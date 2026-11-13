Nekiesett a kormánynak a legnagyobb olasz bank és a jegybank: a pénzügyi szektor extra sarcait kifogásolják

Élesen bírálta az olasz jegybank és az ország legnagyobb hitelintézete, az Intesa Sanpaolo is a római kormány 2027-es költségvetési terveit, amelyek jelentős többletterheket rónának a pénzügyi szektorra. Míg a központi bank a kiszámíthatatlan szabályozói környezet befektetésekre gyakorolt negatív hatásaira figyelmeztetett, a kereskedelmi bank vezérigazgatója alkotmányossági aggályokat vetett fel, és burkolt adósságátütemezéssel vádolta meg a kabinetet - írja a Reuters.

Az olasz kormány

2027-ben 5,9 milliárd eurót, 2029-ig pedig összesen 12 milliárd eurót kíván beszedni a pénzügyi szektortól

az eddig ismerteken felül, hogy részben ebből finanszírozza a tervezett adócsökkentéseket és kiadásnöveléseket. Az olasz jegybank képviselői a parlament előtt hangsúlyozták, hogy bár az adóemelés stabil nyereséggel és pénzügyi helyzettel rendelkező ágazatokat érint, a gyakori vagy váratlan változtatások növelik a bizonytalanságot, és hátrányosan befolyásolják a piaci szereplők befektetési döntéseit.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 20. Megemelik a pénzügyi szektor adóját Olaszországban, kifakadt a bankvezér

A leghevesebb vitát az a kormányzati javaslat váltotta ki, amely

tíz évre terítené szét a 2023-as lakásfelújítási támogatásokhoz kapcsolódó, több mint 20 milliárd eurónyi adójóváírást.

Ezeket a jelenlegi szabályok szerint 2027-ben egy összegben használhatnák fel az adózók, valamint a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok az adóterheik csökkentésére. A jegybank szerint a módosítás ugyan segítene fékezni az államadósság növekedését 2027-ben, de jelentősen rontaná a pénzügyi közvetítők 2026-os eredményét, és a nem pénzügyi vállalatok likviditását is kedvezőtlenül érintené. Az olasz pénzügyminisztérium előrejelzése szerint a GDP-arányos államadósság az idei 138,1 százalékról jövőre 138,5 százalékon tetőzik, mielőtt 2028-ban 137,9 százalékra mérséklődne.

Carlo Messina, az Intesa Sanpaolo vezérigazgatója egy parlamenti bizottság előtt

dél-amerikai típusú" adósságkezelésnek

nevezte a lakásfelújítási adójóváírások korlátozását, ami szerinte felér a hatalmas államadósság átstrukturálásával. A bankvezér figyelmeztetett arra is, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a szabályai alapján ezt kényszerített átütemezésnek minősítheti, és felszólíthatja az olasz bankokat az állampapír-kitettségük csökkentésére. Messina szerint a büntető jellegű adóintézkedések részben alkotmányellenesek is, ami miatt a részvényesek jogi lépéseket tehetnek.

A bírálatokra reagálva Giorgia Meloni miniszterelnök az igazságosság kérdésének nevezte a pénzügyi szektor magasabb adóztatását a megélhetési költségek növekedése és a magas kamatok jellemezte nehéz gazdasági környezetben. A kormányfő szerint a bankok az elmúlt években – részben a kormányzati intézkedéseknek, a járvány alatt nyújtott állami hitelgaranciáknak és az EKB kamatemeléseinek köszönhetően – kiemelkedő nyereséget értek el, ezért most nekik is ki kell venniük a részüket a közös teherviselésből. Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter mindazonáltal jelezte, hogy

nyitott a jelenleg a parlament előtt lévő költségvetési javaslat módosítására,

bár hozzátette, hogy a korábbi lakásfelújítási támogatások súlyos terhet róttak az államháztartásra.

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