázs, a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége (FPKOSZ) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy

az OSP LAKÁSárfelhajtó és hitelfelvételt ösztönző hatással egyaránt bírt,

hiszen 2025 június végétől 2026 szeptemberig 12%-kal, Budapesten 7%-kal emelkedtek a lakásárak, miközben a hitelek összegaránya a lakástranzakciók összértékén belül 22%-ról 47%-ra nőtt. A szerződések számában a program ugyanakkor nem hozott „borzasztóan nagy” növekedést. Egy érdekes összefüggésre is rávilágított: 2024 első negyedéve és 2026 második negyedéve között a lakásárak 50%-kal emelkedtek, de a tranzakciós érték csak 17%-kal nőtt, ami azt mutatja, hogy a kereslet az olcsóbb és kisebb lakások felé tolódott el, miközben a teljes sajáterő-felhasználás a 2023 végi szinten ragadt.

fpkosz

Az idei első félévben már több támogatott hitelt folyósítottak a bankok, mint tavaly egész évben, hosszú távon azonban nem egészséges, ha a piac támogatott programokra támaszkodik – hangsúlyozta Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója. A korábbi 20%-ról 80%-ra emelkedett a támogatott hitelek aránya a lakáshitelezésben az Otthon Start hatására, a hitellel finanszírozott ingatlanok aránya pedig elérte a 65%-ot – hívta fel a figyelmet Bógyi Attila, az OTP jogtanácsosa, a Magyar Bankszövetség munkacsoport-vezetője. A használt lakás megvásárlására nyújtott lakáshitelek átlagos hitelösszege 22 millió forintról 29 millió forintra, az átlagos futamidő 21 évről 23 évre emelkedett az Otthon Start előtti időszakhoz képest – ismertette Csányi Dániel, az MNB felügyeleti szárnyának ügyvezető igazgatója.

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A Wekerle Plusz hatásai: szűkülhet a piac

Banai Ádám szerint a Wekerle Plusz az Otthon Start Programnál kevesebb hitelkihelyezést hozhat, a költségvetés számára viszont fenntarthatóbb lehet. A két program közötti fő eltérések között említette az elsőlakásszerzők definíciójának szűkítését, a használt lakások kamatának 3%-ról 5%-ra emelését, valamint az 1,5 milliós árkorlát 2028-tól várható indexálását

Az MNB számításai szerint a hitelfelvevők mintegy harmada kieshet a kamattámogatott hitel jogosulti köréből;

lásd az alábbi ábrát. A jegybank szerint a programban 25–40% között lehetett a befektetési célú lakásszerzők aránya, akiknek egy része szintén ehhez a körhöz adódhat még hozzá.

Bógyi Attila szerint a Wekerle Plusz egy hosszabb távú lakáspolitika ígéretét hordozza: három pillére – a támogatott lakáshitel, a felújítási program és a lakástakarék – a lakáshoz jutást és a lakásállomány energetikai megújítását segítheti. Az OTP becslése szerint az ingatlantulajdonra vonatkozó elvárások 30–40%-kal, az életkori megkötés további 10%-kal szűkítheti a jogosulti kört, míg a tb-jogviszony lazítása ezzel ellentétes hatásként főként az egyetemisták előtt nyithatja meg a programot. Az ügyfélkamat emelkedése (használt lakásoknál 3%-ról 5%-ra) szintén mérsékelheti a keresletet, bár ennek mértéke bizonytalan. A befektetési célú vásárlók arányát a városokban az OTP az MNB-nél jóval alacsonyabbra, 12–15%-ra becsüli.

Az OTP a szektorban az idei várható 3000 milliárd forint után jövőre 1950 milliárd forintnyi lakáshitel-kihelyezéssel számol.

