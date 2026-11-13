Figyelmeztető jel tűnt fel az amerikaiak bankszámláin: négyéves csúcsra ugrott egy szomorú mutató

Négyéves csúcsra, 1,6 milliárd dollárra ugrott az amerikai bankoknál a folyószámlakeretek túllépése miatt felszámolt díjakból (overdraft fee) származó bevétele a harmadik negyedévben. A 9,4 százalékos növekedés hátterében a pénzügyi fogyasztóvédelmi szigor enyhülése áll, közgazdászok szerint pedig a tendencia a lakosság romló anyagi helyzetére és a gazdaság gyengülésére is figyelmeztet.

A Reuters számításai szerint a bankok hasonló díjbevételei Donald Trump elnök hivatalba lépésekor, 2025 első negyedévében még történelmi mélyponton voltak, miután a korábbi Biden-adminisztráció nagy hangsúlyt fektetett a fogyasztóvédelemre. Tavaly májusban azonban a kongresszus – Trump jóváhagyásával –

eltörölte azt a még életbe sem lépett szabályozást, amely tranzakciónként 5 dollárban maximálta volna a számlatúllépési díjakat.

A bevételek azóta folyamatosan emelkednek, és a szeptemberrel zárult három hónapban már 23 százalékkal haladták meg a Trump második ciklusának első teljes negyedévében mért szintet, bár a történelmi csúcsoktól még így is elmaradnak.

A díjak emelkedése szorosan összefügg a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Hivatal (CFPB) hatáskörének megnyirbálásával. A Trump-kormányzat jelentősen csökkentette a hivatal költségvetését és létszámát, valamint teljesen átalakította a felügyeleti prioritásokat, így az ügynökség háttérbe szorította az olyan hagyományos területeket, mint a diákhitelek, az egészségügyi tartozások és a digitális fizetések ellenőrzése.

A CFPB leépítése és a lakossági hitelezés problémái központi témává váltak a közelmúltbeli félidős választásokon is, amelyeken a demokraták a kongresszus mindkét házában megszerezték a többséget. A párt máris jelezte, hogy vizsgálatot indít a hivatal felügyeleti gyakorlata miatt,

a szenátus bankbizottságának élére pedig várhatóan az a demokrata Elizabeth Warren kerül,

aki a 2008-as pénzügyi válság után kulcsszerepet játszott a CFPB létrehozásában.

A szakértők a túllépési díjak megugrását a gazdaság gyengülésének korai előjeleként értékelik,

különösen annak fényében, hogy az inflációval korrigált bérek, vagyis a reálbérek április óta csökkennek. Bár a Moody's Analytics adatai szerint az autóhitelek és a hitelkártya-tartozások késedelmi aránya egy éve nem változott érdemben, Mark Zandi, az elemzőcég vezető közgazdásza szerint a gyakoribbá váló számlatúllépések már a kialakulóban lévő hitelezési problémákat jelezhetik előre.

A harmadik negyedéves díjbevételek jelentős része néhány nagybanknál összpontosult. A JPMorgan Chase és a Wells Fargo együttesen 590 millió dollárt számított fel, ami nagyjából megegyezik a húsz legnagyobb bank többi szereplőjének összesített adatával. A 2025 eleji szinthez képest a JPMorgan bevétele 32, a Wells Fargóé pedig 17 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy mindkét pénzintézet alkalmaz türelmi időszakokat és egyéb könnyítéseket – a JPMorgan közlése szerint a túllépések 75 százaléka után nem is számolnak fel díjat. A Bank of America ennél jóval kevesebbet, 55 millió dollárt szedett be, miután még 2022-ben 35-ről 10 dollárra csökkentette a díjtételt, míg a Citi ugyanebben az évben teljesen eltörölte ezt a költséget.

A leggyorsabb ütemű drágulás a nagy regionális bankoknál figyelhető meg. Az észak-karolinai székhelyű First Citizens esetében például a túllépési díjakból származó bevétel a háromszorosára nőtt 2025 első negyedévéhez képest, ami a legnagyobb ugrás az ötven vezető amerikai hitelező között.

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