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Rendkívüli figyelmeztetéseket adott ki a Bundesbank: a biztosítóknál és a bankoknál is gyűlnek a kockázatok
Bank

Rendkívüli figyelmeztetéseket adott ki a Bundesbank: a biztosítóknál és a bankoknál is gyűlnek a kockázatok

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A német biztosítók három irányból is súlyos csapásra számíthatnak egy esetleges tőzsdei visszaesés esetén a befektetési alapokon keresztül fennálló jelentős kitettségük miatt – figyelmeztetett csütörtöki pénzügyi stabilitási jelentésében a Bundesbank. A német jegybank emellett a laza jelzálog-hitelezési gyakorlatra és a legnagyobb hazai bankok elégtelen dollártartalékaira is felhívta a figyelmet - írja a Reuters.

A szabályozó hatóságok világszerte fokozott figyelemmel kísérik a pénzügyi stabilitási kockázatokat az amerikai részvénypiacok volatilitása miatt. A tengerentúli befektetők ugyanis egyre inkább megkérdőjelezik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásoktól várt kiemelkedő hozamokat.

A Bundesbank részletesen megvizsgálta a német biztosítók és a befektetési alapok közötti összefonódásokat, hogy feltérképezze egy esetleges részvénypiaci korrekció közvetlen és közvetett hatásait. A jelentés szerint a biztosítási szektor kulcsszereplő a tőkepiacokon, és jelentős mennyiségű befektetési jeggyel rendelkezik, így

a befektetési alapok felől érkező fertőzési hatások komoly közvetett veszteségeket okoznának.

A jegybank számításai szerint még egy mérsékeltebb piaci esés – amelyben a részvények 7, a kötvények pedig 1 százalékot veszítenek értékükből – is érezhető veszteséget okozna. Egy ilyen forgatókönyv esetén a befektetési alapok nettó eszközértéke 3,5 százalékkal, a biztosítók értékpapír-állományának értéke pedig 1,4 százalékkal csökkenne. A biztosítók vesztesége három forrásból tevődne össze:

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  • a közvetlenül birtokolt értékpapírok árfolyamveszteségéből,
  • a befektetési alapokon keresztül elszenvedett közvetett veszteségekből, valamint
  • abból a piaci hatásból, amelyet az alapok tőkekivonások fedezésére irányuló kényszerértékesítései váltanának ki.

A jelentés a lakossági hitelezés kockázataira is kitér, rámutatva, hogy

a német lakásvásárlók 38 százaléka az ingatlan értékének több mint 90 százalékát hitelből finanszírozza,

ami nemteljesítés esetén jelentősen növeli a bankok veszteségkockázatát.

Más felügyeleti szervek aggodalmaival összhangban a Bundesbank azt is megállapította, hogy a német nagybankok nem rendelkeznek elegendő dollártartalékkal egy harmincnapos folyamatos tőkekiáramlás átvészeléséhez, ami a szabályozói stressztesztek szokásos alapforgatókönyve. A jegybank becslése szerint ezeknek a pénzintézeteknek együttesen nagyjából 97 milliárd dollárnyi további, kiváló minőségű likvid eszközre lenne szükségük az ilyen jellegű tőkekivonások fedezésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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