Gazdasági környezet: innen szép nyerni

Madár István, a Portfolio vezető elemzője nyitóelőadásában a gazdasági környezet fő trendjeiként említette 1. a globalizációs platót, amely a kis, nyitott gazdaságokat, így Magyarországot is sújtja; 2. az új, tartós sokkokkal járó inflációs rezsimet; 3. a fejlett világ adósságproblémáit; valamint 4. az AI transzformatív, megtakarításokat elszívó és bizonytalan megtérülésű beruházásokat igénylő hatását. A kedvezőtlen körülmények ellenére Magyarország idén kedvezően „divergál”: javult a belső bizalom, a külső hitelesség és a pénzügyi stabilitás, miközben élénkül az export. Bár a korábbi gazdaságpolitika sok tekintetben felélte a jövőt, az új kormány euróbevezetési célja olyan konvergenciát ígér, amely alacsonyabb inflációt és költségvetési hiányt, valamint fegyelmezettebb gazdaságpolitikát hozhat. A bizalom megszolgálása azonban még csak „tyúklépéseknél” tart: az euróbevezetési szándékot bejelentette, a zárolt uniós pénzeket hazahozta, a költségvetési pályát felvázolta a kormány, az inflációs célt csökkentette a jegybank. A magyar gazdaságpolitikának rég volt ilyen jó sztorija, teljesítését azonban a következő években fogják tesztelni a piacok. A kihívás méretét jól mutatja, hogy

négy-öt olyan jó évet kellene produkálnia a gazdaságpolitikának, amilyenből eddig kettőt sem tudott teljesíteni.

Madár István
Madár István, a Portfolio vezető elemzője

Ez így nem mehet tovább: 500-515 oldalnyi dokumentáció egy tipikus lakáshitelnél

Sándorfi Balázs előadásából kiderült: a hitelközvetítők aránya a jelzáloghitelezés folyósításaiban mára 60% körüli szintre nőtt (a szerződéses összegben 55% ez), kis mértékben meghaladva az európai átlagot. Az FPKOSZ hitelszakértők körében végzett felmérése alapján

a lakosság 27%-a hitelellenes ma, a lakáshitel iránt érdeklődők 21%-a pedig téves alapvető információkkal rendelkezik.

A lakosság fele adósrabszolgaságnak tartja a lakáshitelt, bár a fiataloknál kedvezőbb az arány. A szabályozás túlterheli az ügyfeleket: egy átlagos házaspár használt lakáshiteléhez 500–515 oldalnyi dokumentum készül, ebből 340–350 oldal „kötelező olvasmány”. Az FPKOSZ szerint az ügyfélazonosításra és digitális aláírásra vonatkozó szabályok gyakran ellentmondásosak (ez a DÁP hiányosságaiban is lecsapódik), ezért javaslatcsomagot készítettek a valóban digitális szerződéskötés előmozdítása érdekében, amelyet heteken belül megküldenek a Pénzügyminisztériumnak.

Sándorfi Balázs
Sándorfi Balázs, az FPKOSZ elnöke

A hibrid modell a nyerő a hitelközvetítésben

A nemzetközi panelbeszélgetés a hitelközvetítők felértékelődő szerepét, a digitalizációt és az európai piac töredezettségét járta körül. A résztvevők szerint a közvetítők mára stratégiai partnerekké váltak, akik végigkísérik az ügyfeleket a hitelfolyamaton; arányuk Magyarországon már meghaladja az 50%-ot, Németországban 45% körüli, Ausztriában és több közép-kelet-európai országban pedig 60–70% vagy afeletti, Spanyolországban viszont 20% alatt van. Bár az uniós szabályozás elvileg egységes, az eltérő jogi és technológiai rendszerek miatt a piac fragmentált, a határon átnyúló hitelezés szinte lehetetlen, az adminisztratív terhek pedig főként a kisebb szereplőket sújtják. Németországban a bankfiókok bezárása és a bankhűség gyengülése erősíti a közvetítők szerepét, miközben a hitelbírálat digitális platformokon akár egy nap alatt lezajlik; Magyarországon ezt még technológiai és szabályozási akadályok fékezik, Ausztriában pedig a 2008-as válság után erősen koncentrált, digitális platformokra épülő piac épült újjá. A panel fő tanulsága a hibrid modell szükségessége volt:

az AI és a digitalizáció gyorsítja az ügyintézést, de a jelzáloghitel összetettsége és érzelmi súlya miatt az emberi tanácsadás, az empátia és az ügyfél melletti kiállás továbbra is nélkülözhetetlen;

ezért a bankok és közvetítők a verseny ellenére egyre inkább stratégiai együttműködésre kényszerülnek.

1panel
A panelbeszélgetés résztvevői jobbról balra: Tóthné Dévényi Rózsa, értékesítési igazgató, Money Network; Bércesi Tamás, főtitkár, FPKOSZ; Peter Hrubec, szakmai tanácsadó testület tagja, AFPA (Ausztria); Manuel Löbach, Director / Prokurist European Product Management, OVB Holding AG (Németország); Jordi Paniello, elnök, AIF (Spanyolország)

Nincs túladósodva a magyar lakosság, de jót tehet a bérlakásprogram

Banai Ádám szerint az euróbevezetés jelentős gazdasági előnyökkel és alacsonyabb kockázatokkal járhat. Az eurózónához való csatlakozás érdemi hozamkonvergenciát hozhat, amely részben már meg is kezdődött, a stabilizálódó lakáshitel-felárak és alacsonyabb kamatok pedig magasabb hitelpenetrációt, vagyis élénkülő hitelpiacot eredményezhetnek. Magyarország jelenleg 30%-os GDP-arányos magánhitel-állományával az uniós lista végén áll, és a lakosság eladósodottsága az Otthon Start ellenére is alacsony maradt: a 15%-os lakossági hitel/GDP mutató a visegrádi átlag felét sem éri el.

A régióhoz képest elsősorban nem a hiteladósok számában, hanem az átlagos hitelösszegben van elmaradásunk

- állapította meg Banai, fontosnak nevezve ugyanakkor az általa régóta szorgalmazott intézményi bérlakásprogram elindítását is, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar lakosság vagyonán belül csökkenjen az ingatlanvagyon, és nőjön a pénzügyi vagyon aránya.

Banai Ádám
Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója

Új javaslatcsomaggal állt elő a Magyar Bankszövetség

Bógyi Attila szerint a lakáspiacon a gyenge nyár után ősszel ismét erősödik a kereslet a zenga.hu adatai alapján, jövőre mintegy 120 ezres tranzakciós piaccal számolnak.

A tavalyi árrobbanás után idén lassult az áremelkedés, 2027-ben pedig 5%-kal nőhetnek a lakásárak,

ami továbbra is infláció feletti drágulást jelentene. Bógyi ismertette a Magyar Bankszövetség javaslatcsomagját is, amelynek fő elemei a választási ciklusokon átívelő, kiszámítható lakástámogatási rendszer kialakítása, a statisztikai értékbecslés alkalmazásának jelentős bővítése, a közjegyzői folyamatok digitalizációja és egyszerűsítése, valamint az E-ING rendszer továbbfejlesztése és banki integrációja. A Bankszövetség javaslatot tett a Breuer Marcell Otthonfelújítási Programra is, amely túlmutatna a Wekerle Plusz felújítási elemén, emellett több kezdeményezést fogalmazott meg a szolgáltató állam és a digitális ügyintézés erősítésére, minderről itt írtunk részletesen.

Bógyi Attila
Bógyi Attila, az OTP jogtanácsosa, a Magyar Bankszövetség munkacsoport-vezetője

Innovatív és támogató felügyeletet ígér az MNB

Csányi Dániel szerint Magyarország Európában az első helyen áll a lakossági hiteldinamikában, amely 22%-os növekedésével jelentős részben az Otthon Start Programnak köszönhető. A vállalati hiteldinamika is kedvező, 11%-os, de a makrogazdasági háttér miatt törékenyebb. Az első féléves adatok alapján

a lakáshitel-szerződések 65%-át hitelközvetítők közvetítették, míg a személyi kölcsönöknél ez az arány mindössze 4% volt.

A lakáshitel-felárak alacsonyak, és bár a kockázatok emelkedtek, az adósságfék-limitekhez képest a mutatók továbbra is egészségesek. A hitelközvetítői piac koncentrációja mérsékelt, noha az öt legnagyobb szereplő részesedése 2021 óta 57%-ról 67%-ra nőtt. Csányi Dániel ígérete szerint az MNB támogató és innovatív felügyeletként szeretné segíteni a jövőben a hitelközvetítői piac fejlődését.

Csányi Dániel
Csányi Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója

Az együttműködésben és a közös fejlődésben hisznek a hitelközvetítők

Az első hitelközvetítői panelbeszélgetés a hitelközvetítői szektor háttérben zajló szakmai és érdekképviseleti munkáját mutatta be: a mindennapi ügyintézési tapasztalatokból, piaci visszajelzésekből és közvetítői problémákból szakmai anyagok, jogalkotói javaslatok és banki egyeztetések születnek. A résztvevők szerint a szektor előtt egyszerre áll a piaci részesedés növelésének, a szakmai színvonal emelésének és az ügyfélélmény javításának a feladata, miközben a közvetítők szerepe egyre inkább túlmutat az értékesítésen: az ügyfelek élethelyzetét értő, edukáló tanácsadóként kell végigvezetniük őket a hitelfelvétel érzelmileg és pénzügyileg is összetett folyamatán. A bankokkal való együttműködés felső szinten sokszor harmonikus, a napi operatív folyamatokban azonban még sok a feszültség és a félreértés, ezért nagyobb szükség lenne közös workshopokra, termékfejlesztésre és egységesebb folyamatokra. Kiemelt témaként jelent meg a digitalizáció lemaradása is: a papíralapú dokumentumok, a több száz oldalas szerződéses csomagok, az eltérő banki adatlapok, a nehézkes KHR-, KYC- és aláírási folyamatok, valamint a közhiteles adatbázisok korlátozott elérése jelentősen lassítják az ügyintézést. A panel fő üzenete az volt, hogy

a szektornak a bankszövetséggel, a felügyelettel és a jogalkotókkal közösen kell előrelépnie

az egységesítésben, a digitális folyamatok fejlesztésében, a nemzetközi jó gyakorlatok átvételében, az AI felelős használatában és a pénzügyi edukáció erősítésében.

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A panelbeszélgetés résztvevői jobbról balra: Lutz Adrienn, banki - és vagyonbiztosítási igazgató, OVB Magyarország; Baranyi Krisztina, értékesítési igazgató, OC Pénzügyek Hitelközvetítő Kft.; Bércesi Tamás, főtitkár, FPKOSZ Fülöp Krisztián, üzleti vezető, Credipass, Duna House Cégcsoport; Huszár István, társ-ügyvezető, Bankmonitor; Vincze Krisztián, ügyvezető tulajdonos, GV Hitelközpont

1800-2200 milliárdra eshet vissza a lakáshitelpiac, akár 5% alá is benézhet a kamat

A bankok szakértőinek a beszélgetése alapján a hazai lakáshitelpiac a 2026-os extrém aktivitás után 2027-ben várhatóan normalizálódhat: a szereplők többsége 1800–2200 milliárd forint körüli éves volumennel számol, miközben a korábbi támogatott konstrukciók dominanciája helyett nagyobb szerepet kaphatnak a piaci hitelek. A lakásvásárlási hitelek lendülete mérséklődhet, ugyanakkor a felújítási, energetikai korszerűsítési és esetleges hitelkiváltási igények részben ellensúlyozhatják a visszaesést. A támogatott programok megítélése vegyes: a piac üdvözli az új lehetőségeket és a felújítási elem megjelenését, de sok a bizonytalanság a részletszabályok, a használt lakások támogatása, a bérlakásprogram, valamint a kamatpálya körül. A legizgalmasabb vita a kamatszintekről, az ügyfélpszichológiáról és a digitalizációról szólt.

A legtöbben 5–6 százalék közötti piaci lakáshitelkamatokat várnak,

optimistább forgatókönyv szerint az év második felében akár 5 százalék alatti ajánlatok is megjelenhetnek, de a 3 százalékos támogatott hitelekhez szokott ügyfelek reakciója kulcskérdés marad. A hitelkiváltásokban látnak potenciált, de nem várnak tömeges rohamot, mert a folyamat bonyolultsága, az ügyfelek kényelme és a korábbi tapasztalatok visszafoghatják az aktivitást. A teljesen digitális jelzáloghitel rövid távon inkább távoli célként jelent meg: a banki folyamatok gyorsíthatók, de a külső szereplők, a jogi lépések, az értékbecslés és a személyes tanácsadás továbbra is korlátot jelentenek. A panel végén erős konszenzus rajzolódott ki arról, hogy a közvetítők szerepe felértékelődik: a jövő versenye nemcsak az árról, hanem a gyorsaságról, kiszámíthatóságról, tanácsadásról, visszajelzésekről és közös fejlesztésekről szól majd.

banki panel
A panelbeszélgetés résztvevői jobbról balra: Fülöp Krisztián, üzleti vezető, Credipass, Duna House Cégcsoport; Ábrahám András, Lakossági és Privát banki Disztribúciós Igazgatóság vezetője K&H Bank; Baczovszki Richárd, lakossági és vagyonkezelési termékek vezető, CIB Bank; Bartha Ákos, vezető tanácsadó, MBH Bank; Bógyi Attila, vezető jogtanácsos, OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarék; munkacsoport vezető, Magyar Bankszövetség Kiss Tamás, lakossági értékesítés és kiszolgálás vezető, Erste Bank Hungary; Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank; Zsoldics Arthur, termék- és szolgáltatásfejlesztési vezető, lakossági és kisvállalati divízió, UniCredit Bank

Szükség van az AI mellett a fiatal tanácsadókra is

A rendezvényt záró hitelközvetítői beszélgetés központi témája az volt, hogy a független pénzügyi közvetítők szerepe a következő években nem csökken, hanem átalakul és felértékelődik. A résztvevők szerint az ügyfeleknek ma már nem elég egy hitelterméket „eladni”: meg kell mutatni nekik, milyen vételárkeretben gondolkodhatnak, mekkora önerőre van szükségük, hogyan kombinálhatók a támogatott és piaci hitelek, illetve milyen alternatív megoldások léteznek. Különösen fontos téma volt a fiatalok lakásvásárlása, a 10%-os önerő nehézsége, a lakástakarékok és a pénzügyi tudatosság szerepe. A panelben többen hangsúlyozták, hogy a piaci hitelek előretörésével nemcsak a kamatverseny lesz lényeges, hanem a banki folyamatok kiszámíthatósága, a gyors döntéshozatal, a kevesebb hiánypótlás és az ügyfél biztonságérzete is. Az egyik legérdekesebb gondolat az volt, hogy az AI és a digitalizáció nem elveszi a közvetítők munkáját, hanem átrendezi:

az adminisztráció egy részét automatizálhatja, így több idő maradhat valódi tanácsadásra, bizalomépítésre és komplex ügyfélkiszolgálásra.

A jövő jó közvetítője nem feltétlenül az lesz, aki minden szabályt fejből tud, hanem aki jól kérdez, érti az ügyfél élethelyzetét, okosan használja a technológiát, és felelősen szűri az információt. Szó esett a hasznos cross-sell és az erőltetett termékértékesítés határáról is: a cél nem plusztermékek rátukmálása, hanem hosszú távú pénzügyi partnerség. A 2030-as kilátások kapcsán a generációváltás, a fiatal tanácsadók bevonzása, a social media jelenlét, a bankokkal való szorosabb együttműködés és akár a neobankok megjelenése is előkerült. A végkövetkeztetés optimista volt: ha a közvetítők képesek technológiával, edukációval és emberi bizalommal megújulni, akkor valódi „pénzügyi navigátorokká” válhatnak.

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A panelbeszélgetés résztvevői jobbról balra: Baranyi Krisztina, értékesítési igazgató, OC Pénzügyek Hitelközvetítő Kft.; Borbély-Tóth Zsuzsanna, hitelszakértő, értékesítési vezető, Grantis; Kovács Zoltán, ügyvezető igazgató, Benks; Lutz Adrienn, banki - és vagyonbiztosítási igazgató, OVB Magyarország; Tóthné Dévényi Rózsa, értékesítési igazgató, Money Network

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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